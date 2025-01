Una por una, cuáles son las ciudades de Brasil más afectadas por el brote de gastroenterocolitis

Las autoridades recomiendan tomar agua solo cuando se esté completamente seguro de que es potable. Refrescarse e hidratarse con agua mineral, en botellas que no hayan sido abiertas previamente y tratar de no consumir jugos, refrescos o alimentos de los que no se sabe con certeza que tipo de agua se utilizó en su preparación.

Los turistas viajaron a Brasil en una forma de ahorrar dinero y en muchos casos deben afrontar gastos para recuperarse de enterocolitis severas.

Las playas afectadas por el brote de diarrea estival

Las playas del sur de Brasil se transformaron en una gran opción para un gran número de argentinos. En solo un año, la ecuación cambiaria se dio vuelta. El real se devaluó como nunca en su historia ( se creo para frenar la inflación en ese país) y el peso se apreció frente a la devaluación controlada del dólar, que es mucho menor a la inflación de la Argentina.

Esto hizo que el sur brasileño se pueble de turistas argentinos. Las distancias no son tan largas, especialmente si se sale en auto desde las provincias del litoral o incluso desde el noreste cordobés. Esto hizo que en este verano 2025, el listado de destino se estirara hasta las playas del estado de San Pablo, como Santos o paraty.

playas del sur de Brasil .jpg Las playas del sur brasileño, el destino de los argentinos, padece un brote de diarrea estival muy fuerte. (Foto: A24.com)

Florianóppolis es el lugar preferido de los argentinos. Tanto, que se ha diversificado en sus opciones a lo largo de su costa. En la sección continental, donde se ubican los comercios y oficinas administrativas y la isla de Santa Catarina, se concentran la mayoría de los turistas de nuestro país. De las 42 playas históricas, la exploración y el aumento del turismo hizo que ahora ya sea un centenar de lugares para disfrutar junto al mar en torno a Florianópolis.

El corredor yendo hacia el norte ( en rigor, empezando en Camboriú) sigue con Blumenau, Bombas y Bombinhas, Joinville, Curitiba, Santos, Paratý.

Pero este verano 2025 vino con este fuerte brote de gastroenterocolitis. Ya son miles de casos los reportados aunque afortunadamente ninguno se ha reportado como grave. Pero las recomendaciones de las autoridades se renuevan a diario.

Primero, en prestar atención a los síntomas:

náuseas

vómitos

dolor abdominal

diarrea

mareos

debilidad general

deshidratación

Como este brote se presenta con mayor virulencia a lo normalmente esperado, las autoridades también insisten en mantenerse atentos y seguir estas líneas como base.

Evitar alimentos y agua de origen dudoso (especialmente en la playa)

Consumir únicamente alimentos bien cocidos y agua tratada o embotellada.

Mantener una higiene estricta: Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos.

Refrigerar correctamente los alimentos: Especialmente en las altas temperaturas de esta época del año.

Consultar al médico ante síntomas graves: No demorar la atención médica en caso de malestar severo.

Un caso especial y clave: el agua

En no todos los lugares de veraneo el agua es potable. Por lo tanto se deben extremar los cuidados. Ante la menor duda, no consumir nada preparado con agua que no sea potable. Hay que tener especial atención con los refrescos que suelen consumirse en la playa con los vendedoeres al paso. Los relevamientos oficiales dicen que en 1 da cada 3 playas, hay problemas incluso al meterse en el agua del mar.

Pero si para hidratarse, se consume agua, debe asegurarse que sea potable o en caso contrario, utilizar solo agua mineral y verificar que el envase este cerrado de manera correcta al momento de comprarlo.