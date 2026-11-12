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Pizza de ananá casera: la receta de un reconocido cocinero que conquista paladares

Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, compartió una receta de pizza de ananá casera con masa a la piedra y una combinación de sabores dulces y salados.

La pizza de ananá combina fruta fresca

La pizza de ananá combina fruta fresca, muzzarella y salsa de tomate sobre una masa casera a la piedra.

La pizza de ananá es una alternativa para quienes disfrutan de combinar sabores dulces y salados. La mezcla de la fruta fresca con la muzzarella, la salsa de tomate y el orégano ofrece un contraste de sabores que se destaca en cada porción.

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La pizza napolitana es una de las preparaciones más buscadas por quienes intentan recrear en casa los sabores de la cocina italiana.

La receta corresponde al cocinero Edgardo Ríos, popularmente conocido como "Mambrunense".

Ingredientes para preparar pizza de ananá

  • 1 kg de harina.

  • Entre 800 y 850 g de agua.

  • 10 g de levadura seca.

  • 1 ananá fresco.

  • Entre 100 y 150 g de muzzarella.

  • Tomate perita en lata.

  • Ajo.

  • Aceite de oliva.

  • Orégano.

  • Sémola o harina para espolvorear la mesa de trabajo.

Cómo hacer pizza de ananá paso a paso

1. Preparar el ananá

Primero, retirar los extremos del ananá fresco y pelar la corteza con un cuchillo. Luego, cortar la fruta en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor.

Con un cortante o un cuchillo pequeño, extraer el centro de cada rodaja, ya que es la parte más fibrosa de la fruta. Reservar las rodajas para el armado de la pizza.

2. Preparar la masa a la piedra

En un recipiente, integrar 1 kilo de harina, entre 800 y 850 gramos de agua y 10 gramos de levadura seca.

Esta preparación no requiere un amasado tradicional. Una vez mezclados los ingredientes, dejar reposar la masa y realizar pliegues suaves cada 30 minutos. Repetir el procedimiento entre cuatro y seis veces en total, siempre con el recipiente cubierto durante los períodos de descanso.

3. Dividir y estirar la masa

Espolvorear la mesa de trabajo con sémola o, en su defecto, harina. Dividir la masa en cinco partes iguales y formar bollos con cuidado para conservar las burbujas de aire que se generaron durante la fermentación.

Después, estirar cada bollo presionando suavemente con la yema de los dedos, desde el centro hacia los bordes, para darle forma a la pizza sin perder el aire de la masa.

4. Preparar la salsa de tomate

Para la salsa, cocinar tomate perita en lata junto con ajo, aceite de oliva y orégano. Mezclar los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

5. Precocinar la masa

Distribuir unas cucharadas de salsa sobre la masa estirada. Luego, colocarla sobre una pala espolvoreada con sémola e introducirla en un horno con ladrillo refractario, previamente calentado a una temperatura alta, de hasta 400 °C.

Dejar cocinar durante dos o tres minutos, únicamente para precocinar la masa.

6. Agregar la muzzarella y el ananá

Una vez lista la prepizza, retirar del horno y distribuir una nueva capa de salsa de tomate. Incorporar entre 100 y 150 gramos de muzzarella, sin excederse en la cantidad, y colocar las rodajas de ananá fresco por encima.

Llevar nuevamente al horno hasta que el queso se funda y la masa quede dorada.

Al retirar la pizza, espolvorear un poco de orégano, cortar en porciones y servir de inmediato.

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