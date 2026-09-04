Confirmación oficial y NO HAY CLASES: decretan feriado y los estudiantes tendrán un fin de semana largo

¿Cuándo es el puente festivo de octubre de 2026 en Colombia?

El puente festivo de octubre de 2026 en Colombia tendrá lugar entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

La distribución será sencilla:

Sábado 10 de octubre: día correspondiente al fin de semana.

día correspondiente al fin de semana. Domingo 11 de octubre: jornada habitual de descanso semanal.

jornada habitual de descanso semanal. Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Así, quienes habitualmente tienen libres los sábados y domingos podrán sumar el lunes como una tercera jornada consecutiva de descanso.

El hecho de que el feriado se ubique en lunes resulta especialmente relevante para quienes buscan organizar viajes, reuniones familiares o actividades recreativas. No será necesario solicitar un día de vacaciones para extender el descanso, siempre que el trabajador tenga normalmente libres los dos días previos.

En términos prácticos, el puente permitirá contar con un período de tres días que podrá aprovecharse para realizar desplazamientos cortos o actividades dentro del país.

Para el sector turístico, además, los fines de semana largos suelen representar una oportunidad para incrementar los viajes internos, especialmente hacia destinos de playa, zonas rurales, ciudades históricas y lugares de interés natural.

¿Por qué el lunes 12 de octubre es feriado en Colombia?

El 12 de octubre forma parte del calendario de festivos nacionales de Colombia. La fecha tiene un significado histórico y cultural relacionado con la llegada de los europeos al continente americano y, con el paso de los años, la denominación oficial de la jornada fue modificándose.

Durante mucho tiempo, la fecha fue conocida popularmente como Día de la Raza, una denominación que todavía aparece con frecuencia en búsquedas y referencias cotidianas.

Sin embargo, la legislación colombiana modificó recientemente la manera de identificar oficialmente esta conmemoración.

La Ley 2347 de 2024 estableció que el 12 de octubre sea reconocido como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

El cambio busca poner el foco en la diversidad cultural y étnica que caracteriza al territorio colombiano, en lugar de utilizar exclusivamente la denominación histórica de Día de la Raza.

Por eso, quienes consulten actualmente el calendario oficial pueden encontrarse con el nombre Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, aunque en el lenguaje cotidiano continúe siendo frecuente la referencia al Día de la Raza.

¿Qué establece la ley sobre el feriado del 12 de octubre?

La regulación de los días festivos en Colombia tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como la denominada ley Emiliani.

Esta normativa establece reglas relacionadas con diferentes días festivos y contempla el mecanismo mediante el cual determinadas celebraciones pueden trasladarse al lunes para facilitar la conformación de los llamados puentes festivos.

La finalidad de este sistema es que algunas fechas conmemorativas que caen durante otros días de la semana puedan generar un período de descanso continuo.

Pero en octubre de 2026 se presenta una situación diferente: el 12 de octubre cae justamente lunes.

Por ese motivo, no existe necesidad de trasladar el feriado. La jornada mantiene su fecha y se convierte automáticamente en el tercer día del fin de semana largo.

Para los trabajadores alcanzados por el régimen de descanso remunerado, se trata de una jornada que tiene las características propias de un festivo nacional.

¿Hay clases el lunes 12 de octubre de 2026?

Una de las preguntas que surge alrededor del próximo feriado del 12 de octubre es si los estudiantes deberán concurrir a las escuelas.

En el caso de los colegios oficiales de Bogotá, la respuesta es no.

El calendario académico contempla un período de receso estudiantil que se extiende hasta el 12 de octubre de 2026. Por lo tanto, los alumnos no tendrán clases presenciales durante esa jornada.

La planificación educativa de la capital colombiana establece un período de descanso que coincide con el feriado nacional y permite que las familias puedan organizar sus actividades teniendo en cuenta el calendario escolar.

De todos modos, es importante diferenciar el calendario nacional de las programaciones específicas de cada jurisdicción educativa.

El hecho de que el 12 de octubre sea feriado nacional no significa que todos los períodos de receso escolar sean idénticos en cada institución o territorio. Las autoridades educativas pueden establecer sus propios calendarios dentro de las reglas correspondientes.

En Bogotá, específicamente, el calendario oficial contempla el receso mencionado.

Bogotá tendrá un receso estudiantil durante octubre

El calendario académico de los colegios oficiales de Bogotá contempla un período particular durante octubre.

