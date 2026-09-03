Día del Maestro: confirmaron si el viernes 11 es feriado y comienza el fin de semana largo

De esta manera, quienes trabajan fuera del ámbito educativo deberán concurrir normalmente a sus lugares de trabajo, mientras que docentes y alumnos podrán disfrutar del asueto correspondiente a la celebración.

¿Quiénes no tienen clases por el Día del Maestro?

El asueto alcanza a la comunidad educativa de los distintos niveles de enseñanza. En particular, no habrá clases en jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias de todo el país.

La jornada se establece en homenaje a los docentes y no debe confundirse con un feriado nacional, que implica un régimen laboral diferente para todos los trabajadores.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

El Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en esa fecha en 1888, en Asunción, Paraguay.

Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Debido a las dificultades económicas de su familia, tuvo que continuar buena parte de su formación de manera autodidacta. A lo largo de su vida se desempeñó como maestro, periodista y político, y tuvo un papel central en la expansión del sistema educativo argentino.

Durante su trayectoria impulsó diferentes iniciativas vinculadas con la educación y la formación docente. También promovió la creación de escuelas y bibliotecas y defendió el acceso a la educación pública.

Sarmiento y su impulso a la educación

Sarmiento fue gobernador de San Juan y posteriormente llegó a la Presidencia de la Nación, cargo que ejerció entre 1868 y 1874.

Durante su mandato, la educación ocupó un lugar central. Impulsó políticas destinadas a ampliar la cantidad de establecimientos educativos y aumentar el acceso de niños y jóvenes a la enseñanza.

Entre sus iniciativas también se encuentra la creación de instituciones destinadas a la formación y capacitación, además del impulso a las bibliotecas populares.

Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Buenos Aires y descansan en el Cementerio de la Recoleta.

¿Cuándo es el Día del Estudiante?

Septiembre también tiene otra fecha vinculada al ámbito educativo: el Día del Estudiante.

En 2026, la celebración será el lunes 21 de septiembre. Esta jornada está vinculada principalmente con los estudiantes de los niveles secundario y universitario y tampoco constituye un feriado nacional para el conjunto de los trabajadores.

Los feriados que quedan en 2026

Después del Día del Maestro, el calendario oficial de feriados de 2026 contempla las siguientes fechas: