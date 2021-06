'Los 100': La serie de Netflix ¿Tendrá su Spin Off?

De acuerdo con información del portal Diez Minutos, la serie no tendrá una octava temporada, es decir, los que recién se estrenaron serán los últimos en Netflix. Incluso, “Los 100” no fue renovada y se canceló en agosto de 2019, cuando indicaron que la ficción llegaría a su fin luego de su episodio número 100.

Asimismo, durante una entrevista en Deadline, el creador de la serie Jason Rothenberg comentó que tanto él como los guionistas habían estipulado finalizar la serie después de la temporada 7.

“Una vez que comenzó a parecer que iba a ser una serie larga, no nos sentimos demasiado seguros de ese final hasta aproximadamente el final de la quinta temporada”, reflexionó.

“Ese fue el momento en que hicimos una petición al estudio para que nos dejaran escribir hasta este final, como si pudiéramos terminar la serie al final de la temporada 7. En ese momento, realmente comenzamos a formular nuestro juego final”, concluyó.

Pero ¿habrá un spin off de “Los 100” en Netflix?

Pese a que no habrá una nueva temporada de la serie en Netflix o The CW, se está discutiendo sobre un posible spin off de la ficción.

Sobre esto, Rothenberg dijo: “Lo que puedo decir es en términos de si va a suceder o no es que hay discusiones que todavía están sucediendo al más alto nivel… hay una posibilidad, supongo que hay una buena posibilidad de que vuelva”.

De acuerdo con TV Line, el posible título de esta precuela sería “Los 100: Second Dawn”, y que tendría lugar dos años después del evento apocalíptico que terminó con la mayor parte de la humanidad (“Los 100” se ubica 100 años después).