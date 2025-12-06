Las fotos de Florencia Peña en la Marcha del Orgullo en Mar del Plata antes del gran estreno de Pretty Woman
La Marcha del Orgullo en Mar del Plata tuvo como protagonista a Florencia Peña, quien se mostró cercana al público: se sacó fotos, cantó y bailó. Todas las imágenes, en esta nota.
6 dic 2025, 16:00
Las fotos de Florencia Peña en la Marcha del Orgullo en Mar del Plata antes del estreno de Pretty Woman
Este sábado 6 de diciembre, en el mismo día de su esperado debut teatral en Mar del Plata, Florencia Peña también fue parte de otro momento destacado en la ciudad: participó activamente de la Marcha del Orgullo, que reunió a cientos de personas en defensa de la diversidad y los derechos del colectivo LGBTIQ+.
La actriz, reconocida por su compromiso con las causas sociales, se sumó a la movilización con alegría y entusiasmo, cantando, bailando y sacándose fotos con quienes se acercaban a saludarla. Su presencia generó una ola de afecto y fue recibida con calidez por todas las personas que formaron parte del recorrido.
Mientras tanto, el día no podía ser más especial para ella: horas después de la marcha, Peña se subirá al escenario del Teatro Mar del Plata para el estreno oficial de Pretty Woman, el musical, una de las grandes apuestas de la temporada dirigida por Ricky Pashkus y producida por Pardo Producciones.
El debut será esta noche a las 21.30 y contará con un elenco encabezado, además de Florencia, por Juan Ingaramo, que promete conquistar al público con una superproducción de nivel internacional. Entre coreografías imponentes, escenografía brillante y una historia mundialmente conocida, la obra se posiciona como uno de los eventos más esperados del verano teatral marplatense.
Embed
Embed
Las fotos de Florencia Peña en la Marcha del Orgullo
Florencia Peña también llevó la energía del día a sus redes sociales, donde volcó la emoción que le dejó la jornada en Mar del Plata. Publicó fotos y videos en los que se la ve vibrando al ritmo de la multitud, abrazada por los colores del orgullo y celebrando la diversidad con una sonrisa genuina.
“Minutos antes del estreno, nos vinimos a la @MarchadelOrgulloMDP y nos subimos a la carroza de @extasis.mdp. Siempre del lado de la diversidad”, escribió la actriz en su cuenta personal.