Astrología: el impacto de la primera Luna llena del Mundial y cómo influye este fin de semana

Guía de armonización cósmica para vivir los partidos sin infartarte

Para los fanáticos que sienten que el corazón se les escapa del pecho en cada jugada de peligro, el cielo de este fin de semana extendido aconseja trabajar la descarga a tierra. La intensidad de la Luna llena puede alterar los patrones de sueño y generar mucha ansiedad acumulada en el cuerpo si no canalizamos la energía de manera correcta.

Antes de que arranquen los partidos del día, tomate cinco minutos para respirar de forma consciente en un espacio tranquilo. Durante la tarde, alterná las bebidas estimulantes como el café o el mate con vasos de agua fresca para mantener el cerebro hidratado y frío. Disfrutá de la mística del torneo, grita los goles con el alma entera y dejá que los astros hagan su trabajo en el verde césped.

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