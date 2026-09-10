¡Cuernos y traición! Revelaron por qué Nico Vázquez se habría peleado con Andrés Gil tras su vínculo con Gime Accardi

“Fue un vínculo que duró un tiempo prudencial y ahí fue el quiebre del vínculo entre ellos dos. Andrés era muy amigo de Nicolás”, explicó el panelista.

La fuerte versión sobre Andrés Gil y Gimena Accardi

Ochoa también recordó que Nico Vázquez le había dado una importante oportunidad laboral a Gil al incorporarlo a una obra que dirigía.

“Estaban tratando de sacar la obra adelante y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio y su hijo recién nacido”, afirmó.

Siempre según la versión difundida en LAM, Cande Vetrano habría decidido continuar con su pareja pese a lo sucedido. “Cande elige perdonarlo, por eso siguen”, sostuvo Ochoa.

Finalmente, el panelista aseguró que Gil habría intentado mantener la situación bajo absoluta reserva: “Yo sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba todo esto porque no quería que se filtre nada”.

De esta manera, la versión sobre el supuesto vínculo entre Accardi y Gil vuelve a poner en el centro de la escena las rupturas y tensiones que se habrían generado dentro del círculo cercano de los actores.