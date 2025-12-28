Tragedia en Brasil: así fue el violento choque que dejó once muertos, entre ellos una embarazada y dos niños

image

Qué dicen los primeros informes policiales

Según los primeros informes policiales y versiones recogidas por medios locales, la principal hipótesis apunta a que uno de los conductores habría realizado un sobrepaso indebido, maniobra que derivó en el choque frontal.

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en condiciones extremadamente delicadas, por lo que algunas víctimas deberán ser identificadas mediante estudios de ADN, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación.

Desde el ámbito regional también informaron que varias de las personas fallecidas pertenecían a un mismo grupo familiar, un dato que profundiza el dramatismo del hecho y conmocionó a la comunidad local.

En medio del devastador escenario, se confirmó que una persona logró sobrevivir al accidente. Permanece internada en estado crítico, con pronóstico reservado, mientras continúa la investigación para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias exactas del siniestro.