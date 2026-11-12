Un amor prohibido, una presunta espía china y miles de millones en juego: el escándalo que sacude a Nvidia

Además, Huang es un amigo personal de Donald Trump, que como siempre, lo respaldó en un primer momento y ahora, ante las evidencias que van surgiendo, también está metido en el problema.

Nvidia: Un escándalo de infidelidades y espionaje internacional

Jensen Huang, el fundador de Nvidia, está a punto de perderlo todo. O casi todo si es que tiene resguardado su patrimonio personal y como veremos al final, ni siquiera asó.

Jensen Huang enfrenta una nueva controversia personal y corporativa después de que una investigación de The New York Times revelara que mantuvo una relación extramatrimonial con una de las principales ejecutivas de la compañía y luego, otra aún "peor". Con una mujer con la que comparte su apellido y su origen, pero no tienen parentesco alguno. Salvo que era su amante y se cree que trabaja como espía para el gobierno chino. El episodio agrega presión sobre el empresario de 63 años, que se encuentra bajo investigacióneste vículo y que le puede costar, primero, ser echado de la empresa que él fundó y finalmente, tal vez, pueda ser acusado de entregar secretos de estado o militares al gobierno comunista de Beijing.

Infidelidades, amantes y espionaje en un tema clave para Estados Unidos

La principal controversia esta relacionada con Alice Huang, una empresaria vinculada a la compañía tecnológica Megaspeed, sobre quien existían sospechas de inteligencia estadounidense por sus presuntos vínculos con el Gobierno chino. Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si el empresario había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La aparición de una segunda relación extramatrimonial (con una mujer ejecutiva de Nvidia) amplía el problema y coloca bajo presión a la conducción de una empresa que se convirtió en una pieza estratégica de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

El caso plantea interrogantes sobre la conducta de su fundador, los mecanismos de control interno y la capacidad de la compañía para sostener su liderazgo en medio de una crisis que ya trascendió Silicon Valley.

Alice Huang. ¿Amante y espía para china en temas de tecnología clave? (Foto: A24.com)

Quien es Alice Huang:¿Amante y espía?

Alice Huang, también identificada como Huang Le, es una empresaria china vinculada al negocio de los centros de datos y los chips de inteligencia artificial. Su nombre quedó en el centro de una investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses por sus presuntos vínculos con Beijing y su relación personal con Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

Según reconstrucciones publicadas por medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y The Washington Post, Alice Huang habría comenzado su carrera como periodista de televisión en China, antes de pasar al sector financiero y tecnológico

Su actividad empresarial más controvertida está relacionada con Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur dedicada a desarrollar centros de datos y ofrecer capacidad de procesamiento para inteligencia artificial. Megaspeed quedó bajo sospecha por sus operaciones con procesadores de Nvidia, algunos de ellos sujetos a restricciones estadounidenses para su exportación a China. Una investigación de la firma Culper Research estimó que la compañía había comprado más de US$4.800 millones en chips de Nvidia durante dos años. Algo que no podría ocurrir nunca, para la Casa Blanca que considera a esos chips como estratégicos en su carrera por la Inteligencia Artificial con China.

El aspecto más delicado es la sospecha de que Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para facilitar el acceso de empresas de ese país a tecnología estadounidense. Pekín rechazó las acusaciones.

Aunque no existe una acusación judicial pública por espionaje, el caso adquirió dimensión internacional por el vínculo personal entre Huang y Jensen Huang, cuya compañía es estratégica para Washington en la disputa tecnológica con China.

La conducta personal de Huang, puso en problemas a la empresa Nvidia e involucra un posible caso de espionaje chino. (Foto: A24.com)

El impacto en Nvidia en los mercados financieros

Nvidia sufrió un fuerte desplome en Wall Street que le hizo perder más de US$ 427.000 millones de capitalización bursátil en apenas dos ruedas. La caída refleja la preocupación de los inversores por el futuro de la compañía y, especialmente, por la continuidad de su fundador y CEO, Jensen Huang.

El derrumbe se produjo después de que trascendieran informaciones sobre la vida privada de Huang y una investigación interna del directorio por sus vínculos con una empresaria china sospechada por las autoridades estadounidenses de tener conexiones con los servicios de inteligencia de Beijing. La situación también provocó cuestionamientos políticos y pedidos para que el empresario deje su cargo.

El impacto financiero fue inmediato: las acciones acumularon una caída cercana al 10% en dos jornadas y 35% en el mes, lo que significó borrar cientos de miles de millones de dólares de su valor bursátil.

La preocupación de Wall Street va más allá del escándalo personal. Huang es considerado el principal arquitecto del liderazgo de Nvidia en la revolución de la inteligencia artificial. Su eventual salida podría alterar la estrategia de la empresa y generar incertidumbre en todo el sector tecnológico.

El efecto contagio ya alcanzó a otras compañías vinculadas con los chips y los centros de datos, y presionó sobre los futuros del Nasdaq.

Lori Mills (izquierda) y Alice Huang (derecha). Las mujeres que pueden fundir a Jesen Huang y hasta llevarlo a juicio por espionaje. Además de la crisis para la empresa líder en teconología, Nvidia. (foto: A24.com)

El patrimonio personal de Huang, también afectado

El impacto por el escándalo, seguramente, le costará su puesto en la empresa que fundó y desarrolló hasta ser líder mundial. Y si se demuestra que "material estratégico" para EE.UU. llegó a manos del gobierno chino, puede ser llevado a jucio.

Además, tiene consecuencias económicas personales. Este "affaire" con la presunta espía y uno interno con otra mujer, le pueden costar mucho dinero a Huang. Se casó con Lori Mills en 1985, cinco años antes de fundar Nvidia. Fue un amor de estudiantes. Por lo tanto, todo lo que creó y la fortuna que ganó con esa empresa estratégica, forma parte de bienes a dividir en caso de divorcio.

La revista Forbes lo incluyó entre los líderes influyentes del mundo con patrimonio personal de 191.000 millones de dólares. Con lo cual, Lori Mills puede pedir el 50% de ese dinero, es decir, unos 95.000 millones de dólares. Para Huang, todo es un escándalo propio de la peor pesadilla. O de un guión para una serie de alto impacto.