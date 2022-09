El mensaje que publicó Esteban Bullrich antes de ser internado en terapia intensiva 

"En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 hs. al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e inicar ventilación mecánica. El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico". El comunicado lleva las firmas del Director Médico, Fernando Iúdica, y del Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Pablo Pratesi.

El dirigente de Juntos por el Cambio fue diagnosticado hace un año y medio con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y debido al avance de su enfermedad, a fines del año pasado decidió renunciar a su banca en el Senado.

Antes de ser internado, Esteban Bullrich publicó una frase en su cuenta de Instagram que corresponde al reconocido escritor británico C. S. Lewis.

“Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí”, dice la frase.

ELA: Cuáles son los síntomas de la enfermedad que padece Esteban Bullrich

Los médicos definen enfermedades como ELA a aquellas que afectan a las neuronas motoras que se localizan en el cerebro y en la médula espinal. Por tratarse de células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que éstas mandan al cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos, lo que provoca debilidad, rigidez y atrofia.

Según la Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Argentina, este padecimiento es “una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración”.

En la actualidad se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque los síntomas pueden tratarse para mejorar la calidad de vida. Además de Esteban Bullrich, también padecieron la enfermedad el científico estadounidense Stephen Hawking y el escritor e historietista rosarino Roberto Fontanarrosa.

Distintos estudios científicos indicaron que la ELA comienza, a menudo, con una sensación de fragilidad muscular y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar. Los investigadores vinculan las posibles causas de la Esclerosis a una interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales.