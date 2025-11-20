Furor en Netflix: la película argentina que entró en el Top 10 mundial y está basada en hechos reales

El film sigue a Martha Hoffman, interpretada por Marilú Marini, una mujer mayor que es internada en una clínica psiquiátrica bajo circunstancias que no se explican de inmediato. Lo que el espectador ve como una decisión repentina adquiere otro peso cuando se conoce el origen del relato. Allí, en ese espacio cerrado, Martha se enfrenta a los recuerdos que la definieron, pero también a las decisiones que nunca tomó y a los silencios que cargó durante años. Cada noche abre una nueva puerta y, al mismo tiempo, cierra otra.

La película transforma estos elementos en un viaje introspectivo donde la protagonista, lejos de ser una víctima pasiva, se convierte en la narradora silenciosa de un pasado que la persigue. Su estadía en la clínica no solo es un punto de inflexión, sino también un quiebre emocional que cuestiona la idea de normalidad, autonomía y memoria.

Furor internacional por "27 noches"

Aunque muchos usuarios creyeron que 27 noches era un estreno directo de Netflix, la película tuvo un recorrido previo significativo. Se presentó mundialmente el 19 de septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Allí compitió por la prestigiosa Concha de Oro dentro de la sección oficial, un logro notable para una producción nacional que no buscó el impacto comercial tradicional, sino la construcción de un relato íntimo y emocional.

Tras el festival, la película llegó a salas selectas de Argentina el 9 de octubre de 2025. Su paso por los cines, aunque breve, permitió que críticos y cinéfilos compartieran sus primeras impresiones. Sin embargo, su verdadero alcance comenzó cuando se estrenó en Netflix el 17 de octubre de 2025. Desde ese momento, el boca a boca hizo el resto.

¿"27 noches" está basada en hechos reales?

A medida que más espectadores terminan la película y comienzan a buscar información, surge un detalle clave: la historia está basada en un caso real cuyo trasfondo resultó tan intenso como silencioso. Esto transforma la experiencia de ver la película, porque cada escena adquiere una capa adicional de significado.

La combinación de ficción, memoria personal y adaptación literaria convierte a 27 noches en una de las propuestas más reflexivas del año. Su éxito demuestra que, incluso en un catálogo donde abundan los grandes estrenos, todavía hay espacio para historias pequeñas pero poderosas, especialmente cuando están basadas en vidas reales que merecen ser contadas.

