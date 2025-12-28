Tragedia en Brasil: así fue el violento choque que dejó once muertos, entre ellos una embarazada y dos niños
El violento choque ocurrió en Bahía y dejó una escena devastadora. Varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar.
Tragedia en Brasil: un violento choque dejó once muertos, entre ellos una embarazada y dos niños
Una violenta colisión frontal ocurrida en el noreste de Brasil dejó un saldo de al menos once personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años, en uno de los accidentes viales más graves registrados en la región en los últimos meses.
El hecho se produjo este sábado sobre la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Según confirmaron autoridades locales y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas murieron en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que una undécima persona falleció horas después en un centro de salud, producto de la gravedad de las heridas sufridas.
El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario Fiat Dobló, que por motivos que aún investiga la Policía Federal de Caminos (PRF) chocaron de frente y se incendiaron de manera inmediata, quedando completamente destruidos.
De acuerdo con información preliminar, el fuego se propagó rápidamente y envolvió a ambos vehículos, lo que complicó de forma considerable las tareas de rescate. Fue necesario un importante operativo de bomberos y fuerzas de seguridad, mientras que la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas para permitir la remoción de los restos y la realización de peritajes.
Qué dicen los primeros informes policiales
Según los primeros informes policiales y versiones recogidas por medios locales, la principal hipótesis apunta a que uno de los conductores habría realizado un sobrepaso indebido, maniobra que derivó en el choque frontal.
La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en condiciones extremadamente delicadas, por lo que algunas víctimas deberán ser identificadas mediante estudios de ADN, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación.
Desde el ámbito regional también informaron que varias de las personas fallecidas pertenecían a un mismo grupo familiar, un dato que profundiza el dramatismo del hecho y conmocionó a la comunidad local.
En medio del devastador escenario, se confirmó que una persona logró sobrevivir al accidente. Permanece internada en estado crítico, con pronóstico reservado, mientras continúa la investigación para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias exactas del siniestro.