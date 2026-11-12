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Tragedia en Nueva York: al menos 8 muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Hay varios heridos graves por lo que puede aumentar el número de víctimas fatales. Se desplomó un edificio de tres pisos en un barrio y quedó gran parte de su estructura al aire libre.

Al menos 8 muertos en un derrumbe de un edificio en Nueva York. (Foto:Reuters)

Al menos 8 muertos en un derrumbe de un edificio en Nueva York. (Foto:Reuters)
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El inmueble, que tenía departamentos en los pisos superiores y un local comercial en la planta baja, colapsó alrededor de las 16 (hora local) y cayó sobre una excavación perteneciente a una obra de construcción lindera. El derrumbe dejó una enorme montaña de escombros y provocó daños en una propiedad vecina, cuya pared quedó parcialmente destruida y expuso habitaciones y muebles al exterior.

Más de 250 bomberos y efectivos de emergencia participaron del operativo de rescate, con perros rastreadores, drones y herramientas especiales para remover los restos de la estructura. Los equipos trabajaron durante toda la noche para localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros.

Entre los afectados había siete menores de edad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el episodio como una situación devastadora y destacó la rápida respuesta de los bomberos.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso. El comisionado de Edificios, Ahmed Tigani, explicó que en el terreno contiguo se realizaban excavaciones para levantar una nueva construcción. La operación de búsqueda continuaba mientras los especialistas evaluaban la estabilidad de los edificios cercanos.

Tragedia en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el nuevo balance y expresó su pesar por la magnitud de la tragedia. “No hay palabras para una pérdida de esta magnitud. Mi corazón está con las familias y los seres queridos de quienes perdimos, los heridos y todos los que hoy están de duelo”, manifestó.

El derrumbe afectó a un edificio residencial de tres pisos. La estructura colapsó y dejó una enorme montaña de escombros que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate durante toda la noche.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que algunos de los heridos permanecían en estado crítico. Cuatro personas habían sido hospitalizadas con lesiones graves, otras cinco presentaban heridas serias y diez tenían lesiones menores. Por lo que lamentablemente, las víctimas fatales pueden ser aún más.

La lluvia amenaza con complicar el rescate

Las autoridades expresaron preocupación por las condiciones climáticas. Se esperaba que comenzara a llover alrededor del mediodía, una situación que podía dificultar las tareas de búsqueda.

Laura Kavanagh, excomisionada del Departamento de Bomberos de la ciudad, advirtió que el agua podía inundar los espacios vacíos entre los escombros donde todavía se buscaban sobrevivientes y desestabilizar el terreno sobre el que trabajaban los rescatistas.

Por ese motivo, los equipos intentaban avanzar lo máximo posible antes de la llegada de las precipitaciones.

Las imágenes del lugar mostraban la dimensión del desastre. El edificio vecino sufrió importantes daños y parte de sus paredes desaparecieron, dejando a la vista el interior de varios departamentos. Se podían observar dormitorios, camas, armarios, ropa y objetos personales expuestos directamente hacia la calle.

La desesperación de los familiares

Mientras continuaban los trabajos, familiares y vecinos permanecían en las inmediaciones a la espera de noticias sobre personas desaparecidas.

Assiatou Bah, una joven de 23 años residente del Bronx, esperaba desde las diez de la noche del miércoles información sobre dos primos lejanos que creía que estaban dentro del edificio cuando ocurrió el derrumbe.

“Estamos muy estresados y sobrepasados al mismo tiempo. No sabemos si siguen vivos, si murieron o qué les pasó”, contó, según un informe del New York Times. La joven relató que su familia había recorrido hospitales cercanos para intentar encontrarlos, pero todavía no tenía novedades.

En una iglesia ubicada frente al edificio derrumbado, Bethesda Church of God in Christ, familiares y allegados se reunieron para acompañarse.

Investigan las causas del derrumbe

La Fiscalía de Brooklyn también intervino en el caso. El fiscal Eric González informó que su oficina trabaja junto con el Departamento de Edificios de la ciudad y otras agencias de seguridad para determinar si existió alguna conducta criminal que haya contribuido al colapso.

La investigación busca establecer qué provocó el derrumbe y si hubo responsabilidades en las condiciones de seguridad del inmueble o en las obras que se desarrollaban en sus inmediaciones.

Por ahora, las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia y no descartan encontrar nuevas víctimas entre los restos de la construcción.

En pocas palabras

  • Tragedia en Brooklyn: Ocho personas murieron y 17 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio en Nueva York.
  • Rescate intenso: Más de 250 efectivos trabajaron con drones y perros para hallar sobrevivientes.
  • Investigación en curso: Se investigan las causas del colapso, que ocurrió junto a una obra en construcción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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