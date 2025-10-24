Ya es oficial: decretaron triple feriado obligatorio para todo el país

El segundo feriado confirmado para el calendario federal es uno de los más esperados del año: el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), que se celebrará el jueves 27 de noviembre. Esta jornada, de profunda tradición familiar, recuerda la primera cosecha compartida entre los colonos ingleses y los pueblos nativos en el siglo XVII, gesto que dio origen a una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos.

Durante esta fecha, millones de personas se movilizan por todo el país para reencontrarse con sus seres queridos, compartir una cena en torno al tradicional pavo asado y agradecer por las bendiciones del año. Las rutas, aeropuertos y terminales suelen registrar un movimiento récord de viajeros, mientras que las ciudades se preparan con eventos, desfiles y actividades especiales. El más conocido es el Desfile de Macy’s en Nueva York, que cada año congrega a miles de espectadores y millones de televidentes, convirtiéndose en un símbolo televisivo de la festividad.

Además, Thanksgiving marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, ya que al día siguiente tiene lugar el famoso “Black Friday”, una jornada de descuentos masivos que moviliza al comercio minorista y digital. Para muchos trabajadores, ese fin de semana largo representa no solo un descanso, sino también una oportunidad de aprovechar ofertas y adelantar compras de fin de año.

El último feriado nacional del calendario federal será, como cada año, el 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad (Christmas Day). Este 2025, la fecha caerá jueves, lo que generará un nuevo fin de semana extendido para gran parte de la población. A diferencia de otros asuetos, la Navidad tiene un carácter universal que trasciende lo religioso, convirtiéndose en una jornada de unión, solidaridad y reflexión.

Durante la víspera, el país entero se viste de luces, los hogares se decoran con árboles y guirnaldas, y las familias se reúnen para intercambiar regalos, asistir a servicios religiosos o simplemente compartir una cena festiva. En las grandes ciudades, como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, los espacios públicos se iluminan con espectáculos y ferias, mientras que miles de voluntarios participan en campañas de ayuda social, repartiendo alimentos y regalos a los más necesitados.

Sin embargo, más allá del espíritu festivo, es importante tener en cuenta el impacto práctico de estos feriados en la actividad económica y laboral. Durante las fechas mencionadas, gran parte de las oficinas gubernamentales, los bancos, los servicios postales (USPS) y los departamentos de vehículos motorizados (DMV) permanecerán cerrados. Los negocios privados suelen variar su atención al público, dependiendo de sus políticas internas, aunque los servicios esenciales —como hospitales, estaciones de policía o bomberos— continúan operando con personal de guardia.

Las instituciones financieras no atenderán de forma presencial durante los feriados, pero los cajeros automáticos (ATMs) seguirán funcionando con normalidad, al igual que las plataformas de banca en línea y aplicaciones móviles, que permiten realizar operaciones básicas sin interrupción. En un mundo cada vez más digitalizado, estas herramientas ofrecen a los usuarios la posibilidad de mantener la actividad económica sin depender de la apertura física de las sucursales.

Por otro lado, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) establece que los empleadores no están obligados a pagar un salario adicional a quienes trabajen durante los feriados o fines de semana, salvo que exista un acuerdo contractual específico que contemple ese beneficio. En otras palabras, quienes deban cumplir funciones durante las festividades recibirán su salario habitual, a menos que el empleador haya pactado un pago diferencial.

Este punto genera cada año debates en distintos sectores laborales. Mientras algunos trabajadores solicitan compensaciones por prestar servicios en días festivos, muchas empresas optan por ofrecer turnos rotativos o permisos compensatorios en fechas posteriores. En cualquier caso, las regulaciones varían entre el sector público y el privado, así como entre los distintos estados.

El calendario federal cumple así una función doble: preservar la memoria histórica del país y garantizar espacios de descanso socialmente compartidos. A través de estas jornadas, se busca reforzar la identidad nacional, reconocer los valores cívicos y ofrecer un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Para muchos ciudadanos, los feriados federales también representan una oportunidad para reactivar el turismo interno, ya que los viajes cortos y escapadas se multiplican en estas fechas. Ciudades como Miami, San Diego, Boston o Seattle suelen experimentar un notable aumento de visitantes, lo que beneficia al sector hotelero, gastronómico y comercial. De esta manera, los asuetos no solo contribuyen al bienestar individual, sino también al impulso de la economía.

Con noviembre y diciembre a la vuelta de la esquina, los estadounidenses se preparan para cerrar el año con un “triple feriado” cargado de significado, descanso y movimiento. Entre homenajes, reuniones familiares y espíritu navideño, los próximos meses prometen una sucesión de días que recordarán el valor del pasado, la gratitud del presente y la esperanza del futuro.

Así, el ciclo de 11 feriados federales de 2025 se encamina hacia su cierre con tres jornadas que condensan el espíritu del país: el respeto por los héroes que sirvieron, la unión familiar y la celebración de la paz. Tres fechas que no solo detienen el reloj laboral, sino que invitan a reconectar con la historia, los afectos y los valores que forjaron a los Estados Unidos.