Ya es oficial: el Gobierno trasladó el primer feriado del 2026 y será recién 6 días después

Este movimiento convierte a ese lunes en día no laborable y genera el primer puente festivo del año, una instancia clave tanto para trabajadores como para el sector productivo vinculado al turismo, el comercio y el transporte.

De acuerdo con proyecciones del sector turístico, los primeros puentes del año suelen registrar altos niveles de desplazamiento, especialmente hacia destinos tradicionales como la Costa Caribe, el Eje Cafetero, Antioquia, Santander y las principales rutas hacia pueblos turísticos cercanos a las grandes ciudades.

Cada año, este tipo de fines de semana largos incrementa las reservas hoteleras, impulsa el consumo en restaurantes y fortalece la actividad en terminales terrestres y aeropuertos, generando un efecto multiplicador en la economía regional.

La Ley Emiliani, una norma que sigue vigente más de 40 años después

La Ley 51 de 1983, impulsada por el entonces senador Raimundo Emiliani Román, transformó para siempre la forma en que Colombia organiza sus días festivos. La normativa establece que varios feriados de origen religioso o civil deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día de la semana.

El espíritu de la ley fue, desde su origen, promover descansos prolongados, mejorar la planificación del tiempo libre y estimular el turismo interno como una política de desarrollo económico. Con el paso de los años, la Ley Emiliani se consolidó como una herramienta clave para ordenar el calendario laboral y reducir los impactos negativos de feriados aislados en mitad de la semana.

Gracias a esta legislación, celebraciones como San José, la Ascensión, Corpus Christi, el Sagrado Corazón, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de Todos los Santos y la Independencia de Cartagena se convierten cada año en puentes festivos, generando períodos de descanso más eficientes y previsibles.

Turismo interno: el gran beneficiado de los puentes festivos

El traslado del Día de los Reyes Magos no solo impacta en la agenda laboral. El turismo interno aparece nuevamente como uno de los grandes ganadores de esta decisión. Según datos históricos del sector, los primeros puentes del año suelen marcar el pulso de la temporada turística posterior a las fiestas de fin de año.

Hoteles, agencias de viaje, empresas de transporte y destinos turísticos ajustan su oferta en función de estos fines de semana largos, que permiten escapadas cortas sin necesidad de tomar vacaciones extensas.

En 2026, el puente del 12 de enero se perfila como una oportunidad estratégica para destinos de clima cálido y rutas cercanas, especialmente para quienes buscan prolongar el descanso tras Año Nuevo o aprovechar tarifas más accesibles fuera del pico de las fiestas.

Un calendario 2026 con más festivos y más puentes

El traslado del primer feriado es apenas una muestra de lo que será el calendario laboral del próximo año. Colombia tendrá en 2026 un total de 18 días festivos, una cifra superior a la registrada en 2025. De ese total, 11 serán puentes festivos, lo que convierte al año en uno de los más favorables para planificar descansos, viajes y actividades recreativas.

Esta distribución de feriados permite evitar concentraciones excesivas en un solo trimestre y ofrece oportunidades de descanso prácticamente durante todo el año, un factor valorado tanto por trabajadores como por empleadores.

Especialistas en planificación laboral destacan que los puentes festivos bien distribuidos mejoran la productividad, ya que permiten pausas más largas sin afectar de manera abrupta la continuidad de las actividades económicas.

Impacto en el ámbito laboral y educativo

Con la confirmación oficial del calendario, empresas, instituciones educativas y organismos públicos ya comenzaron a reorganizar sus cronogramas. El traslado del Día de los Reyes Magos implica que el lunes 12 de enero será no laborable, mientras que el martes 6 de enero mantendrá su carácter de día hábil.

Este tipo de ajustes suele generar consultas frecuentes entre trabajadores, especialmente en sectores donde rigen turnos especiales o esquemas de guardias. No obstante, el marco legal es claro: el feriado se goza el lunes, independientemente de la fecha histórica de la celebración.

En el ámbito educativo, el primer puente del año también incide en la planificación del inicio del ciclo lectivo, especialmente en instituciones privadas y universidades que retoman actividades durante la segunda semana de enero.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

Con el traslado ya confirmado, este es el listado completo de los 18 festivos oficiales en Colombia durante 2026, incluyendo aquellos que se mueven por aplicación de la Ley Emiliani:

1 de enero: Año Nuevo

12 de enero (puente): Día de los Reyes Magos

23 de marzo (puente): Día de San José

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo (puente): Ascensión de Jesús

8 de junio (puente): Corpus Christi

15 de junio (puente): Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo

20 de julio: Día de la Independencia

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen

12 de octubre (puente): Día de la Raza

2 de noviembre (puente): Día de Todos los Santos

16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Un año clave para planificar viajes y descansos

Con más de la mitad de los festivos convertidos en puentes, 2026 se perfila como un año ideal para planificar viajes cortos, escapadas familiares y descansos estratégicos sin necesidad de recurrir a largos períodos de vacaciones.

El traslado del Día de los Reyes Magos marca el punto de partida de esta dinámica y anticipa un calendario que, una vez más, pone en el centro la conciliación entre trabajo, descanso y desarrollo económico.

Para millones de colombianos, el primer feriado del año no solo representará un día libre más, sino la posibilidad de comenzar el 2026 con un respiro extendido, en línea con una política que, desde hace décadas, busca ordenar el tiempo y potenciar el movimiento interno del país.