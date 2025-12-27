Tragedia en Copacabana: un avión ultraliviano cayó al mar en un vuelo publicitario y murió el piloto. 

Embed

Qué se investiga y quién interviene

Tras el accidente, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) informó que el SERIPA III inició la investigación en el lugar. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) verificó que la aeronave tenía habilitación vigente, aunque este dato será revisado para determinar si hubo falla técnica, error humano o un factor externo.

El subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, afirmó que la municipalidad no otorga licencias para vuelo de ultralivianos y que el permiso para exhibición publicitaria depende de la agencia anunciante. Ese aspecto será clave para definir si el vuelo tenía respaldo legal.

Restricciones en la playa y operativo continuo

Tras el accidente, las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a la zona del impacto para garantizar el trabajo de los rescatistas y peritos de aviación. A pesar del operativo, la playa continuó con actividad turística bajo vigilancia reforzada.