Quién es Juan Carlos López, el stripper que entró a Gran Hermano: su pasado con Susana Giménez y una famosa actriz.

En aquel entonces, Juan Carlos atravesaba un momento de gran popularidad luego de haber sido elegido Mister Primavera en el programa de Susana Giménez. Sin embargo, Valeria reconocía que al principio le costó avanzar sentimentalmente por los prejuicios que existían alrededor de la profesión de él. "Yo tenía prejuicios porque su profesión estaba estigmatizada. Él me dio su número pero nunca lo llamé... él después consiguió el mío y la remó hasta que empezamos a salir en grupo", admitió la actriz tiempo después.

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La relación entre ambos terminó apenas un año más tarde y la separación estuvo rodeada de versiones de celos e infidelidades. Sobre ese final conflictivo, Juan Carlos habló en BDV y reflexionó: "Cuando las cosas no van, no van. Esa relación me ayudó en algunas cosas y en otras, me perjudicó. Me hice más conocido pero las chicas que te siguen, no quieren saber que estás en pareja".

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Tiempo después, López volvió a quedar vinculado a otra figura mediática, Sabrina Ravelli, aunque ese romance tampoco prosperó. Con el correr de los años, se alejó de los medios y mantuvo un perfil mucho más bajo hasta esta inesperada aparición en Gran Hermano.

Ahora, con su ingreso al reality, Juan Carlos López busca una nueva oportunidad para volver a instalarse en el centro de la escena. Y mientras empieza a mostrar su personalidad dentro del juego, muchos ya se preguntan si algunas de sus ex parejas volverán a hablar de él tras su regreso a la televisión.

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¿Por qué Carmiña no reingresó a Gran Hermano en el repechaje?

La gala de repechaje de Gran Hermano dejó uno de los momentos más tensos de la edición con la situación de Carmiña Masi. Aunque la periodista paraguaya había conseguido una importante cantidad de votos del público para regresar a la casa, la producción decidió que su ingreso mediante el Golden Ticket quedara sujeto a la aprobación de Jenny Mavinga, la participante congoleña con la que había protagonizado un fuerte escándalo semanas atrás.

Finalmente, Jenny aceptó las disculpas de Carmiña pero igualmente se negó a habilitar su regreso y sentenció en vivo: “Yo ya la perdoné, pero no”.

La polémica se remonta a marzo, cuando Carmiña fue expulsada del reality luego de realizar comentarios racistas contra Mavinga que generaron un fuerte rechazo en redes sociales y dentro del programa.

Tras quedar definitivamente afuera del repechaje, la panelista explotó en sus redes sociales contra la producción de Gran Hermano y cuestionó que otra participante tuviera poder de decisión sobre su continuidad. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra?”, escribió indignada, además de asegurar que se sintió “asqueada” por la situación vivida durante la gala.