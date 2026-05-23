Ian Lucas rompió el silencio sobre su presente amoroso y sorprendió con una confesión íntima

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Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando Ian admitió que, aunque hoy mantiene un perfil mucho más bajo, sí está abierto a enamorarse. De hecho, reveló que actualmente está conociendo a una persona especial, aunque prefirió mantener los detalles en reserva.

"Sí, están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui [porque] no es del ambiente. Entonces, nada que ver... Estoy muy en otra", confesó el influencer, sorprendiendo con sus declaraciones.

Después de haber quedado varias veces en el centro de rumores y versiones sobre supuestos romances mediáticos, Lucas explicó que esta vez eligió un camino completamente distinto y alejado de la exposición. "Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra", insistió.

Además, durante la misma entrevista también se refirió a los rumores que lo vinculaban con Nati Jota, versiones de las que, según dijo, ni siquiera estaba al tanto. “No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada”, lanzó entre risas.

De esta manera, Ian Lucas volvió a desmentir las historias que circularon sobre su vida privada y dejó en claro que, aunque hoy está conociendo a alguien, decidió apostar por una relación lejos de las cámaras y del mundo mediático.

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Cuál es la drástica decisión de Ian Lucas que impacta de lleno en su carrera

Luego de quedarse con su primer Martín Fierro, Ian Lucas generó preocupación entre sus seguidores por una serie de mensajes que compartió en sus redes sociales y que dejaron al descubierto un fuerte malestar con Telefe. El influencer y conductor utilizó sus historias de Instagram para repostear algunos videos publicados por el canal durante la ceremonia y aprovechó para destacar el apoyo de su público.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes", escribió el reciente ganador, visiblemente agradecido por la repercusión que tuvo durante la gala. Sin embargo, el mensaje no terminó ahí y el cierre fue el que encendió todas las alarmas.

"Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo", lanzó Ian Lucas, dando a entender que no estaría atravesando el mejor vínculo con el canal de las pelotas. La publicación llamó todavía más la atención porque se produjo a pocos días del comienzo del Mundial 2026, evento para el cual ya había sido anunciado como parte de Por el Mundo junto a Marley.

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Quien dio más detalles sobre el detrás de escena fue Paula Varela en Intrusos (América TV). Según relató la panelista, el clima durante la entrega de premios habría sido bastante tenso para el youtuber.

"Lo que dicen es que en la alfombra roja no le hacen notas a Ian, por lo que llega caliente a su mesa por algunas circunstancias", explicó la periodista. Además, agregó otro episodio que habría agravado el enojo: "También me cuentan que al final de la alfombra roja ven a Lucas, su representante, discutiendo acaloradamente con alguien importante de Telefe".

Pero el conflicto no habría terminado ahí. Varela también aseguró que otra de las molestias de Ian estuvo vinculada a la presentación oficial de la cobertura del Mundial. "Además, otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás", detalló.

Finalmente, la panelista lanzó la versión más fuerte de todas: "Está a punto de bajarse del ciclo con Marley, por estas cosas que te estoy contando", afirmó, sembrando incertidumbre sobre el futuro del conductor en el proyecto.

De todos modos, horas más tarde fue el propio Ian Lucas quien llevó tranquilidad y confirmó en SQP que el conflicto quedó atrás y todos los malos entendidos fueron aclarados. Así, aseguró que seguirá formando parte de la cobertura mundialista junto a Marley y que regresará a la pantalla de Telefe a partir de mediados de junio.