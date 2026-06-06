Recambio generacional: los futbolistas que hicieron su debut en la Selección Argentina

Cómo fue el rendimiento de los cuatro debutantes de la Selección Argentina

El cuerpo técnico evaluó de cerca las respuestas individuales de cada uno de los ingresantes en sus respectivas zonas de influencia dentro del terreno de juego. En el balance general, cada futbolista aportó su participación en el juego y dejaron en claro que están listos para reclamar su lugar en la lista de 26 si surge algún imprevisto.

Las acciones de los futbolistas se dividieron de la siguiente manera:

Nicolás Capaldo: El jugador de la prelista mostró sus credenciales tácticas en una posición determinada por las necesidades del ensamble defensivo. Capaldo ingresó por la izquierda en una muestra de su polifuncionalidad , aportando despliegue en ese sector.

Tomás Aranda: El juvenil mediocampista de Boca exhibió su desparpajo característico para buscar el arco rival en los minutos que estuvo en cancha. Aranda tomó la pelota y realizó un gran remate al arco desde afuera del área que estuvo muy cerca de sorprender al arquero de Honduras .

Santiago Beltrán: Al arquero de River no le llegaron con peligro neto debido al dominio argentino, pero transmitió seguridad en las pelotas detenidas. Beltrán prácticamente no tuvo participación, pero respondió de buena manera ante un centro al área luego de un tiro libre .

Joaquín Freitas: El joven atacante de Núñez refrescó la ofensiva del equipo en las instancias de cierre. Freitas se movió por el ataque y sumó algunos minutos valiosos de competencia.

Tienen chances los debutantes de meterse en la lista definitiva del Mundial 2026

La experiencia sumada en los Estados Unidos funciona como un fuerte aliciente anímico para los futbolistas de cara al cierre de la concentración de la gira preparatoria. Luego de rendimientos correctos, los cuatro jugadores se ilusionan con sumarse a la lista de 26 y ser alternativas para Scaloni en caso de algún imprevisto de último momento, manteniéndose en estado de alerta ante las recientes complicaciones físicas que afectaron a la plantilla.