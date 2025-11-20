Netflix: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lucen en la mejor película de acción. (Foto: Archivo)
Una película que originalmente pasó desapercibida en los cines regresó a escena en Netflix con una fuerza inesperada. La crítica la respaldó desde el primer día y ahora volvió a instalarse en el centro de conversación entre los amantes del cine de acción. Se trata de "Furiosa: de la saga Mad Max", un ambicioso proyecto que terminó dividiendo opiniones.
La plataforma de streaming lleva meses reforzando su catálogo con títulos capaces de captar al público en segundos. En este caso, decidió sumar un film cuya reputación crítica generó un interés renovado. Ese impulso se reforzó este domingo, cuando Furiosa apareció en la página principal y despertó curiosidad entre quienes habían escuchado de la película, pero nunca la vieron en pantalla grande.
Los especialistas recordaron que, al momento de su lanzamiento, la producción dirigida por George Miller recibió elogios por su puesta en escena, su despliegue visual y la potencia narrativa que caracteriza a la franquiciaMad Max. Sin embargo, esa recepción no se tradujo en éxito comercial. La cinta recaudó apenas 174 millones de dólares frente a un presupuesto de 168 millones.
Furiosa, la historia que expande el universo de Mad Max
El film funciona como una precuela centrada en la figura de Furiosa, personaje introducido en Mad Max: furia en el camino e interpretado originalmente por Charlize Theron. En esta nueva entrega, Anya Taylor-Joy asumió el desafío de mostrar el origen de una guerrera marcada por la pérdida, la lucha y la supervivencia en un desierto post-apocalíptico dominado por la violencia.
La trama mostró cómo una joven Furiosa fue arrancada de su hogar en el Paraje Verde de las Muchas Madres por una banda de motociclistas liderada por el brutal Dementus (Chris Hemsworth). En medio de un conflicto con Immortan Joe, la protagonista ideó un plan silencioso pero devastador para intentar regresar a sus raíces.
Las secuencias de acción fueron un factor determinante para la recepción crítica. La película incluyó persecuciones elaboradas, enfrentamientos tensos y un diseño visual que priorizó el movimiento constante. Los seguidores de la franquicia señalaron que, si bien no alcanzó el ritmo frenético de Furia en el camino, sí aportó profundidad emocional y contextos que enriquecieron la figura de Furiosa.
El elenco con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth
Anya Taylor-Joy
Chris Hemsworth
Tom Burke
Alyla Browne
George Shevtsov
Lachy Hulme
John Howard
Angus Sampson
Charlee Fraser
Elsa Pataky
El renacer de la película Furiosa en Netflix
Pese a su mal desempeño en cines, Furiosa: de la saga Mad Max se consolidó como una de las propuestas más comentadas. Esta semana, su llegada aNetflix reforzó esa tendencia. Usuarios que la habían pasado por alto en 2024 finalmente decidieron darle una oportunidad, destacando su estilo, su intensidad y la impronta visual característica de Miller.
Ese fenómeno reforzó una tendencia que se volvió habitual: producciones que fracasan en taquilla encuentran resurrección en streaming gracias a un público que valora la comodidad, la disponibilidad inmediata y el boca en boca digital.
Furiosa, una propuesta ideal para ver en casa
Aunque la película no replicó la energía de su antecesora, sí ofreció escenas memorables y un enfoque más introspectivo sobre un personaje que ya había fascinado a millones de espectadores. Anya Taylor-Joy encabezó el relato con una interpretación intensa, mientras que Chris Hemsworth entregó un antagonista inesperado y convincente. Todo esto convirtió a Furiosa en una combinación de acción y drama que ahora muchos están descubriendo por primera vez.
La llegada a Netflix abrió una nueva puerta para quienes desean entender cómo se construyó una de las figuras más icónicas del universo de Mad Max. Y, para otros, representó la oportunidad de revivir una producción que la crítica abrazó, pero que la taquilla dejó escapar.