Según la planificación mencionada, el receso estudiantil se extiende del 5 al 12 de octubre de 2026, por lo que el feriado nacional coincide con el cierre de ese período.

Esto significa que los estudiantes tendrán un período prolongado sin clases, mientras que docentes y directivos se encuentran sujetos a una organización académica diferente.

La planificación también contempla actividades de desarrollo institucional para los docentes y directivos durante parte de ese período.

Por lo tanto, es importante no confundir el receso de los estudiantes con un período general de inactividad de todo el sistema educativo. Las obligaciones y actividades de los equipos docentes pueden continuar de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades.

Para las familias, en cambio, el dato central es que los alumnos no deberán asistir a clases el lunes 12 de octubre.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 12 de octubre?

El feriado del lunes 12 de octubre tendrá alcance nacional.

Los trabajadores de distintos sectores podrán acceder al descanso correspondiente al día festivo de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes y las características de cada actividad.

En términos generales, el feriado alcanza tanto al sector público como al sector privado, aunque existen actividades que por su naturaleza deben continuar funcionando durante los días festivos.

Servicios esenciales, establecimientos comerciales, transporte, gastronomía, salud, seguridad y otras actividades pueden mantener sus operaciones.

Por esa razón, que el lunes sea festivo no significa que absolutamente todos los comercios, empresas o servicios estarán cerrados.

En los casos en los que una persona deba trabajar durante un día festivo, se aplican las disposiciones laborales correspondientes a la actividad y al tipo de vínculo laboral.

Este punto resulta especialmente importante para quienes planean utilizar el feriado para realizar trámites, efectuar compras o viajar, ya que los horarios de atención pueden modificarse.

Un nuevo descanso para organizar viajes y actividades

El puente de octubre aparece además como una oportunidad para quienes quieran realizar una escapada de tres días.

Al comenzar el descanso el sábado 10 y terminar el lunes 12, se podrá disponer de un período suficiente para realizar viajes cortos dentro de Colombia.

Las familias que quieran aprovechar el fin de semana largo pueden elegir destinos cercanos a sus ciudades de residencia para evitar trayectos demasiado extensos.

También será posible utilizar el lunes como una jornada adicional de descanso en el hogar, sin necesidad de realizar un viaje.

Para quienes sí tengan previsto desplazarse, conviene considerar que los puentes festivos suelen generar un aumento de la demanda en rutas, terminales de transporte, aeropuertos y alojamientos.

Por ello, planificar con anticipación puede ser clave para evitar aumentos de precios o falta de disponibilidad, especialmente en los destinos turísticos más populares.

¿Cuántos festivos quedan después del 12 de octubre?

El calendario de feriados de Colombia 2026 todavía tendrá varias fechas de descanso después del lunes 12 de octubre.

Una vez finalizado el puente festivo de octubre, quedarán cuatro jornadas nacionales relevantes antes de terminar el año.

Las próximas fechas serán:

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El calendario permite observar que noviembre volverá a ofrecer dos lunes festivos, mientras que diciembre tendrá dos fechas importantes, aunque con una distribución diferente.

El 8 de diciembre caerá martes, mientras que Navidad será el viernes 25 de diciembre.

Por lo tanto, quienes estén organizando vacaciones o viajes para el cierre de 2026 podrán utilizar estas fechas para planificar períodos de descanso más extensos.

El calendario de feriados de Colombia entra en su tramo final

Con la llegada de octubre, el calendario de festivos nacionales de Colombia comienza a transitar sus últimas jornadas del año.

El lunes 12 será uno de los últimos grandes puentes festivos de 2026, ya que permitirá sumar automáticamente el sábado y domingo a una jornada adicional de descanso.

Para los trabajadores, la fecha representa un día festivo nacional y de descanso remunerado, mientras que para los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá se suma a un período de receso académico.

La fecha también tiene una particularidad histórica: aunque continúa siendo ampliamente conocida como Día de la Raza, su denominación oficial actual es Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

De esta manera, el próximo lunes 12 de octubre de 2026 reunirá tres elementos importantes del calendario colombiano: será feriado nacional, formará un fin de semana largo de tres días y, en Bogotá, coincidirá con el cierre del período de receso estudiantil.

Para quienes trabajan de lunes a viernes y tienen libres los fines de semana, la cuenta será sencilla: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre conformarán tres días consecutivos sin jornada laboral habitual.

Con este feriado, Colombia sumará una nueva pausa en el calendario antes de entrar en el tramo final del año, que todavía tendrá los festivos de noviembre y diciembre.