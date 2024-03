El primer acierto fue comenzar a hacer lo mismo que islas o países vecinos. Aprovechar lo mejor que tienen. Un paisaje paradisíaco para fomentar el turismo, que cambió la vida para los isleños.

anguila isla.jpg La Isla de Anguila, recibe cada año una lluvia de dólares, gracias a la "inteligencia Artificial", de manera inesperada. (Foto: Captura de TV)

El segundo punto fue una hábil pero riesgosa jugada económica. Anguila es, como tantos otros lugares de esa parte del mundo, un centro para la banca off shore. Llegan divisas de todo el mundo, se pregunta poco o nada por el origen y se vive de su resguardo, las operaciones y las comisiones. Sumado al turismo, mejor calidad de vida para los 16.000 habitantes.

El golpe de mayor fortuna vino dos hechos aparentemente desconectados, pero que lograron una fusión extraordinaria.

anguila IA.jpg El cambio de nombre de la isla a "Anguila" el primer paso para pasar a recibir dólares sin cesar. (Foto: A24.com)

Una isla, una cambio de nombre y una sigla mágica

En el idioma de los nativos, la isla se llamaba "Malliouhana" que significa "punta de flecha". Pero los británicos al conquistarla vieron en la forma de la isla a una critatura marina, una Anguila y le cambiaron el nombre. Así se dio el primer paso afortunado sin saberlo.

El segundo paso llegó en 1974, cuando el mundo estableció una convención para identificar a los países. El código 3166-1 hizo que para la Argentina, por ejemplo se reserve "AR" o "ARG". Como había varios países o islas coloniales comenzando por "an", como Anguila, a la isla le tocó en suerte el código "AI". Otro paso vital.

anguila mapa.jpg Anguila, una remota isla caribeña, camino a la prosperidad. (Foto: A24.com)

En 1985 se completó la base para la explosión económica, aunque no lo sabrían en ese momento. Con las extensiones de dominio para las web y páginas on line, Anguila debió utilizar ".AI" para por ejemplo, identificar lugares de turismo o de la banca off shore.

Estaba todo preparado entonces para la llegada de la Inteligencia Artificial y su revolución en más de un sentido.

Anguila preservó para sí las letras "AI" y cuando los desarrolladores de la Inteligencia Artificial irrumpieron a fines de 2022, se encontraron con un "problema": "AI" pertenece a una diminuta isla del Caribe.

anguila y el turismo.jpg El turismo fue la primera fuente de ingresos para Anguila. (Foto: Captura de TV)

En inglés se llama Artificial Intelligence, por lo que se abrevia "AI". Entonces cada vez que una empresa quiere usar esa extensión, debe pedir permiso a Anguila, o lo que es lo mismo, pagarle un cánon.

La isla no "vende" su extensión, solo cobra por dejar que la usen y así es una fuente permanente de ingresos que se multiplicada exponencialmente.

anguila banca off shore.jpg La banca off shore, un segundo paso, no exento de riesgos. (Foto: Captura de TV)

En el año 2020, apenas le ingresaron 4 millones de dólares anuales por el uso de "AI" para la "Artificial Intelligence". Al año siguiente, los ingresos de la isla por ese concepto se duplicaron y conforme la Inteligencia Artificial (AI) se expande, lo mismo ocurre con los ingresos de Anguila. En 2023 ya llegaron casi a 20 millones de dólares, casi 5 veces lo recaudado apenas 3 años antes.

Fuerte base para el presupuesto de Anguila

La inteligencia artificial no se detiene y las regalías que recibe Anguila siguen aumentando. Ya representan el 20% del presupuesto anual de la isla. Y ese porcentaje debe crecer año tras año. Al contrario del turismo y de la banca Off shore, Anguila no debe hacer nada. No necesita infraestructura para otorgar permisos para usar la denominación "IA". Al contrario, con las divisas que recibe año tras año en mayor cantidad encara reformas de infraestructura para sus otras dos actividades principales.

anguila ingresos por IA.jpg Los ingresos por el dominio o la extensión "AI", vinculados a la Inteligencia Artificial son un maná para Anguila. (Foto: Captura de TV)

Gracias a golpes de suerte encadenados, el cambio de nombre de la isla, le trajo una prosperidad inimaginable. De la "punta de flecha" a la Anguila. Sin saberlo, esa criatura marina potencia, a su manera, los beneficios de la Inteligencia Artificial. Todo debido a dos letras: "AI"