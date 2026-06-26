"Saca los escombros con sus propias manos": la desesperada búsqueda del jugador argentino de su familia en Venezuela

Trejo: "No se nada de mi familia"

El primero que puso el caso en conocimiento de todos fue Lucas Trejo. El jugador viajó a Caracas para un partido de fútbol con su club y Yanina, su mujer, se quedó junto a sus dos hijos en el departamento en el que vivían cerca de la playa, en La Guaira. El sismo demolió la vivienda y desde entonces Trejo no sabe nada de su familia.

Por eso, Ricardo Ardiles, esposo de la hermana de Yanina, dio más datos de esta historia que conmociona. En medio de la incertidumbre, el concuñado del futbolista reveló detalles de las horas posteriores al terremoto. Explicó que Trejo acababa de disputar un partido y, al regresar a su casa, encontró únicamente escombros donde antes estaba el edificio en el que vivía su familia.

La esperanza, sin embargo, continúa intacta. Según explicó el familiar, todavía existe la posibilidad de que Yanina y los dos pequeños hayan logrado salir antes del derrumbe o que hayan sido evacuados hacia algún centro de asistencia sin que todavía hayan podido establecer contacto. Mientras tanto, amigos, familiares y miles de usuarios en redes sociales replican la búsqueda para intentar obtener cualquier información sobre su paradero.

Una esperanza. El hijo mayor de Trejo tenía un partido de fútbol a la misma hora en que se desencadenó el terremoto. Tal vez, su familia lo acompañó y se salvaron del derrumbe del edificio en el que vivían. Pero continúan como desaparecidos. (Foto: cuenta de Instagram de Trejo)

"A la hora del terremoto, su hijo mayor tenía un partido"

El concuñado de Trejo dio a conocer otro dato que permite aferrarse a la esperanza: el hijo mayor de Trejo, que también juega al fútbol en una categoría infantil, tenía un partido a la misma hora en que ocurrió el terremoto. Por eso Ardiles espera que la madre del chico y su hermano hayan ido a verlo jugar y no estuvieran cuando el edificio colapsó. Pueden estar perdidos, en estado de shock, o heridos en un hospital.

El problema es que ya pasaron muchas horas y La Guaira (500.000 habitantes) no es tan grande. Aunque ahora, con el estado de catástrofe buscar personas o pedir datos oficiales no es nada fácil. La historia de Lucas Trejo refleja el drama que viven miles de venezolanos tras el doble terremoto que afectó especialmente a La Guaira, Caracas y otras regiones del país.

Equipos de rescate continúan trabajando entre edificios derrumbados en busca de sobrevivientes mientras crece la lista de personas desaparecidas.