Tragedia en Nueva York: al menos 8 muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso. El comisionado de Edificios, Ahmed Tigani, explicó que en el terreno contiguo se realizaban excavaciones para levantar una nueva construcción. La operación de búsqueda continuaba mientras los especialistas evaluaban la estabilidad de los edificios cercanos.

Tragedia en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el nuevo balance y expresó su pesar por la magnitud de la tragedia. “No hay palabras para una pérdida de esta magnitud. Mi corazón está con las familias y los seres queridos de quienes perdimos, los heridos y todos los que hoy están de duelo”, manifestó.

El derrumbe afectó a un edificio residencial de tres pisos. La estructura colapsó y dejó una enorme montaña de escombros que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate durante toda la noche.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que algunos de los heridos permanecían en estado crítico. Cuatro personas habían sido hospitalizadas con lesiones graves, otras cinco presentaban heridas serias y diez tenían lesiones menores. Por lo que lamentablemente, las víctimas fatales pueden ser aún más.

La lluvia amenaza con complicar el rescate

Las autoridades expresaron preocupación por las condiciones climáticas. Se esperaba que comenzara a llover alrededor del mediodía, una situación que podía dificultar las tareas de búsqueda.

Laura Kavanagh, excomisionada del Departamento de Bomberos de la ciudad, advirtió que el agua podía inundar los espacios vacíos entre los escombros donde todavía se buscaban sobrevivientes y desestabilizar el terreno sobre el que trabajaban los rescatistas.

Por ese motivo, los equipos intentaban avanzar lo máximo posible antes de la llegada de las precipitaciones.

Las imágenes del lugar mostraban la dimensión del desastre. El edificio vecino sufrió importantes daños y parte de sus paredes desaparecieron, dejando a la vista el interior de varios departamentos. Se podían observar dormitorios, camas, armarios, ropa y objetos personales expuestos directamente hacia la calle.

La desesperación de los familiares

Mientras continuaban los trabajos, familiares y vecinos permanecían en las inmediaciones a la espera de noticias sobre personas desaparecidas.

Assiatou Bah, una joven de 23 años residente del Bronx, esperaba desde las diez de la noche del miércoles información sobre dos primos lejanos que creía que estaban dentro del edificio cuando ocurrió el derrumbe.

“Estamos muy estresados y sobrepasados al mismo tiempo. No sabemos si siguen vivos, si murieron o qué les pasó”, contó, según un informe del New York Times. La joven relató que su familia había recorrido hospitales cercanos para intentar encontrarlos, pero todavía no tenía novedades.

En una iglesia ubicada frente al edificio derrumbado, Bethesda Church of God in Christ, familiares y allegados se reunieron para acompañarse.

Investigan las causas del derrumbe

La Fiscalía de Brooklyn también intervino en el caso. El fiscal Eric González informó que su oficina trabaja junto con el Departamento de Edificios de la ciudad y otras agencias de seguridad para determinar si existió alguna conducta criminal que haya contribuido al colapso.

La investigación busca establecer qué provocó el derrumbe y si hubo responsabilidades en las condiciones de seguridad del inmueble o en las obras que se desarrollaban en sus inmediaciones.

Por ahora, las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia y no descartan encontrar nuevas víctimas entre los restos de la construcción.