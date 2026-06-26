La ONU advirtió que hasta 6,7 millones de personas podrían haber sido afectadas por los terremotos en Venezuela

"Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad".

Daños en hospitales y asistencia internacional

Durante una conferencia de prensa, representantes de distintas agencias de Naciones Unidas informaron que cerca de 20 hospitales de emergencia sufrieron daños en sus instalaciones.

Los centros afectados se encuentran en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas.

Delcy Rodríguez pidió medicamentos, insumos y equipamiento sanitario para reforzar la respuesta ante la emergencia. (Foto: archivo)

Frente a este escenario, las autoridades venezolanas solicitaron a Naciones Unidas el envío de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica. Según se informó, uno de ellos ya se encuentra en camino desde Estados Unidos.

Además, el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió medicamentos, insumos y equipamiento sanitario para reforzar la respuesta ante la emergencia. Esos recursos están siendo adquiridos y preparados para su traslado a Caracas o mediante un puente logístico que operará a través de Panamá.

Ayuda humanitaria desde Argentina

El Gobierno nacional envió este jueves el primer contingente de asistencia humanitaria con destino a Venezuela, luego de recibir la autorización de las autoridades de ese país y de coordinar los aspectos operativos necesarios para el arribo de las aeronaves argentinas. Las gestiones logísticas resultaron clave debido a los daños que sufrieron las instalaciones del aeropuerto de Caracas tras los recientes terremotos.

Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela. (Foto: Ministerio de Defensa)

Según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24, este viernes la Cancillería encabezaba la coordinación de un operativo conjunto con los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y la Jefatura de Gabinete para avanzar con el envío de ayuda anunciado el día anterior por el vocero presidencial Adrián Ravier.

Desde la Casa Rosada señalaron que el requerimiento más urgente transmitido por las autoridades venezolanas está vinculado al despliegue de equipos de rescate y asistencia médica, en medio de las tareas para asistir a las miles de personas que permanecen afectadas por el derrumbe de estructuras y los daños provocados por el sismo.