El golazo de Giuliano Simeone tras una gran jugada colectiva para el 2-0 de Argentina vs. Honduras

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A cuántos goles llegó Lautaro Martínez con la Selección Argentina

Más allá de su participación directa en el tanto de Simeone mediante su sutil asistencia de taco, el bahiense ratificó su extraordinario presente internacional y su importancia histórica dentro del ciclo técnico actual.

Con este gol, el atacante surgido en Racing, que viene de una gran temporada con los Neroazzurri, con los que fue campeón de la Serie A, llegó a los 37 goles vestido de albiceleste en 76 encuentros y es el segundo máximo anotador en la era de Lionel Scaloni en el seleccionado, por detrás de Lionel Messi, consolidándose como la principal referencia de área de cara a la Copa del Mundo.