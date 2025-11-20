En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Anya Taylor-Joy
ESTRENO

Netflix: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lucen en la mejor película de acción

Esta película con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth en Netflix se convierte en la gran revelación del 2025 tras su reciente llegada al streaming.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lucen en la mejor película de acción. (Foto: Archivo)

Netflix: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lucen en la mejor película de acción. (Foto: Archivo)

Una película que originalmente pasó desapercibida en los cines regresó a escena en Netflix con una fuerza inesperada. La crítica la respaldó desde el primer día y ahora volvió a instalarse en el centro de conversación entre los amantes del cine de acción. Se trata de "Furiosa: de la saga Mad Max", un ambicioso proyecto que terminó dividiendo opiniones.

Leé también Furor en Netflix: la película argentina que entró en el Top 10 mundial y está basada en hechos reales
Furor en Netflix: la película argentina que entró en el Top 10 mundial y está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

La plataforma de streaming lleva meses reforzando su catálogo con títulos capaces de captar al público en segundos. En este caso, decidió sumar un film cuya reputación crítica generó un interés renovado. Ese impulso se reforzó este domingo, cuando Furiosa apareció en la página principal y despertó curiosidad entre quienes habían escuchado de la película, pero nunca la vieron en pantalla grande.

Los especialistas recordaron que, al momento de su lanzamiento, la producción dirigida por George Miller recibió elogios por su puesta en escena, su despliegue visual y la potencia narrativa que caracteriza a la franquicia Mad Max. Sin embargo, esa recepción no se tradujo en éxito comercial. La cinta recaudó apenas 174 millones de dólares frente a un presupuesto de 168 millones.

Furiosa Mad Max 1

Furiosa, la historia que expande el universo de Mad Max

El film funciona como una precuela centrada en la figura de Furiosa, personaje introducido en Mad Max: furia en el camino e interpretado originalmente por Charlize Theron. En esta nueva entrega, Anya Taylor-Joy asumió el desafío de mostrar el origen de una guerrera marcada por la pérdida, la lucha y la supervivencia en un desierto post-apocalíptico dominado por la violencia.

La trama mostró cómo una joven Furiosa fue arrancada de su hogar en el Paraje Verde de las Muchas Madres por una banda de motociclistas liderada por el brutal Dementus (Chris Hemsworth). En medio de un conflicto con Immortan Joe, la protagonista ideó un plan silencioso pero devastador para intentar regresar a sus raíces.

Furiosa Mad Max 2

Las secuencias de acción fueron un factor determinante para la recepción crítica. La película incluyó persecuciones elaboradas, enfrentamientos tensos y un diseño visual que priorizó el movimiento constante. Los seguidores de la franquicia señalaron que, si bien no alcanzó el ritmo frenético de Furia en el camino, sí aportó profundidad emocional y contextos que enriquecieron la figura de Furiosa.

El elenco con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth

  • Anya Taylor-Joy
  • Chris Hemsworth
  • Tom Burke
  • Alyla Browne
  • George Shevtsov
  • Lachy Hulme
  • John Howard
  • Angus Sampson
  • Charlee Fraser
  • Elsa Pataky
Furiosa Mad Max 3

El renacer de la película Furiosa en Netflix

Pese a su mal desempeño en cines, Furiosa: de la saga Mad Max se consolidó como una de las propuestas más comentadas. Esta semana, su llegada a Netflix reforzó esa tendencia. Usuarios que la habían pasado por alto en 2024 finalmente decidieron darle una oportunidad, destacando su estilo, su intensidad y la impronta visual característica de Miller.

Ese fenómeno reforzó una tendencia que se volvió habitual: producciones que fracasan en taquilla encuentran resurrección en streaming gracias a un público que valora la comodidad, la disponibilidad inmediata y el boca en boca digital.

Furiosa Mad Max 4

Furiosa, una propuesta ideal para ver en casa

Aunque la película no replicó la energía de su antecesora, sí ofreció escenas memorables y un enfoque más introspectivo sobre un personaje que ya había fascinado a millones de espectadores. Anya Taylor-Joy encabezó el relato con una interpretación intensa, mientras que Chris Hemsworth entregó un antagonista inesperado y convincente. Todo esto convirtió a Furiosa en una combinación de acción y drama que ahora muchos están descubriendo por primera vez.

La llegada a Netflix abrió una nueva puerta para quienes desean entender cómo se construyó una de las figuras más icónicas del universo de Mad Max. Y, para otros, representó la oportunidad de revivir una producción que la crítica abrazó, pero que la taquilla dejó escapar.

Tráiler oficial de "Furiosa: de la saga Mad Max"

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Anya Taylor-Joy película
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie de suspenso que acaba de estrenarse y es un thriller impactante
Netflix arrasa con una nueva comedia romántica y es el estreno más esperado del año
"Nunca lo conté": el secreto revelado que estremeció a todos en el caso Báez Sosa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar