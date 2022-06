De Coldplay a Roger Waters, las bandas nacionales e internacionales que más convocatoria tuvieron en River

Con 500 mil localidades agotadas hasta el momento -vendidas en un breve lapso de tiempo a través del sitio All Access- no se descarta que se agregue alguna función más, lo cual llevaría a Coldplay a alcanzar el más grande éxito de una banda extranjera en la Argentina.

A pesar de haber anunciado en 2019 que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

Cómo serán los shows de Coldplay en la Argentina

coldplay-noveno-river-roger-waters.webp

El "Music Of The Spheres World Tour" apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

También ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10 por ciento de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

Coldplay mantiene una especial relación con los fans locales que se inició en su primera visita de 2007 en el Teatro Gran Rex y se afianzó en 2010 cuando actuó en River.

La banda regresó al país en 2016 en la apertura de su hasta ahora última gira mundial "A Head Full of Dreams" ocurrida en el Estadio de La Plata, lugar que también eligió para su cierre un año más tarde.

Por su parte, Chris Martin estuvo presente de manera virtual en la reciente gira despedida de Soda Stereo, con su interpretación desde las pantallas de "De música ligera", el clásico con el que concluían los shows.

Roger Waters, el artista internacional que ostentaba la mayor cantidad de presentaciones en River

roger-waters-river-coldplay.webp

Hace 10 años, Roger Waters desembarcaba en la Argentina con su espectáculo The Wall Live durante nueve noches en River Plate. De esa manera, se convirtió en el artista que más veces se presentó de manera consecutiva en ese estadio.

Cerca de unas 500 mil personas, entre los días 7 y 20 de marzo, presenciaron los conciertos ambientados en la representación de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

En 2007, Waters ya había visitado el Monumental, en dos oportunidades, para presentar otro de sus trabajos emblemáticos, The dark side of the moon. En efecto, el británico acumula 11 shows en River.

El paso de los Rolling Stones por River

rolling-stones-river.jpg

El estadio de River Plate explotó con cinco shows, entre el 9 y el 16 de febrero de 1995, en lo que significó la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina. Cerca de unas 350 mil personas asistieron a los conciertos, en el marco del Voodoo Lounge Tour. Los británicos, luego, volvieron dos veces más al Monumental.

En 1998 dieron otros cinco conciertos y en 2006 sumaron dos funciones más con la presentación de Bigger Bang,

De ese modo, sus Majestades Satánicas ostentan la mayor cantidad de shows (12), espaciados en el tiempo, en ese recinto.

La huella de Soda Stereo en River: el "gracias totales" de Gustavo Cerati y una seguidilla de shows

gustavo-cerati-river-soda-stereo.png

Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti pusieron fin a Soda Stereo en 1997 con una pequeña gira continental. Luego de conquistar América Latina, de hacer propios lugares míticos como el Teatro Gran Rex y el Estadio Obras, del recordado Vélez de Canción animal y del multitudinario concierto gratuito en la 9 de Julio, no llegaron a River sino hasta su gira despedida. Fue el 20 de septiembre de 1997, con el “Gracias totales” improvisado por Gustavo en los últimos acordes de “De música ligera” que quedó en la historia.

Con el concierto en el que se pudieron escuchar 27 canciones, y del que participaron siete invitados, se cerraba una etapa que dejaba un legado de nueve discos, todos ellos muy diferentes entre sí, y clásicas composiciones que formaron parte de la banda de sonido de gran parte de la década del '80 y de los '90.

Nacida en 1982, al calor de la novedosa new wave encarnada por The Police, Soda Stereo fue virando su sonido hacia un pop refinado, con algunos toques funk y elementos de música electrónica, para luego ponerse a la cabeza de la llamada “movida sónica”, que caracterizó al rock latino de la primera parte de la década del '90.

El listado de canciones interpretadas en el show abrió con “En la ciudad de la furia” y culminó, como es sabido, en los segundos bises, con “De música ligera”, en una maratón que contó con la presencia del tecladista y programador Fabián “Tweety” González, Andrea Alvarez, Fabián “El Zorrito” Quintiero, Richard Coleman, Daniel Sais, y arreglos orquestales de Alejandro Terán y Axel Krygier.

En el medio sonaron clásicos como “Juegos de seducción”, “Cuando pase el temblor, “Sobredosis de TV”, “Corazón delator”, “Signos”, “Lo que sangra”, “Persiana americana”, “Trátame suavemente”, “Té para tres”, “Canción animal” y “Ella usó mi cabeza como un revolver”, entre otros.

El trío volvió a pisar el Monumental diez años después para marcar un récord a nivel local. Fueron seis conciertos repartidos entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre dentro de la gira reunión Me verás volver.

redonditos-de-ricota-river-indio-skay.jpg

Patricio Rey y Redonditos de Ricota, la banda de rock más popular de la Argentina, llegó hace 22 años al estadio de River Plate, donde logaron patentar “el pogo más grande del mundo”.

La agrupación convocó a más de 150 mil personas en las noches del 15 y 16 de abril de 2000, en lo que fue la antesala de la separación definitiva de la sociedad Indio Solari-Skay Beilinson.