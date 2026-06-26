Venezuela: el Gobierno confirmó la partida del primer contingente de ayuda humanitaria

Se trata de "los primeros argentinos en salir hacia la zona afectada y los primeros equipos nacionales previstos para arribar con capacidades de asistencia humanitaria".

En ese marco, revelaron que el único aeropuerto que estaba funcionando este viernes en Venezuela está ubicado a unos 200 km de Caracas y, por eso, desde la cancillería argentina esperaban las indicaciones para coordinar la entrega.

En tanto, desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que "la prioridad que nos pidieron en este momento son equipos de rescate y atención médica" para las miles de personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa difundieron imágenes donde se muestran los preparativos en Bahía Blanca con la ayuda ofrecida por el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno al gobierno venezolano. Se prevé que los aviones partan de la Fuerza Aérea partan en las próximas horas desde el aeropuerto de El Palomar.

"La misión que tienen por delante es exigente. También es una responsabilidad que llevan con orgullo. Personal militar especializado y binomios perro-guía de la Armada Argentina se preparan para desplegarse hacia Venezuela y colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado

Allí se destaca que la ayuda representa a "toda la Armada Argentina. Nuestros hombres y mujeres se alistan para dar lo mejor de sí, poniendo su entrenamiento, experiencia y vocación al servicio de quienes más lo necesitan".

La misión que tienen por delante es exigente. También es una responsabilidad que llevan con orgullo. Personal militar especializado y binomios perro-guía de la @Armada_Arg se preparan para desplegarse hacia Venezuela y colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los… pic.twitter.com/jKatVI8Aa4 — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 26, 2026

En un mensaje en X publicado el jueves, luego de que el canciller Quirno anunciara que está en contacto permanente con el canciller de Venezuela, Iván Gil, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó los detalles logísticos de la ayuda que ofreció el gobierno argentino para colaborar ante la tragedia sufrida por el pueblo venezolano.

"Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2° y 7,5° sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar", había dicho el vocero.

Y agregó que "ante esto, el presidente Milei anuncia que Argentina colaborará con asistencia humanitaria. Nuestro país pone a disposición de Venezuela los siguientes recursos: