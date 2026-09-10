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"Dividendo Trump"

La sorpresiva recompensa que prometió Trump a cada estadounidense si su partido gana las elecciones

El presidente estadounidense se juega en las elecciones de medio término cómo serán sus últimos dos años en el poder. Necesita que el partido Republicano mantenga el control en el Congreso de Washington. Para ganar votos hizo una promesa sugestiva.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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En plena campaña por las elecciones de medio término

En plena campaña por las elecciones de medio término, Donald Trump sorprendió con un anuncio inesperado. (Foto: Reuters)

“Dado que nos ha ido tan bien, y que nuestro país está generando tantos ingresos, sólo yo puedo hacerles esta promesa. Y aquí está: si los republicanos ganan ambas cámaras, gracias a nuestro tremendo éxito económico, ya que nunca en la historia habíamos vivido algo así, otorgaré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”.

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El gobierno del Reino Unido reaccionó por las declaraciones del presidente Trump sobre Malvinas. (Foto: A24.com)

Donald Trump siempre sorprende. Y este anuncio en plena campaña electoral sigue esa lógica. Lo hizo en un acto republicano en Texas ante las elecciones de medio término en que se juega el control del Congreso.

Sin embargo, la promesa lanzada por el mandatario no tiene un elemento central: cómo lo hará, de donde saldrán los fondos para ese "subsidio o salario universal" ni por cuánto tiempo será. El mandatario bautizó la iniciativa como el “Dividendo Trump” y la presentó como una recompensa por lo que definió como el éxito económico de su gestión.

La propuesta representa un anuncio de enorme impacto electoral, pero también abre varias preguntas sobre su viabilidad. De acuerdo con estimaciones difundidas por medios estadounidenses, el costo podría superar US$1 billón, debido a que alcanzaría a unos 270 millones de adultos. El pago requeriría la aprobación del Congreso.

Trump no explicó de dónde saldría el dinero para financiar semejante desembolso, un punto especialmente sensible porque Estados Unidos enfrenta un elevado déficit fiscal y una deuda pública superior a los US$40 billones. Tampoco precisó cuándo se realizarían los pagos ni durante cuánto tiempo se mantendría el programa. La única condición concreta que mencionó fue que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos.

La promesa aparece en plena campaña para unas elecciones que Trump busca convertir en un plebiscito sobre su gestión. El presidente llamó a sus seguidores a votar por los candidatos republicanos como si él mismo estuviera en la boleta, mientras las encuestas anticipan una disputa complicada para su partido por el control del Congreso. Las elecciones serán el próximo 3 de noviembre.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Promesa de Trump: 5000 dólares por adulto si los republicanos ganan el Congreso.
  • Inviabilidad: Costo estimado superior a un billón de dólares, sin fuentes de financiamiento claras.
  • Contexto electoral: Anuncio en plena campaña para las elecciones legislativas de medio término.
Resumen generado por Thinkindot AI
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