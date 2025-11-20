Los 3 puntos clave de la reforma laboral que tiene en su escritorio Milei y la búsqueda de apoyo en el Consejo de Mayo

El martes pasado se había sumado a la mesa de "presupuesto y estrategia legislativa" el ministro de Economía, Luis Caputo y según confirmaron fuentes oficiales, el próximo martes habrá otra cumbre de ministros y equipos técnicos para terminar de delinear las iniciativas que modifican los regímenes laboral y tributario.

En la Casa Rosada confirmaron que evalúan el 5 de diciembre como la fecha para convocar al Consejo de Mayo por última vez y terminar de consensuar los proyectos que hoy están en manos de la mesa chica del presidente, Hasta ahora en el Consejo de Mayo lo presidía Guillermo Francos, y ahora quedará en manos de su sucesor, Manuel Adorni.

Guillermo Francos reunió por segunda vez al Consejo de Mayo en Casa Rosada. Foto JGM.

El Gobierno buscará así conseguir apoyo político de representantes de los gobernadores, de los bloques de la oposición dialoguista en el Congreso, de las cámaras empresarias y de gremios enrolados en la CGT, antes de elevar los proyectos el 15 de diciembre, fecha en que Milei tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias.

“Se presentaría en el Congreso el 15 de diciembre, todo lo trabajado en el Consejo de Mayo", confirmó a A24.com otra fuente parlamentaria.

El punto es que en la última reunión el Consejo de Mayo cambiará un actor clave: Adorni reemplazará a Guillermo Francos como presidente de la mesa de diálogo, mientras que el representante de los gremios, Gerardo Martínez, deberá revalidar sus títulos tras el cambio de autoridades de la central sindical CGT, con sectores que evalúan presentar su propio proyecto.

Los 3 puntos clave de la Reforma Laboral de Milei

Adorni Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger explicó los 3 principales puntos que contiene la reforma laboral que enviará el Gobierno para ser discutida en sesiones extraordinarias y los definió en los conceptos de:

Prelación: busca modificar la ley de contratos de trabajo y que el convenio colectivo más chico prevalezca sobre el más grande. Es decir, las negociaciones por empresa estén por encima de las negociaciones por rama de actividad. Ultractividad: De acuerdo con la última versión del borrador, el proyecto propone cambios relevantes sobre la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), regímenes especiales y procedimientos judiciales. Hoy si un convenio se vence por falta de acuerdo, sigue rigiendo hasta tanto se consensúe uno nuevo. La idea es que el convenio que se cae, se caiga. Carancheo: aportes obligatorios a cámaras empresariales/sindicatos, industria del juicio, etc...)

Según trascendidos, el texto abarca principios generales, criterios de registración, organización de la jornada laboral, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, esquema indemnizatorio y la regulación de servicios esenciales.