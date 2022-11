Argentina vs. Polonia en los mundiales: dos cruces, una victoria para cada uno e importantes "ayudas"

Embed

Alemania 74: el choque entre el desorden y la sorpresa

La selección argentina llegó al mundial de Alemania en un clima de caos total. Con muy buenos jugadores, pero con un desorden de base. Enrique Sívori, el técnico de la clasificación fue echado pocos días antes de la copa del mundo. Se designó a un cuerpo técnico colegiado, con Vladislao Cap como DT y José Varacka y Vicente Cayetano Rodríguez como ayudantes.

En ese clima de improvisación, el equipo argentino tuvo un debut frente a un rival inesperado: Polonia.

El equipo europeo, a los 8 minutos ya ganaba por 2 a 0. El segundo tanto llegó de manera increíble. Los argentinos sacaron del medio por haber recibido el primer gol, perdieron la pelota y los polacos la mandaron de nuevo al fondo del arco. En el segundo tiempo, la Argentina hizo varios cambios y mostró una mejor imagen. Logró descontar con Heredia, a los 60 minutos. Pero solo 2 minutos más tarde, Grzegorz Lato marcó el tercer gol. Babington descontó, pero el partido terminó en derrota por 3 a 2.

argentina polonia 1974.jpg Argentina en el debut del mundial de Alemania 74. Perdió 3 a 2 con Polonia (Foto: FIFA)

El desorden argentino descubrió en ese partido que jugaba frente a la revelación de ese mundial y que sufrió al goleador del certamen. Polonia salió tercero y Lato, el goleador con 8 tantos.

En el segundo partido, Argentina jugó con el subcampeón mundial, Italia. Sorprendió con un golazo de Housemann, pero una desafortunada acción del capitán, Roberto Perfumo, hizo que convirtiera un gol en contra. El partido terminó 1 a 0 y la Argentina quedó con una remota chance de clasificar a la siguiente ronda. Hasta que apareció un "premio" determinante.

argentina 74.jpg El equipo argentino juntó un "premio" para que Polonia le juegue con los titulares a Italia en el mundial de 1974 (Foto: gentileza Doble Amarilla)

Polonia ya era bueno, pero con una "ayuda" jugó mejor

El grupo se completaba con el más que débil Haití, que jugó su primer y último mundial hasta el momento. Italia le ganó 3 a 1 y Polonia lo humilló con un contundente 7 a 0. El equipo polaco, con los dos triunfos (Argentina y Haití) estaba clasificado a la fase siguiente. Para no arriesgar, iba a poner suplentes contra Italia.

La Argentina necesitaba ganar y golear a Haití, pero también, que Polonia derrotara a Italia. Pero con suplentes parecía difícil. Entonces llegó una idea tan cuestionable como efectiva, finalmente.

El equipo argentino juntó un "premio especial" para Polonia. Confirmado por unos - como Quique Wolff - y siempre negado por otros - como Roberto Perfumo - se dice que se juntaron 1.000 dólares por miembros de la delegación (22 jugadores y tres técnicos). Esos US$ 25.000 dólares se llevaron hasta el equipo polaco y las versiones podrían ser para una película de misterio. Se dice que fue un periodista o un argentino de ascendencia polaca de un jugador del equipo europeo. Y que el pago se habría hecho hasta en el consulado de ese país. Solo había una condición: Enfrentar a Italia con los titulares.

Los dos partidos se jugaron el 23 de junio de 1974. La selección argentina hizo lo que debía: goleó 4 a 1 al pobre Haití. Con dos goles de Yazalde, uno de Housemann y otro del "ratón" Ayala.

Había que esperar el resultado de Polonia e Italia. Y los polacos cumplieron. Jugaron con los titulares y ganaron 2 a 1 sobre Italia. Afuera la "Azzurra" y la Argentina se clasificó.

el milagro de Stuttgart.jpg "El milagro de Stuttgart", puso la revista El Gráfico por el triunfo de Polonia ante Italia que permitió la clasificación argentina. Pero no hubo milagro sino incentivación (Foto: El Gráfico)

En el libro “Así jugamos”, el periodista Diego Borinsky cuenta que Wolff le dijo: "Los polacos se vinieron a ofrecer y nosotros dijimos ‘y bueno’ porque, si no, iban a jugar con suplentes y qué sé yo. Cada uno de los jugadores pagamos 1.000 dólares. Lo más gracioso fue que había muchachos que no tenían dinero para pagar lo que le querían dar a Polonia y lo puso la AFA, pero después lo descontó de los premios”. Algo incorrecto porque un equipo no puede ofrecer un premio para perjudicar a un tercero.

