El golazo de Giuliano Simeone tras una gran jugada colectiva para el 2-0 de Argentina vs. Honduras

La Selección Argentina venció por 2-0 a Honduras en el amistoso que se disputó en el Kyle Field de Texas, en el marco del primer amistoso previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Giuliano Simeone culminó una gran combinación en ofensiva iniciada por Thiago Almada y Giovani Lo Celso, ampliando la diferencia para la Selección Argentina ante Honduras.
La Selección Argentina venció por 2-0 a Honduras en el amistoso que se disputó en el Kyle Field de Texas, en el marco del primer amistoso previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El marcador se había abierto originalmente en la primera mitad gracias a la efectividad de su centrodelantero: Lautaro Martínez cambió por gol un dudoso penal sancionado por el árbitro estadounidense Víctor Rivas. Sin embargo, en el complemento Giuliano Simeone amplió la ventaja tras una corrida letal que desarticuló las líneas defensivas del conjunto centroamericano.
La segunda conquista del campeón del mundo se edificó mediante una rápida transición que incluyó toques de primera y una resolución milimétrica.
A los 10 minutos de la segunda mitad, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, apareció para estampar el segundo. La jugada comenzó con un rebote de Thiago Almada para Giovani Lo Celso, quien con la cancha de frente puso un pase profundo para Lautaro Martínez, que hizo la diagonal y se la dejó de taco al volante del Atlético de Madrid. Con el arquero de frente, Simeone definió por lo bajo cruzado y convirtió su segundo tanto en el seleccionado, desatando el festejo en el banco argentino.
Más allá de su participación directa en el tanto de Simeone mediante su sutil asistencia de taco, el bahiense ratificó su extraordinario presente internacional y su importancia histórica dentro del ciclo técnico actual.
Con este gol, el atacante surgido en Racing, que viene de una gran temporada con los Neroazzurri, con los que fue campeón de la Serie A, llegó a los 37 goles vestido de albiceleste en 76 encuentros y es el segundo máximo anotador en la era de Lionel Scaloni en el seleccionado, por detrás de Lionel Messi, consolidándose como la principal referencia de área de cara a la Copa del Mundo.