Tras denunciar a su ex, Juanita Tinelli quedó con custodia y un testigo dio su versión

“Lo que refieren los investigadores es que la van a citar para ampliar y ratificar la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia Norte”, detalló el conductor al aire al referirse a los próximos pasos de la causa.

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Por su parte, el cronista Alex Canizza brindó precisiones sobre el avance de la investigación y remarcó que los investigadores trabajan sobre distintas pruebas para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

“El hecho produjo inquietud en el boliche. El local cuenta con cámaras de seguridad y se están analizando, más allá del testimonio de Juana. Hay una denuncia, hay una consigna policial y es momento de comenzar la investigación”, sostuvo el movilero desde el lugar.

Asimismo, el periodista reveló que dentro del expediente ya habría aparecido una declaración considerada relevante para los investigadores, aunque todavía resta contrastarla con el resto de las pruebas reunidas.

“Se habla de un testigo que dice haber visto una discusión muy fuerte, pero sin golpes. Insisto en que habrá que analizar las cámaras”, concluyó Canizza, dejando en claro que el material registrado por las cámaras de seguridad podría resultar determinante para establecer qué ocurrió realmente durante aquella noche.

Juanita Tinelli con custodia policial - captura La mañana de Lape

Quién es Bautista, el exnovio de Juanita Tinelli al que denunció por violencia de género

Una fuerte preocupación se generó este viernes alrededor de Juanita Tinelli luego de que se conociera públicamente una denuncia vinculada a una supuesta agresión física que habría recibido de parte de su expareja, Bautista Cuiña. La información fue revelada durante la emisión de Desayuno Americano, el programa de América TV que conduce Pamela David, y rápidamente tuvo repercusión en distintos ciclos del canal.

Más tarde, en La mañana de Lape, Paula Varela profundizó sobre el historial sentimental entre la hija de Marcelo Tinelli y el joven empresario, repasando cómo comenzó el vínculo y las circunstancias que rodearon a esa relación que, aunque breve, habría estado marcada por una gran intensidad.

"Ellos empezaron su relación el año pasado, en el 2025, se conocieron por amigos en común. Juana venía de una relación con un polista que se había hecho un poco mediática, se había hablado de infidelidad y demás. Ella termina esa relación y lo conoce a Bautista. Empiezan también una relación, no te digo a escondidas, pero no de una manera pública", explicó la periodista al reconstruir los primeros pasos del romance.

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A continuación, agregó más detalles sobre cómo evolucionó la pareja: "Después de dos meses de estar en Miami, de conocerse y demás, hacen pública la relación y a partir de ahí se los empieza a ver en TikTok, en las redes sociales".

Asimismo, Varela contó que Bautista Cuiña pertenece a una familia propietaria de una empresa dedicada al rubro de electrodomésticos, donde actualmente trabaja. También señaló que cursa estudios relacionados con marketing y administración de empresas.

La panelista destacó además que, antes de iniciar su relación con Juanita Tinelli, el joven mantenía un perfil muy reservado y alejado de la exposición pública. "Pero con Juana se empieza a ser más mediático", sostuvo al explicar cómo su nombre comenzó a ganar notoriedad.

Por último, la periodista se refirió al final de la historia de amor y aseguró que no habría terminado en buenos términos. "Lo que me dicen es que fue una relación intensa, que duró cuatro meses nada más y que no se separan muy bien", comentó. Incluso, señaló que personas cercanas a ambos sostienen que "se separaron a las patadas", reflejando el conflictivo desenlace que habría tenido la pareja.