Otros cuentan que no todos los polacos recibieron el "premio" o la incentivación. Una versión dice que el jugador Gadocha fue quien recibió el total del dinero, pero no lo repartió. O al menos, con todos sus compañeros. El ratón Ayala, fue compañero años más tarde de Lato en el Atlante de México. Contó que una vez le preguntó por ese "premio" del mundial 74, pero el goleador polaco le habría dicho que jamás tuvo noticia de ese asunto. Lo mismo dijo en su libro de memorias como futbolista, Zmuda, asegura que no recibió nada. Y que tampoco volvió a saludar a Gadocha en su vida.

Pero el paso a la siguiente ronda para la Argentina fue un castigo: Se comió un baile infernal contra la "naranja mecánica" de Cruyff y perdió 4 a 0. Luego, Brasil lo derrotó 2 a 1 y lo dejó sin chances. El final fue con Alemania Oriental. Un empate 1 a 1 que marcó un hecho que sería histórico para el fútbol argentino: el debut del "pato" Fillol en el arco de la selección.

Argentina 78: venganza y el "despegue del Matador"

Como dijimos, Polonia fue la revelación y logró el tercer puesto en 1974. La Argentina fue el anfitrión del siguiente mundial en 1978. Con un equipo preparado durante 4 años por César Luis Menotti. De nuevo, con grandes jugadores, pero esta vez, con un trabajo serio y planificado. Con Mario Kempes ya consagrado, acompañado por jugadores como Fillol, Passarella, Tarantini, Gallego, Ardiles, Housemann, Bertoni y Luque.

Polonia abrió el mundial frente al campeón Alemania. El estadio de River los despidió con una silbatina infernal por un 0 a 0 con gusto a acuerdo amigable.

primer gol de kempes a polonia.jpg En Rosario en 1978 la Argentina le ganó 2 a 0 a Polonia, con dos goles de Kempes, que comenzó a brillar en "su" mundial (Foto: Captura de TV)

Pero el destino volvería a cruzar a los dos rivales del partido inicial de 1974. La Argentina, ganó los dos primeros partidos, pero perdió 1 a 0 con Italia, quedó relegado al segundo lugar en su grupo y dejó Buenos Aires para partir hacia Rosario.

Y allí, a orillas del Paraná, en el estadio de Rosario Central, inició la segunda fase frente a Polonia por el grupo "B".

Solo que esta vez, se invirtieron los roles. Polonia enfrentó a la selección que ganaría el mundial y justo frente a ellos apareció toda la dimensión de la estrella del campeonato: el "matador" Mario Alberto Kempes.

El cordobés jugaba en Valencia y fue el único jugador del exterior convocado por Menotti, para ser la figura o el motor del equipo. En la primera fase, Kempes jugó de manera aceptable, pero no brilló ni marcó goles. Pero en su "casa" renació. El gran goleador de Rosario Central volvió en su cancha, el gigante de Arroyito. Se cortó los bigotes que lució en la primera ronda por una sugerencia del propio Menotti. Y "el matador" apareció.

El 4 de junio, Mario Kempes hizo su primer gol con un soberbio cabezazo a los 16 minutos del primer tiempo. Era un jugador potente, con habilidad para su estructura física, de tremendos remates. De toda la cancha...hasta en el arco.

kempes por fillol.jpg Mario Kempes "vuela" y saca como un arquero un cabezazo del polaco Lato. Después Fillol atajó el penal en el mundial de 1978 (Foto: Captura de TV)

El "despegue" de Mario Kempes

Polonia, cuatro años después, seguía siendo un buen equipo. Una mala salida del "Pato" Fillol dejó al arco vacío a merced del goleador Lato. Su tiro, alto casi al medio del arco fue desviado por una volada y un puñetazo salvador...de ¡Mario Kempes!

El árbitro sueco cobró penal de inmediato. Esa acción, hoy significaría la expulsión inmediata de Kempes, pero esa regla en 1978 no existía y el "matador" siguió en el campo. Fillol hizo su aporte genial y atajó el penal pateado por Deyna para mantener la ventaja argentina.

Y en el minuto 26 del segundo tiempo, una combinación con Ardiles dejó a Kempes en el borde del área. El 10 la dominó con la izquierda, se la pasó a la derecha para amagar y eludir a un defensor y con un zurdazo potente marcó el 2 a 0 definitivo.

segundo gol de kempes a polonia.jpg Mario Kempes clava un zurdazo para el 2 a 0 definitivo contra Polonia en el mundial 78 (Foto: Captura de TV)

Luego del empate en o con Brasil, Argentina goleó a Perú 6 a 0 con dos goles más de Kempes para llegar a la final. el el partido contra Holanda, que ganó la Argentina por 3 a 1 en tiempo suplementario y ganó su primer campeonato Mundial. Kempes fue la gran figura. Hizo los dos primeros goles, para ser el máximo artillero del mundial con 6 tantos y el mejor jugador del torneo.

Pero su estrella comenzó a brillar justamente contra Polonia. La misma selección que había marcado su debut en un mundial con 19 años en Alemania.

Este miércoles, Messi y la Argentina definen con los polacos su continuidad en Qatar 2022.