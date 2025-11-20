Furor en Netflix: la película argentina que entró en el Top 10 mundial y está basada en hechos reales
Esta película argentina en Netflix con Daniel Hendler, Marilú Marini y Carla Peterson está entre las más vistas a nivel global.
Furor en Netflix: la película argentina que entró en el Top 10 mundial y está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)
Una película argentina en Netflix que está captando la atención de miles de usuarios no solo llegó con la promesa de emocionar, sino también con el peso de una historia real que marcó la vida de una mujer cuya voz, por años, permaneció invisible. El público descubrió "27 noches" hace apenas unas semanas, pero su trasfondo viene de mucho antes y explica por qué su impacto resulta tan profundo.
Protagonizada por Daniel Hendler, Marilú Marini y Carla Peterson, cada escena dentro del film responde a vivencias auténticas, plasmadas con una sensibilidad que transformó una historia íntima en un fenómeno inesperado dentro del catálogo de la plataforma.
Netflix lanzó el título hace pocos días y, aun sin megapromoción, logró irrumpir en las tendencias. El film, titulado 27 noches, se presentó como una producción modesta, pero bastaron unas horas para que los espectadores comenzaran a comentar que aquello que parecía una simple comedia dramática escondía algo más. El dato que pocos sabían, y que sorprendió incluso a quienes ya habían visto la película, es que su historia proviene de un caso real.
De qué trata "27 noches" en Netflix
La película fue dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, figura clave en el cine argentino contemporáneo. Hendler coescribió el guion junto a Martín Mauregui y Agustina Liendo, basándose en la adaptación realizada por Mariano Llinás. El trabajo en conjunto buscó trasladar a la pantalla la sensibilidad de la novela 27 noches publicada en 2021 por Natalia Zito. Esta novela, a su vez, tomó como punto de partida una experiencia real: la de Natalia Kohen, cuyo caso inspiró la construcción narrativa del personaje principal.
El film sigue a Martha Hoffman, interpretada por Marilú Marini, una mujer mayor que es internada en una clínica psiquiátrica bajo circunstancias que no se explican de inmediato. Lo que el espectador ve como una decisión repentina adquiere otro peso cuando se conoce el origen del relato. Allí, en ese espacio cerrado, Martha se enfrenta a los recuerdos que la definieron, pero también a las decisiones que nunca tomó y a los silencios que cargó durante años. Cada noche abre una nueva puerta y, al mismo tiempo, cierra otra.
La película transforma estos elementos en un viaje introspectivo donde la protagonista, lejos de ser una víctima pasiva, se convierte en la narradora silenciosa de un pasado que la persigue. Su estadía en la clínica no solo es un punto de inflexión, sino también un quiebre emocional que cuestiona la idea de normalidad, autonomía y memoria.
El elenco de la película "27 noches"
Daniel Hendler
Marilú Marini
Humberto Tortonese
Julieta Zylberberg
Paula Grinszpan
Carla Peterson
Furor internacional por "27 noches"
Aunque muchos usuarios creyeron que 27 noches era un estreno directo de Netflix, la película tuvo un recorrido previo significativo. Se presentó mundialmente el 19 de septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Allí compitió por la prestigiosa Concha de Oro dentro de la sección oficial, un logro notable para una producción nacional que no buscó el impacto comercial tradicional, sino la construcción de un relato íntimo y emocional.
Tras el festival, la película llegó a salas selectas de Argentina el 9 de octubre de 2025. Su paso por los cines, aunque breve, permitió que críticos y cinéfilos compartieran sus primeras impresiones. Sin embargo, su verdadero alcance comenzó cuando se estrenó en Netflix el 17 de octubre de 2025. Desde ese momento, el boca a boca hizo el resto.
¿"27 noches" está basada en hechos reales?
A medida que más espectadores terminan la película y comienzan a buscar información, surge un detalle clave: la historia está basada en un caso real cuyo trasfondo resultó tan intenso como silencioso. Esto transforma la experiencia de ver la película, porque cada escena adquiere una capa adicional de significado.
La combinación de ficción, memoria personal y adaptación literaria convierte a 27 noches en una de las propuestas más reflexivas del año. Su éxito demuestra que, incluso en un catálogo donde abundan los grandes estrenos, todavía hay espacio para historias pequeñas pero poderosas, especialmente cuando están basadas en vidas reales que merecen ser contadas.