El "Zoo de Londres" del famoso Banksy convirtió a la ciudad en una obra: la colección completa

Inició con trabajos a modo de crítica social o a desigualdades del capitalismo y los padecimientos de las guerras. Pero ahora, parte de su esfuerzo se concentra en ingeniosos trabajos en los que articula a animales cotidianos, silvestres y salvajes con la arquitectura y el paisaje londinense.

Un zoológico urbano en las paredes de Londres

Banksy toma para sí, paredes o cualquier elemento que se encuentre "disponible para su arte". Este mago del grafiti sorprendió a los londinenses con un gato negro, listo como para saltar al borde superior de un aviso abandonado en la vía pública.

En seguida, apareció otro de sus dibujos o pinturas. Esta vez en el elegante barrio de Chelsea. Su repercusión fue inmediata. Dos elefantes se asoman por una ventana y parecen saludarse con sus trompas. Mientras comenzó a crecer el interés por saber de quién se trata, sus obras siguieron proliferando.

gato.jpg Una de las primeras obras de Bansky por las calles de Londres: un gato a punto de saltar. (Foto: Gentileza The Mirror)

Animales de todo tipo, en cualquier lugar de Londres

Los londinenses están habituados a las aves coloridas que pueblan los hermosos parques de su ciudad. Tal vez, dos de ellos decidieron investigar y se posaron sobre la marquesina de una pescadería para poder comer. Mucho más simple, el alimento estaba al alcance de sus picos.

pelícano.jpg La marquesina y la pared de una pescadería, el mejor sitio para que se alimenten los pelícanos de Bansky. (Foto: Gentileza The Mirror)

Aunque para Banksy, nada es imposible. Si los elefantes en la ventana encantaron a londinenses y turistas, su siguiente obra fue un suceso total. Sobre un auto abandonado, arriba de la vereda y con el clásico cono como si estuviera en venta, la mano de Banksy le puso el complemento ideal. Un rinoceronte montando desde la parte trasera del vehículo. Y esta vez, en colores.

rinoceronte .jpg Bansky maneja no solo el blanco y negro.Este rinoceronte es una "obra de arte urbano". (Foto: Gentileza Daliy mail).

Otra de sus primeras obras fue una cabra, parada haciendo equilibrio (y otras cosas) sobre el nicho de una saliente.

cabra.jpg Una cabra, en una de sus increíbles posiciones de equilibrista. Todo reflejado con el aerosol de Bansky. (Foto: Gentileza The Sun)

El inútil aullido de un lobo pidiendo ayuda

Como dijimos no siempre todos sale bien para el artista urbano del aerosol. No se sabe cómo, se presume de noche, pintó sobre una antena parabólica en un techo, a un lobo aullando. Pero luego, los hechos inesperados hacen pensar que no le aullaba a la luna, sino que pedía auxilio.

lobo .jpg El lobo en una parabólica. No tuvo mucha suerte. Dos encapuchados se lo robaron. (Foto: Daily Mail)

Las cámaras de la zona captaron como un individuo encapuchado subió con una escalera al techo, desarmó el plato de la antena satelital y con la ayuda de un "socio", se la llevaron caminando por la calle, con cara de nada, porque las capuchas se las taparon y luego, se ocultaron tras el plato con el lobo que seguía aullando.

se roban al lobo .jpg La secuencia en la que dos encapuchados se roban la antena parabólica con un lobo pintado por Bansky. (Foto: Gentileza Daily Mail)

Quién es Banksy y cómo trabaja

No se sabe exactamente su nombre. Unos creen que es Robert Banks, que mudó su apellido para ese nombre artísticos. Otros creen que es Robin Cunningham, quien justamente es de Bristol y muchos aseguran haberlo visto por las zonas en las que luego, aparecen los "animalitos londinenses".

Al principio, cuando hacia un arte contestatario, pintaba directamente sobre los muros, pero como le llevaba mucho tiempo corría el riesgo de ser detenido. Ideó entonces un método mucho más práctico. Trabaja sobre unos paneles que él mismo modela y corta. Sobre los mismos, realiza sus obras de arte urbano y luego viene lo más "simple". Elegir el lugar en dónde más se lucirá, pegarlo y "huir".

La última obra, tan creativa como molesta para la policía

Banksy volvió a sorprender a los londinenses. Pero esta vez, a la policía no le causó la menor gracia. Aprovechó un descuido seguramente, y transformó una cabina (una "garita" para nosotros) policial en una pecera en 3D. Pintó sobre cada vidrio de cada una de las caras, pirañas y otros peces. Pero lo hizo de tal manera, que según la perspectiva elegida para ver esta obra tridimensional, los peces parecen moverse o "nadar".

cabina de policía .jpg

Solo que la policía de Londres ya abrió una investigación. Le hicieron una multa por dañar la propiedad pública como es un puesto de guardia en la ciudad. La multa es elevada en libras. Claro que antes, van a tener que descubrirlo. Y Sherlock Holmes ya no está disponible.