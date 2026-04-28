Ed Sheran anunció su esperado show en Buenos Aires

“Play” (editado en 2025 por el sello Warner) explora territorios musicales inéditos mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo. Inspirándose en parte en tradiciones musicales de India y Persia — y sus sorprendentes conexiones con los sonidos folk irlandeses con los que creció — Sheeran combina escalas, ritmos y melodías compartidas en un lenguaje musical sin fronteras que le da al álbum un distintivo aire global.

Al mismo tiempo, Sheeran se mantiene fiel a la balada atemporal que lo convirtió en uno de los cantautores más queridos del mundo. El resultado es una colección que equilibra lo familiar y lo nuevo, ofreciendo un sonido audaz, fresco y orientado al pop.

Tras su lanzamiento, “Play” arrasó y se posicionó en los puestos número 1 en todo el mundo, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido. Sheeran lanzó “Play – The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que reimaginacanciones seleccionadas de su álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más reconocidos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

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LOOP TOUR - SUDAMÉRICA:

9/5 | Estadio Quisqueya | Santo Domingo | República Dominicana

13/5 | Coliseo de Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico

16/5 | Vive Claro | Bogotá | Colombia

20/5 | Estadio Nacional | Lima | Perú

23/5 | Estadio Atahualpa | Quito | Ecuador

27/5 | Estadio Cementos Progreso | Ciudad de Guatemala | Guatemala

30/5 | Estadio Nacional | San José | Costa Rica

21/11 | Estadio Bicentenario | Santiago | Chile

26/11 | Estadio Nueva Olla | Asunción | Paraguay

29/11 | Estadio Huracán | Buenos Aires | Argentina

5/12 | Parque Allianz | San Pablo | Brasil