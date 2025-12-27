Tragedia en Copacabana: un avión ultraliviano cayó al mar en un vuelo publicitario y murió el piloto
Bañistas, turistas y operadores turísticos presenciaron la caída desde la costa y captaron videos e imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Un avión ultraliviano usado para publicidad aérea cayó este sábado al mar de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, lo que activó un amplio operativo de rescate. El accidente ocurrió cerca de las 12:30, a la altura de la calle Santa Clara, donde la aeronave quedó sumergida pocos segundos después del impacto.
Según testigos citados por O Globo, el ultraliviano volaba más alejado de la playa de lo habitual para estas exhibiciones publicitarias y tras un fuerte ruido se precipitó de inmediato al agua. La franja de la propaganda quedó flotando en el mar, confirmando que se trataba de un vuelo publicitario.
De inmediato, embarcaciones, motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro iniciaron la búsqueda con equipos de buceo, apoyo aéreo y embarcaciones inflables. Horas más tarde se confirmó que el piloto, único ocupante, murió, y su cuerpo fue recuperado en el mar.
Qué se investiga y quién interviene
Tras el accidente, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) informó que el SERIPA III inició la investigación en el lugar. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) verificó que la aeronave tenía habilitación vigente, aunque este dato será revisado para determinar si hubo falla técnica, error humano o un factor externo.
El subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, afirmó que la municipalidad no otorga licencias para vuelo de ultralivianos y que el permiso para exhibición publicitaria depende de la agencia anunciante. Ese aspecto será clave para definir si el vuelo tenía respaldo legal.
Restricciones en la playa y operativo continuo
Tras el accidente, las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a la zona del impacto para garantizar el trabajo de los rescatistas y peritos de aviación. A pesar del operativo, la playa continuó con actividad turística bajo vigilancia reforzada.