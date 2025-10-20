En vivo Radio La Red
Impactante video: un avión chocó con un auto mientras aterrizaba y dejó 2 muertos

Un accidente insólito tuvo tremendas consecuencias. Un jumbo de carga terminó estrellándose en el mar al final de una pista. Mientras intentaba aterrizar, impactó con un vehículo del aeropuerto y se descontroló.

Un avión de carga

Un avión de carga, de una empresa turca, tuvo un grave accidente y cayó al agua. (foto: Captura de TV)
El avión de carga chocó contra un vehículo de asistencia mientras estaba realizando la maniobra final del aterrizaje. Por circunstancias que ahora se investigan, el vehículo del aeropuerto apareció en medio del aterrizaje del jumbo de carga. Por el impacto, se despistó y finalizó su trayectoria hacia el mar sin control en el aeropuerto de Hong Kong.

El avión se partió en la parte final del fuselaje, se rompió su cola y siguió como un enorme tubo de metal hacia el fin de la pista sobre el mar. La tripulación del carguero salió ilesa, pero los dos trabajadores del aeropuerto, que iban adentro del coche, murieron instantáneamente por la potencia del impacto.

El dramático choque se produjo cuando un Boeing 747-481 procedente de Dubai se disponía a aterrizar con total normalidad, ya que las autoridades del aeropuerto confirmaron que había sido autorizado a bajar en la pista.

Un accidente inesperado y fatal

Es un accidente "aéreo" porque se trata de un avión carguero que tiene un grave inconveniente al momento de aterrizar. Pero no fue una falla de la nave, o de los pilotos, al menos, en el primer reporte. En otras circunstancias podría ser como un accidente de tránsito, aunque suene ridículo. Es que el avión, matrícula EK-9788 se comunicó con la torre de control, obtuvo la autorización para aterrizar y estaba en esa maniobra final cuando... embistió a un vehículo de los que trabajan en el aeropuerto que cruzaba la pista en la que debía posarse el avión.

Producto del tremendo impacto, el avión se descontroló por completo. Se desplazó por la pista de manera incierta. En ese trayecto se le partió la parte trasera del fuselaje. El resto del avión, siguió por inercia hasta el final. Cuando la pista acaba, hay un rompeolas (el aeropuerto de Hong Kong tiene el mar como vía de escape) que el avión traspasó y quedó apoyado con la nariz y la parte delantera del avión sobre la costa y el resto del fuselaje en el agua, semisumergido.

Afortunadamente, los cuatro tripulantes del carguero, que iban en la cabina, no tuvieron ninguna consecuencia. La cabina del jumbo, una vez más lo destacamos, quedó intacta y en suelo firme.

Pero la camioneta de los trabajadores del aeropuerto quedó destruida por el impacto - el avión iba a casi 200 km por hora - y los dos ocupantes no pudieron salvarse.

cabina del avión cargero
La cabina del avión carguero resulto indemne. Los tripulantes accionaron el tobogán de emergencias y salieron por sus propios medios. ilesos. (foto: The Independent)

Ahora hay una investigación en marcha para comprender como pudieron chocar un avión que aterrizaba con un vehículo circulando por la pista. El avión, autorizado para aterrizar, cumplía la maniobra de modo normal. Los pilotos no dieron ninguna señal de sufrir alguna anomalía. Solo dieron un giro inexplicable cuando estaban con el tren de aterrizaje sobre la pista y embistieron al vehículo. Del otro lado, los dos hombres que perdieron la vida en la camioneta, tenían 20 años de experiencia en el trabajo en el aeropuerto. Un accidente que aún no tiene una explicación.

