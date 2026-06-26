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Venezuela: el Gobierno confirmó la partida del primer contingente de ayuda humanitaria

Tras coordinar con Caracas cuestiones logísticas debido a las dificultades para aterrizar, la Casa Rosada envió un avión con personal especializado y diversos equipamientos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela (Foto Ministerio de Defensa).

Fuerzas Armadas de Argentina preparan ayuda para enviar a Venezuela (Foto Ministerio de Defensa).
Argentina envía a Venezuela a personal rescatista y perros entrenados para encontrar a víctimas entre los escombros. Foto: Ministerio de Defensa.

Argentina envía a Venezuela a personal rescatista y perros entrenados para encontrar a víctimas entre los escombros. Foto: Ministerio de Defensa.

La Casa Rosada envió este jueves el primer grupo de ayuda humanitaria a Venezuela tras recibir la indicación de partir por parte del gobierno venezolano y después de coordinar las condiciones logísticas y el aterrizaje de los aviones argentinos. Esto último se debe a que el aeropuerto de Caracas quedó afectado por los recientes terremotos en el país caribeño.

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El jugador argentino Trejo, remueve los escombros con sus propias manos en el desesperado intento de hallar a su familia en La Guaira. (foto: Cuenta de Instagram de Trejo).

Según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24.com, este viernes, coordinados por Cancillería, los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud, Jefatura de Gabinete y Capital Humano preparaban el operativo de ayuda anunciado el jueves por el nuevo vocero Adrián Ravier.

"Estamos esperando que el gobierno de Venezuela nos dé el 'OK' para ir porque tienen problemas para el aterrizaje de los aviones en el aeropuerto de Caracas", indicó la fuente cercana al presidente Milei.

Pasadas las 14:30, fuentes de la Casa Rosada confirmaron a A24.com que "en minutos parte el avión con personal militar argentino hacia Venezuela".

Se trata de "los primeros argentinos en salir hacia la zona afectada y los primeros equipos nacionales previstos para arribar con capacidades de asistencia humanitaria".

En ese marco, revelaron que el único aeropuerto que estaba funcionando este viernes en Venezuela está ubicado a unos 200 km de Caracas y, por eso, desde la cancillería argentina esperaban las indicaciones para coordinar la entrega.

En tanto, desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que "la prioridad que nos pidieron en este momento son equipos de rescate y atención médica" para las miles de personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa difundieron imágenes donde se muestran los preparativos en Bahía Blanca con la ayuda ofrecida por el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno al gobierno venezolano. Se prevé que los aviones partan de la Fuerza Aérea partan en las próximas horas desde el aeropuerto de El Palomar.

"La misión que tienen por delante es exigente. También es una responsabilidad que llevan con orgullo. Personal militar especializado y binomios perro-guía de la Armada Argentina se preparan para desplegarse hacia Venezuela y colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado

Allí se destaca que la ayuda representa a "toda la Armada Argentina. Nuestros hombres y mujeres se alistan para dar lo mejor de sí, poniendo su entrenamiento, experiencia y vocación al servicio de quienes más lo necesitan".

En un mensaje en X publicado el jueves, luego de que el canciller Quirno anunciara que está en contacto permanente con el canciller de Venezuela, Iván Gil, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó los detalles logísticos de la ayuda que ofreció el gobierno argentino para colaborar ante la tragedia sufrida por el pueblo venezolano.

"Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2° y 7,5° sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar", había dicho el vocero.

Y agregó que "ante esto, el presidente Milei anuncia que Argentina colaborará con asistencia humanitaria. Nuestro país pone a disposición de Venezuela los siguientes recursos:

  • Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.
  • 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.
  • 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.
  • Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
  • Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
  • 134 carpas y 48 kits de cocina.
  • Colchones, camillas y aires acondicionados.

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