Tiroteo en Washington: un muerto y 4 heridos en un ataque cerca de la Casa Blanca

Un francotirador del FBI vigila ante el tiroteo cerca de la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

El sospechoso todavía no había sido detenido y la Policía no había difundido una descripción oficial del atacante ni precisado las circunstancias del hecho. Tampoco se había informado oficialmente sobre la gravedad de las heridas de las víctimas.

El episodio ocurrió en Logan Circle, un barrio residencial y comercial muy concurrido de la capital estadounidense, pero aún no se ha dicho si es un atentado terrorista, ya que se desconoce la identidad del atacante. La policía se limitó a informar que la situación de peligro se mantiene porque el atacante se atrinchero en un séptimo piso de u un edificio de la zona.

La imagen de la persona reportada como sospechoso, atrincherada. La policía rodea el edificio. (foto: A24.com)

Un gimnasio en medio del tiroteo

La zona de Logan Circle es un lugar acomodado de Washington, en pleno centro, entre el residencial barrio de Dupont Circle - zona de las embajadas - y la Casa Blanca. Muchas personas jóvenes con trabajo calificado viven en ese lugar y la zona está plagada de comercios y lugares para comer. Además de tener mucha actividad y tránsito en el horario comercial.

El tiroteo, en una zona muy céntrica de Washington y cerca de la Casa Blanca. (Foto: A24.com)

Eso creó una especial ola de temor en los vecinos. Los testigos dicen que un gimnasio muy conocido de la zona llevó la peor parte. Por lo menos 4 de los 5 heridos estaban realizando sus ejercicios habituales cuando fueron heridos por los heridos. La Policía no confirmó si el herido que murió en el lugar estaba en el gimnasio.

La fuerza de seguridad llegó inmediatamente porque es, justamente, una zona muy concurrida e importante en la capital de los Estados Unidos. Los testigos y los periodistas en el lugar confirman que el tirador sería una persona de tez blanca, pero que no pudo ser abatido o detenido.

Al contrario, la Policía, que no dio muchos detalles, pidió despejar esa zona de Logan Circle porque el sospechoso se atrincheró en un edificio de la zona, en un séptimo piso.

El final del terror en pleno centro de Washington

La policía confirmó que estando atrincherado y negociando (se supo que es su departamento) se escuchó un disparo. La Policía entró a la vivienda y comprobó que se había disparado a sí mismo, pero no estaba muerto. Herido y detenido fue llevado a un hospital.

No ha sido identificado, sólo trascendió que es de tez blanca y tampoco se sabe si disparó contra las personas en el gimnasio con un blanco particular o por otro motivo. Eso es lo que investiga ahora la Policía. Qué motivó al atacante que mató a una persona, dejó gravemente herida a otra y hay tres más con heridas e internados. Todo en un área céntrica de la capital de los Estados Unidos.