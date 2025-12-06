Las fotos de Florencia Peña en la Marcha del Orgullo en Mar del Plata antes del gran estreno de Pretty Woman

Embed

Las fotos de Florencia Peña en la Marcha del Orgullo

Florencia Peña también llevó la energía del día a sus redes sociales, donde volcó la emoción que le dejó la jornada en Mar del Plata. Publicó fotos y videos en los que se la ve vibrando al ritmo de la multitud, abrazada por los colores del orgullo y celebrando la diversidad con una sonrisa genuina.

“Minutos antes del estreno, nos vinimos a la @MarchadelOrgulloMDP y nos subimos a la carroza de @extasis.mdp. Siempre del lado de la diversidad”, escribió la actriz en su cuenta personal.

Florencia Peña Marcha del Orgullo 1

Florencia Peña Marcha del Orgullo 2

Florencia Peña Marcha del Orgullo 3

Florencia Peña Marcha del Orgullo 4

Florencia Peña Marcha del Orgullo 5