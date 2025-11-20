Netflix: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lucen en la mejor película de acción

La trama mostró cómo una joven Furiosa fue arrancada de su hogar en el Paraje Verde de las Muchas Madres por una banda de motociclistas liderada por el brutal Dementus (Chris Hemsworth). En medio de un conflicto con Immortan Joe, la protagonista ideó un plan silencioso pero devastador para intentar regresar a sus raíces.

Furiosa Mad Max 2

Las secuencias de acción fueron un factor determinante para la recepción crítica. La película incluyó persecuciones elaboradas, enfrentamientos tensos y un diseño visual que priorizó el movimiento constante. Los seguidores de la franquicia señalaron que, si bien no alcanzó el ritmo frenético de Furia en el camino, sí aportó profundidad emocional y contextos que enriquecieron la figura de Furiosa.

El elenco con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth

Anya Taylor-Joy

Chris Hemsworth

Tom Burke

Alyla Browne

George Shevtsov

Lachy Hulme

John Howard

Angus Sampson

Charlee Fraser

Elsa Pataky

Furiosa Mad Max 3

El renacer de la película Furiosa en Netflix

Pese a su mal desempeño en cines, Furiosa: de la saga Mad Max se consolidó como una de las propuestas más comentadas. Esta semana, su llegada a Netflix reforzó esa tendencia. Usuarios que la habían pasado por alto en 2024 finalmente decidieron darle una oportunidad, destacando su estilo, su intensidad y la impronta visual característica de Miller.

Ese fenómeno reforzó una tendencia que se volvió habitual: producciones que fracasan en taquilla encuentran resurrección en streaming gracias a un público que valora la comodidad, la disponibilidad inmediata y el boca en boca digital.

Furiosa Mad Max 4

Furiosa, una propuesta ideal para ver en casa

Aunque la película no replicó la energía de su antecesora, sí ofreció escenas memorables y un enfoque más introspectivo sobre un personaje que ya había fascinado a millones de espectadores. Anya Taylor-Joy encabezó el relato con una interpretación intensa, mientras que Chris Hemsworth entregó un antagonista inesperado y convincente. Todo esto convirtió a Furiosa en una combinación de acción y drama que ahora muchos están descubriendo por primera vez.

La llegada a Netflix abrió una nueva puerta para quienes desean entender cómo se construyó una de las figuras más icónicas del universo de Mad Max. Y, para otros, representó la oportunidad de revivir una producción que la crítica abrazó, pero que la taquilla dejó escapar.

Tráiler oficial de "Furiosa: de la saga Mad Max"