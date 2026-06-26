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La ONU advirtió que hasta 6,7 millones de personas podrían haber sido afectadas por los terremotos en Venezuela

La Organización Internacional para las Migraciones informó que los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 habrían impactado sobre millones de personas. El organismo alertó sobre un posible aumento de los desplazamientos internos mientras el Gobierno solicitó asistencia médica y ayuda internacional.

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El organismo alertó sobre un posible aumento de los desplazamientos internos tras los sismos que afectaron Caracas y otras localidades. (Foto: Reuters)

El organismo alertó sobre un posible aumento de los desplazamientos internos tras los sismos que afectaron Caracas y otras localidades. (Foto: Reuters)

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU, estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela. Entre ellas, cerca de dos millones residen en Caracas, aunque las cifras aún son preliminares y podrían modificarse a medida que avance la evaluación de los daños.

Leé también Venezuela: el Gobierno confirmó la partida del primer contingente de ayuda humanitaria
Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela (Foto Ministerio de Defensa).

La portavoz de la OIM, Zoe Brennan, señaló que el colapso de edificios y los daños registrados en infraestructuras críticas dificultan el acceso de la población a servicios esenciales. En ese contexto, indicó que las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros continúan siendo la principal prioridad.

"Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", advirtió Brennan.

El colapso de edificios y los daños registrados en infraestructuras críticas dificultan el acceso de la población a servicios esenciales. (Foto: Reuters)

El colapso de edificios y los daños registrados en infraestructuras críticas dificultan el acceso de la población a servicios esenciales. (Foto: Reuters)

La funcionaria también alertó sobre las consecuencias que podría tener la emergencia en materia de desplazamientos internos.

"Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad".

Daños en hospitales y asistencia internacional

Durante una conferencia de prensa, representantes de distintas agencias de Naciones Unidas informaron que cerca de 20 hospitales de emergencia sufrieron daños en sus instalaciones.

Los centros afectados se encuentran en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas.

Delcy Rodríguez pidió medicamentos, insumos y equipamiento sanitario para reforzar la respuesta ante la emergencia. (Foto: archivo)

Delcy Rodríguez pidió medicamentos, insumos y equipamiento sanitario para reforzar la respuesta ante la emergencia. (Foto: archivo)

Frente a este escenario, las autoridades venezolanas solicitaron a Naciones Unidas el envío de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica. Según se informó, uno de ellos ya se encuentra en camino desde Estados Unidos.

Además, el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió medicamentos, insumos y equipamiento sanitario para reforzar la respuesta ante la emergencia. Esos recursos están siendo adquiridos y preparados para su traslado a Caracas o mediante un puente logístico que operará a través de Panamá.

Ayuda humanitaria desde Argentina

El Gobierno nacional envió este jueves el primer contingente de asistencia humanitaria con destino a Venezuela, luego de recibir la autorización de las autoridades de ese país y de coordinar los aspectos operativos necesarios para el arribo de las aeronaves argentinas. Las gestiones logísticas resultaron clave debido a los daños que sufrieron las instalaciones del aeropuerto de Caracas tras los recientes terremotos.

Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela. (Foto: Ministerio de Defensa)

Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela. (Foto: Ministerio de Defensa)

Según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24, este viernes la Cancillería encabezaba la coordinación de un operativo conjunto con los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y la Jefatura de Gabinete para avanzar con el envío de ayuda anunciado el día anterior por el vocero presidencial Adrián Ravier.

Desde la Casa Rosada señalaron que el requerimiento más urgente transmitido por las autoridades venezolanas está vinculado al despliegue de equipos de rescate y asistencia médica, en medio de las tareas para asistir a las miles de personas que permanecen afectadas por el derrumbe de estructuras y los daños provocados por el sismo.

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