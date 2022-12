Arquero y gamer: el juego que le sirve al Dibu Martínez para despejar la cabeza

Dibu Martínez festeja el pase a los cuartos de final 1.jpg Enzo Fernández y Nicolás Otamendi lo abrazan al "Dibu" Martínez tras la increíble atajada del final contra Australia. (Foto: Reuters)

El arquero suele trabajar mucho la parte mental, ese entrenamiento silencioso que le sirve para estar alerta. Como bien dijo después del triunfo 2-0 ante México, cuando recordó la pesadilla ante Arabia, donde cada remate se convirtió en un gol. “Hablé mucho con mi psicólogo… que me pateen dos veces y me metan dos goles me golpeó”, señaló.

El arquero hace yoga y pilates y siempre se mantiene en contacto con su psicólogo. Incluso, hasta medita dentro del campo de juego antes de hacer la entrada en calor con Franco Armani y Gerónimo Rulli, los otros dos arqueros del plantel. Es que para el Dibu, la mente es un pilar fundamental.

Arqueros Selección 1.jpg Gerónimo Rulli, "Dibu" Martínez y Franco Armani, los arqueros de la Scaloneta. (Foto: AFP)

Call of Duty, el juego que el Dibu Martínez usa para "desconcentrarse"

Pero hay una faceta que también es imprescindible para el Dibu. Antes de la final contra Brasil en la Copa América de 2021, el arquero llegó a reconocer que llegó a distraerse con videojuegos antes de los partidos. El Call of Duty es parte de su rutina que le sirve para despejar la cabeza.

Se trata de un juego en primera persona, de estilo bélico. Es el recreo que se toma el Dibu antes de los compromisos importantes."Tengo una Play portátil que me la llevo a todos los viajes y con la Selección también. Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche a la Play para desconcentrarme del partido y de que al otro día íbamos a jugar la final. O el mismo el día del partido, capaz jugaba uno o dos mapas. Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y el celular. Porque si no, estás en un hotel con el celular mirando Instagram o Twitter y como que me relaja un poco y me divierte".

El juego del Dibu Martínez 1.jpg Call of Duty, el juego del que es fanático el "Dibu" Martínez.

"Siempre, desde chico, me gustó lo relacionado con los juegos. Cuando vivía en Mar del Plata, era jugar a la pelota de día y a la noche, a la Play, Sega o Nintendo. Hoy en día, juego con mi hijo al Mario Kart y con mis amigos argentinos jugamos al Call of Duty. Enfermos. Somos cuatro y jugamos todas las noches en escuadrón, siempre. Obviamente, no como un enfermo, pero yo a las 9.30/10 de la noche me conecto y juego dos horas. Y esas dos horas por noche las jugamos siempre, todos los días", llegó a confesar el arquero.