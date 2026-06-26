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"Saca los escombros con sus propias manos": la desesperada búsqueda del jugador argentino de su familia en Venezuela

Lucas Trejo es jugador de fútbol argentino del Marítimos Un club de la Guaira, la región más castigada por el terremoto en Venezuela. Desde Córdoba, su concuñado relató la feroz lucha contra el tiempo para intentar hallar con vida a su familia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El jugador argentino Trejo

El jugador argentino Trejo, remueve los escombros con sus propias manos en el desesperado intento de hallar a su familia en La Guaira. (foto: Cuenta de Instagram de Trejo).

"También tenemos esperanza de que estén con vida bajo los escombros. Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos”. La frase muestra la desesperación del jugador argentino en Venezuela, Lucas Trejo que juega en el Marítimos de La Guaira, la región epicentro de los terremotos.

Leé también Venezuela eleva la cifra de víctimas por los terremotos: al menos 920 muertos y 3.360 heridos
Los destrozos en la ciudad de La Guaira en Venezuela. (Foto: Reuters).

El jugador estaba en Caracas en el momento del doble terremoto, pero su mujer y sus hijos quedaron en esa zona. Su edificio de desplomó por completo. Desde hace más de 36 horas los busca desesperadamente, sin respuesta. Desde Córdoba habló su concuñado, Ricardo Ardiles, que está casado con una hermana de la esposa del jugador. En declaraciones a radio Mitre relató el grado de desesperación de Trejo.

Como en la Guaira hay un estado de desastre, la ayuda que se dispuso es insuficiente. Por eso, Trejo, con sus propias manos, trabaja con los rescatistas para remover los escombros de lo que era la planta completa del edificio.

El mensaje del jugador Trejo, que busca desesperado a su familia. (Foto: cuenta de Instagram de Trejo)

El mensaje del jugador Trejo, que busca desesperado a su familia. (Foto: cuenta de Instagram de Trejo)

Incluso, publicó un pedido por las redes sociales para pedir la maquinaria que se necesita para semejante trabajo en el que tiempo apremia.

Trejo: "No se nada de mi familia"

El primero que puso el caso en conocimiento de todos fue Lucas Trejo. El jugador viajó a Caracas para un partido de fútbol con su club y Yanina, su mujer, se quedó junto a sus dos hijos en el departamento en el que vivían cerca de la playa, en La Guaira. El sismo demolió la vivienda y desde entonces Trejo no sabe nada de su familia.

Por eso, Ricardo Ardiles, esposo de la hermana de Yanina, dio más datos de esta historia que conmociona. En medio de la incertidumbre, el concuñado del futbolista reveló detalles de las horas posteriores al terremoto. Explicó que Trejo acababa de disputar un partido y, al regresar a su casa, encontró únicamente escombros donde antes estaba el edificio en el que vivía su familia.

La esperanza, sin embargo, continúa intacta. Según explicó el familiar, todavía existe la posibilidad de que Yanina y los dos pequeños hayan logrado salir antes del derrumbe o que hayan sido evacuados hacia algún centro de asistencia sin que todavía hayan podido establecer contacto. Mientras tanto, amigos, familiares y miles de usuarios en redes sociales replican la búsqueda para intentar obtener cualquier información sobre su paradero.

Una esperanza. El hijo mayor de Trejo tenía un partido de fútbol a la misma hora en que se desencadenó el terremoto. Tal vez, su familia lo acompañó y se salvaron del derrumbe del edificio en el que vivían. Pero continúan como desaparecidos. (Foto: cuenta de Instagram de Trejo)

Una esperanza. El hijo mayor de Trejo tenía un partido de fútbol a la misma hora en que se desencadenó el terremoto. Tal vez, su familia lo acompañó y se salvaron del derrumbe del edificio en el que vivían. Pero continúan como desaparecidos. (Foto: cuenta de Instagram de Trejo)

"A la hora del terremoto, su hijo mayor tenía un partido"

El concuñado de Trejo dio a conocer otro dato que permite aferrarse a la esperanza: el hijo mayor de Trejo, que también juega al fútbol en una categoría infantil, tenía un partido a la misma hora en que ocurrió el terremoto. Por eso Ardiles espera que la madre del chico y su hermano hayan ido a verlo jugar y no estuvieran cuando el edificio colapsó. Pueden estar perdidos, en estado de shock, o heridos en un hospital.

El problema es que ya pasaron muchas horas y La Guaira (500.000 habitantes) no es tan grande. Aunque ahora, con el estado de catástrofe buscar personas o pedir datos oficiales no es nada fácil. La historia de Lucas Trejo refleja el drama que viven miles de venezolanos tras el doble terremoto que afectó especialmente a La Guaira, Caracas y otras regiones del país.

Equipos de rescate continúan trabajando entre edificios derrumbados en busca de sobrevivientes mientras crece la lista de personas desaparecidas.

Roberto Adrián Maidana
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