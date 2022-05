Viruela del mono: los países que detectaron contagios y cómo sigue el caso de Argentina

En todos estos países se confirmaron entre uno y cinco casos de viruela del mono, anunció la OMS en un comunicado. Hasta hace unos días se habían notificado 110 casos en 15 países donde no es endémica, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a emitir un alerta epidemiológico. Sin embargo, las estadísticas varían minuto a minuto.

"La situación está evolucionando y la OMS espera que se identifiquen más casos de viruela del mono a medida que se expande la vigilancia en países no endémicos", detalla el comunicado de prensa. Los expertos en Salud dicen que se requiere contacto cercano con una persona infectada para propagar el virus de la viruela del mono.

Las lesiones en la piel viruela del mono 1.jpg La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta epidemiológico ante el aumento de casos de la viruela del mono.

Viruela del mono: cómo está hoy la situación en Argentina

El Instituto Malbrán informó que hay una "alta probabilidad" de que el caso sospechoso sea viruela del mono". Se trata del paciente de la provincia de Buenos Aires que el Ministerio de Salud había informado de la enfermedad que está generando brotes en varias partes del mundo y cuyas muestras fueron analizadas por el laboratorio de referencia.

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, aseguró: "La persona está en muy buen estado general y medicado por el dolor. Las ampollas pueden llegar a generar dolor dependiendo de la zona donde se produzcan", indicó.

La funcionaria destacó que todos los contactos estrechos del paciente "también están en un seguimiento muy estricto en la provincia de Buenos Aires, tanto clínico como epidemiológico".

El resultado obtenido a partir de las muestras tomadas al caso sospechoso determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus de género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina.

Respecto a la transmisibilidad del virus, Rearte precisó que "por ahora entre personas es relativamente baja, muy distinto a lo que estamos viendo ahora con Covid que hace que la dispersión de la enfermedad sea mucho más amplia".

Y agregó: "Con el aislamiento del caso y un control muy estricto de los contactos hasta ahora y en todos estos años se ha podido controlar los casos aislados o los pequeños brotes que se han generado".

Sobre las vías de infección, Rearte afirmó que es "una transmisión por cercanía o por gotas respiratorias" y que por el momento "no está demostrada la trasmisión sexual".

Viruela del mono cuello final.jpg El Instituto Malbrán informó que hay una "alta probabilidad" de que el caso sospechoso que se estudia en Argentina sea viruela del mono.

Viruela del mono: la situación en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) están monitoreando a seis personas en Estados Unidos por posibles infecciones de viruela del mono después de que se sentaron cerca de un viajero infectado que tenía síntomas durante un vuelo de Nigeria al Reino Unido a principios de mayo. La OMS dice que en el país hay entre 1 y 5 casos confirmados.

Aunque los expertos dicen que la viruela del mono no es tan contagiosa como el Covid-19, el presidente Joe Biden dijo que todos deberían estar preocupados por la propagación de este virus. Mientras los científicos trabajan para aprender más sobre la propagación reciente. “Todavía no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo que debería preocupar a todos”, señaló el presidente Joe Biden.

Estados Unidos planea distribuir vacunas de la viruela del mono y tratamientos médicos a los contactos cercanos de personas infectadas.

CDC viruela del mono Estados Unidos 1.jpg El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que todos deberían estar preocupados por la propagación de este virus.

Reino Unido registra mayor cantidad de casos

La mayoría de los casos en el Reino Unido son leves según anunció el secretario de Sanidad británico, Sajid Javid. "Y puedo confirmar que hemos adquirido más dosis de vacunas que son eficaces contra la viruela del mono", agregó.

Un alto funcionario de salud del Reino Unido le dijo a la BBC que la gente debería ser consciente de la viruela del mono, pero que el riesgo para la población en general "sigue siendo extremadamente bajo en este momento".

"Creo que la gente debe estar alerta", dijo Susan Hopkins, asesora médica en jefe de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido. "Realmente queremos que los médicos estén alerta y envíen la prueba si están preocupados", agregó Hopkins.

Viruela del Mono 1.jpg España es el país europeo en donde el brote de la viruela del mono resultó más fuerte.

Hopkins dijo que si bien "no existe una vacuna directa para la viruela del mono, estamos usando una forma de vacuna contra la viruela o una vacuna contra la viruela de tercera generación que es segura para las personas que son contactos de los casos".

Portugal también aumenta los infectados

En Portugal se han confirmado 37 casos de esta infección hasta este lunes, según informaron las autoridades del país. "Los casos identificados están bajo vigilancia clínica, y permanecen estables y en atención ambulatoria", dijo la Autoridad Sanitaria portuguesa en un comunicado.

"La investigación epidemiológica de los casos sospechosos que se están detectando está en curso, con el objetivo de identificar las cadenas de transmisión y los posibles nuevos casos y sus respectivos contactos".

Bélgica suma más confirmados y más sospechosos

En Bélgica, la OMS confirmó que hay entre 1 y 5 casos de viruela del mono, y hay entre 1 y 5 casos sospechosos.

Isabel Brosius, del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, dijo al informar del primer caso, que existía la posibilidad de un segundo caso que es la pareja del caso confirmado. "La pareja presenta síntomas similares, pero aún no se ha confirmado si tiene el virus", dijo.

Viruela del mono 1.jpg La viruela del mono: el extraño virus que se expande y pone en alerta al mundo.

España también aumenta los casos

Madrid registra cuatro casos más de viruela del mono, lo que eleva la cifra total a 34 en el país. La capital española sumó este lunes cuatro casos confirmados de viruela del mono, con lo que el número total de casos en la ciudad (y en el país) asciende a 34, según declaró este lunes el jefe de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Canadá e Italia tienen 5 casos confirmados

Canadá tiene confirmados hasta 5 casos de viruela símica y entre 11 y 20 casos sospechosos, según la OMS. Mientras que en Italia hay entre 1 y 5 casos de viruela del mono.

Francia, Alemania y Suecia: los países que anuncian los primeros casos

Francia, Alemania y Suecia también se suman a la lista de los países que anunciaron sus primeros casos de la viruela del mono. La agencia de Salud Pública de Francia dijo que el primer caso sospechoso fue confirmado por las autoridades sanitarias el jueves. Para el sábado, Francia ya tenía confirmados entre 1 y 5 casos de viruela del mono y la misma cantidad de casos sospechosos, según la OMS.

Entre tanto, tanto Alemania como Suecia han reportado entre 1 y 5 casos confirmados cada uno, de acuerdo a la información brindada por la OMS.

Dinamarca registra el primer caso

Dinamarca registró su primer caso de infección por viruela del mono, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad en un comunicado. "Un hombre ha dado hoy positivo en la prueba de la viruela del mono en Dinamarca. El hombre mostró síntomas de infección después de un viaje a España", dijo el ministerio, añadiendo que ahora está en casa y en aislamiento.

Viruela del mono: cuáles son los síntomas de la enfermedad virósica que alarma a Europa Viruela del mono: cuáles son los síntomas de la enfermedad virósica que alarma a Europa

"La Agencia Danesa para la Seguridad del Paciente está en proceso de detección de infecciones, por lo que los contactos cercanos con el paciente están orientados en cómo deben comportarse", dijo el ministro de Sanidad danés, Magnus Heunicke.

Australia también presenta casos sospechosos

En Australia, la OMS confirmó que ya hay hasta 5 casos sospechosos de la enfermedad. Todo empezó el 20 de mayo, cuando la oficina de Salud de Nueva Gales del Sur dijo que había identificado un caso probable de viruela del mono en una persona que había viajado recientemente a Europa.