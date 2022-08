Incendios forestales: Rosario y la dolorosa vida frente al fuego

"Desde los incendios de 2019 estoy con laringitis crónica, paroxismo de tos, disneas, estados de asfixia, conjuntivitis. Es una terrible sensación de muerte la que me produce este aire irrespirable", cuenta. "Gasto un montón de plata en remedios: inhaladores paf, antialérgicos, nebulizaciones. Todo para seguir viviendo", relata Salas.

Incendios forestales: qué pasa en Rosario

En las últimas horas se quemaron unas dos mil quinientas hectáreas cerca de la traza vial de la ruta que va desde Rosario hacia la isla Victoria, en Entre Ríos. A eso se suman una diez mil hectáreas en la zona de Villa Constitución, otras tantas en San Nicolás y desde San Pedro hacia el sur, otras dos mil, detalla Matías De Bueno, presidente del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"A la biodiversidad la arrasa. El fuego pasa por arriba a la fauna que no puede huir, arrasa con sus hogares. Hay aves, reptiles, coitíes, víboras. Quema la flora y, cuando se reproduce, crecen especies invasoras que predominan. Lo mismo sucede con los insectos, crecen pero con menor variedad.

Rosario incendios bomberos combaten fuego.png "El humo nos está matando de a poco. Nos quitan el derecho a respirar, a vivir. El olor a humo tóxico daña", dice Silvia Salas, habitante de Villa Gobernador Gálvez. (Foto: Gentileza NA)

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió al tema: "ninguna actividad productiva en las islas genera incendios nuevos cada dos meses. No hay explicación. No son prácticas ancestrales, no son un carajo”. Días atrás había pedido que los jueces "pongan presos" a los responsables de las quemas en las islas del Delta. Fue mientras se extendía un incendio al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.

Una semana más tarde, la policía de Entre Ríos detuvo a tres santafecinos mientras empezaban un fuego en la zona del arroyo Los Laureles. Quedaron a disposición del Juzgado Federal de Victoria.

La lucha contra el fuego desde el aire

Desde hace dos años en el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático colabora con los brigadistas de Protección Civil de Santa Fe y el el área de Manejo Provincial del Fuego. Jorge Giometti, meteorólogo y presidente de esa asociación civil, cuenta que entregan información meteorológica a 72 horas e informes cada una hora para brigadistas en terreno y medios aéreos. Cuentan con dos helicópteros, un avión hidrante y un tecnología que hace los vuelos vigías.

Avión para monitoreo de incendios Rosario (Gentileza SAT).png

Desde ese Centro de Monitoreo y a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantienen informados a los habitantes de la zona por grupos de Whatsapp y Telegram. "Como somos radioaficionados y con esos equipos también llegamos a la población rural y a quienes viven en las islas del Delta", dice Giometti.

"Esta semana la situación fue bastante angustiosa porque rodeó algunos ranchos. También afectó la traza Rosario-Victoria". La noche del lunes estuvo en el kilómetro 22. "Era un espectáculo casi apocalíptico, con llamas muy altas y todo encendido. Pasamos de 4 a 64 kilómetros cuadrados afectados. En frente a Arroyo Seco, San Nicolás y Villa Constitución tenemos más de 230 km cuadrados", dice.

Incendios Rosario Sitema Alerta Temprana monitoreo Jorge Giometti.png Desde hace dos años en el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático colabora con los brigadistas. Jorge Giometti es meteorólogo y presidente de esa asociación civil: "Contamos con dos helicópteros, un avión hidrante y un tecnología que hace los vuelos vigías", dice (Foto: Gentileza SAT).

El impacto de los incendios en los habitantes

José Luis Valcarcel tiene 35 años y es empleado en una farmacia en un sanatorio rosarino. Inició una demanda con la asesoría del Observatorio ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). "Soy asmático y estudiaba la carrera de Analista de Mediombiente. Mi vida dependía de cómo soplara el viento. Si mandaba el humo para mi lado no podía respirar", dice.

Rosario afectado x humo inició causa José Luis Valcarcel.png

El joven es papá de un nene de 8 años. "Él no es asmático pero igual esto nos afecta a todos. Además están destruyendo los humedales. Siento impotencia, bronca ante no saber qué hacer para que no suceda más. Es impresionante ver las columnas de humo, el fuego. Es casi todos los días. Y es irrespirable", describe Valcarcel, quien tiene que tratarse con una neumonóloga.

Silvia duerme semi sentada. "El humo nos está matando de a poco. Nos quitan el derecho a respirar, a vivir. El olor a humo tóxico daña", dice la habitante de Villa Gobernador Gálvez. Y relata que, cuando empiezan los efectos de las quemas, bloquean puertas y ventanas. "Somos esclavos. Pero por más de que cerremos todo el aire contaminado se filtra, invade. Por eso los responsables de las quemas son asesinos".

Incendios forestales Delta Entre Ríos x Rosario.png

Cómo sigue la situación en Entre Ríos y en Rosario

El municipio presentó un informe donde detectó al menos 10 puntos geográficos donde se iniciaron 59 focos en los últimos 2 años. “Queremos que se tenga en cuenta la repetición de los focos en diez lugares. Hay un foco que tuvo 15 incidentes en 28 meses. No hay otro interés que no sea el de modificar la morfología del lugar. Incluso se ve que fue una intervención lineal para abrir una brecha o camino. Frente a Rosario, se encendió por novena vez el mismo polígono”, dijo este miércoles el intendente de Rosario.

Incendios Rosario río Paraná 15-8.png

"Nadie hace nada. Se tiran la pelota entre ellos. En Rosario nos dicen que no pueden hacer nada porque es territorio de Entre Ríos. Desde Nación tampoco. La Ley de Humedales no sale. Hay un negocio detrás que hace que esto no se solucione. En el medio estamos nosotros", dice Valcarcel. Y hace hincapié en un tema que lo moviliza: la biodiversidad. "Es una tristeza, se está matando el ecosistema. Hay un daño irreparable. Está cada vez peor".