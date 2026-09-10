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Impactante incendio de un ferry en la costa: al menos 5 muertos y más de 80 desaparecidos

El barco navegaba con 117 pasajeros y 17 tripulantes. Poco tiempo antes de llegar a su puerto de destino sufrió un incendio que lo consumió por completo. El primer análisis dice que el fuego habría comenzado en la bodega de la embarcación.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Un ferry se incendió con 117 personas a bordo momentos antes de amarrar en el puerto. (Foto: Reuters)

Un ferry se incendió con 117 personas a bordo momentos antes de amarrar en el puerto. (Foto: Reuters)

Al menos cinco personas murieron y otras 86 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara a bordo de un ferry que navegaba frente a las costas de Filipinas, cuando se encontraba a aproximadamente una hora de llegar a su destino, el turístico archipiélago de Coron, en la provincia de Palawan. No es la primera vez que sucede en ese país una tragedia como esta.

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El barco, identificado como MV June Aster, había partido desde Manila con 117 pasajeros y 17 tripulantes y se dirigía hacia la zona de Coron, uno de los principales destinos turísticos del país. El fuego comenzó alrededor de las 18:45 del miércoles, hora local, cuando la embarcación se aproximaba a destino.

Las imágenes difundidas por la Guardia Costera filipina muestran al ferry completamente envuelto en llamas, con una enorme columna de humo elevándose sobre el mar durante la noche. También se observa a los equipos de emergencia rescatando personas que habían quedado en el agua y trasladándolas hacia embarcaciones de asistencia.

El fuego comenzó en la bodega del ferry

La causa del incendio todavía está siendo investigada, pero las primeras entrevistas realizadas a los sobrevivientes permitieron establecer una hipótesis sobre el origen del fuego.

Según la Guardia Costera, las llamas habrían comenzado en la bodega de carga, el sector del barco destinado al almacenamiento de contenedores y diferentes tipos de mercadería.

Otro ferry se incendió en Filipinas con muertos y desaparecidos. (Foto: A24.com)

Otro ferry se incendió en Filipinas con muertos y desaparecidos. (Foto: A24.com)

A partir de allí, el fuego se propagó rápidamente por la embarcación. El humo y las llamas complicaron la evacuación de los pasajeros, mientras las condiciones del mar dificultaban el trabajo de los equipos de emergencia.

La Guardia Costera informó que el incendio continuaba activo durante la mañana del jueves, cerca de las 11, más de 16 horas después de que comenzara. Las fuertes corrientes y la gran cantidad de humo representaron un obstáculo para quienes intentaban controlar las llamas y acceder al barco.

Otro de los elementos que surgieron durante las primeras investigaciones es que algunos pasajeros no llevaban puestos sus chalecos salvavidas cuando se produjo la emergencia.

El desesperado salto al mar para escapar de las llamas

Ante la magnitud del incendio, numerosos pasajeros tuvieron que abandonar el ferry y terminaron en el agua. Uno de los sobrevivientes, Roland Lerma, contó que permaneció flotando durante aproximadamente dos horas antes de ser encontrado y rescatado. El hombre describió el momento como una situación límite y aseguró que las bajas temperaturas del agua hicieron todavía más difícil esperar por ayuda.

“Si el rescate se hubiera retrasado, definitivamente habría muerto”, relató.

Las imágenes registradas durante el operativo muestran a personas siendo sacadas del mar y subidas a embarcaciones de rescate mientras detrás de ellas el ferry continuaba ardiendo.

Otro testimonio aportó una descripción dramática de los momentos posteriores al inicio del fuego. Una sobreviviente contó que, en medio de la desesperación, los pasajeros comenzaron a intentar escapar mientras se producía una estampida dentro de la embarcación.

Los equipos de emergencia lograron rescatar hasta el momento a 43 personas, aunque todavía no estaba claro cuántas habían resultado heridas. Siete de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital de la isla de Culion, que cuenta con mayor capacidad de internación y servicios médicos más completos.

Familias buscan desesperadamente a sus seres queridos

Mientras continúa el operativo de búsqueda, decenas de familias intentan conocer qué ocurrió con los pasajeros que todavía permanecen desaparecidos.

La desesperación se repite entre numerosas familias que utilizan las redes sociales de la Guardia Costera para preguntar por sus seres queridos y pedir información sobre los sobrevivientes.

Todavía hay 86 personas que viajaban en el Ferry que figuran como desaparecidas, lo que elevará considerablemente el número de muertos. (Foto: Gentileza Sky)

Todavía hay 86 personas que viajaban en el Ferry que figuran como desaparecidas, lo que elevará considerablemente el número de muertos. (Foto: Gentileza Sky)

Una tragedia que vuelve a poner bajo la lupa a los ferries

Los accidentes marítimos son frecuentes en Filipinas, un país formado por miles de islas donde los ferries cumplen un papel fundamental para transportar pasajeros y mercancías.

Para muchas comunidades, estos barcos representan una alternativa económica y prácticamente indispensable, especialmente en zonas que no cuentan con conexiones aéreas.

Pero las condiciones meteorológicas también representan un riesgo. El país sufre fuertes lluvias monzónicas y tifones, con un promedio de unos 20 tifones al año, capaces de generar corrientes y condiciones peligrosas para la navegación.

A esto se suman antecedentes relacionados con problemas de mantenimiento y una aplicación irregular de las normas de seguridad marítima.

En 2023, otras 31 personas murieron después de que un incendio afectara al ferry MV Lady Mary Joy 3, que navegaba desde Zamboanga hacia la isla de Basilan.

Ahora, con 86 personas todavía desaparecidas, la tragedia del MV June Aster podría convertirse en uno de los peores accidentes marítimos registrados en Filipinas durante los últimos años.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Incendio en Ferry: Un ferry con 117 pasajeros y 17 tripulantes ardió cerca de Filipinas, dejando 5 muertos y 86 desaparecidos.
  • Origen del Fuego: Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas se iniciaron en la bodega de carga de la embarcación MV June Aster.
  • Situación de los Pasajeros: Muchos debieron saltar al mar para escapar de las llamas, mientras familias buscan desesperadamente a sus seres queridos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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