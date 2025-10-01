En vivo Radio La Red
Mundo
covid-19
Síntomas de coronavirus
SALUD

Alertan por dos nuevas variantes de covid con síntomas poco usuales

Las cepas Stratus y Nimbus duplicaron los casos desde agosto y ya generan un aumento de internaciones. Autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla, aislamiento en personas con síntomas y refuerzo de vacunas contra el Covid-19 y la gripe,

La nueva variante se expande por el Reino Unido y Estados Unidos. (Foto: archivo).

Leé también Alerta Covid-19: detectan en la Argentina los primeros casos de la variante Frankenstein
Detectan en la Argentina los primeros casos de la variante Frankenstein del Covid-19 (Foto: archivo).

Según informó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la positividad había aumentado del 7,6% al 8,4% en tan solo una semana, mientras que los ingresos hospitalarios aumentaron de 2,0 a 2,73 por cada 100.000 habitantes.

Covid_19_variante

En Estados Unidos, los niveles de aguas residuales de covid a nivel nacional, utilizados para medir la propagación comunitaria de un virus, son “moderados”, según los CDC, pero cuatro estados están registrando niveles “muy altos” y en los de la región noreste están en aumento.

Los pacientes se quejan de dolor intenso, según indicó el Dr. Aaron Glatt, experto en enfermedades infecciosas con sede en Estados Unidos y añadió: “Si bien no es específico del COVID-19, esta expresión se ha utilizado para describir los síntomas de dolor de garganta en algunos pacientes con la variante más reciente”.

Sin embargo, las nuevas cepas también pueden causar molestias más comunes, como dolor de cabeza, tos, fatiga y goteo o congestión nasal y los expertos insisten en que no son más peligrosas que las versiones anteriores, pero las mutaciones genéticas facilitan su propagación.

Recomiendan el uso de mascarilla

La UKHSA recomienda a todas las personas con síntomas que se queden en casa si es posible y eviten el contacto con personas vulnerables, mientras que instó a quienes deban salir a usar mascarilla y que, si presentan síntomas de una infección respiratoria, como el COVID-19, y tienen fiebre alta o no se sienten lo suficientemente bien como para ir a trabajar o realizar actividades normales, deben evitar el contacto con personas vulnerables.

Tanto en EE.UU. como en Reino Unido, las personas mayores de 75 años, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y los residentes de asilos de ancianos pueden recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19, mientras que las mujeres embarazadas y los niños también están invitados a vacunarse, y los bebés pueden recibir este año una vacuna antigripal en las farmacias comunitarias.

El aumento de casos se produce pocos días después de que un controvertido estudio surcoreano afirmara que las vacunas contra el COVID-19 podrían aumentar el riesgo de cáncer, pero los expertos desestimaron los hallazgos, calificándolos de “superficialmente alarmantes”, advirtiendo que las conclusiones eran enormemente exageradas.

Los científicos han afirmado repetidamente que no hay pruebas creíbles de que las vacunas contra el COVID-19 interfieran con los supresores tumorales ni impulsen el crecimiento del cáncer.

