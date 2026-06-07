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La furia de Mauro Szeta por el femicidio de Agostina Vega: "Si Barrelier estaba preso..."

Mauro Szeta habló sobre el brutal femicidio de Agostina Vega y cuestionó el accionar judicial en relación con el principal sospechoso del caso, Claudio Barrelier.

7 jun 2026, 00:02
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La furia de Mauro Szeta por el femicidio de Agostina Vega: "Si Barrelier estaba preso..."

Mauro Szeta estuvo invitado este 6 de junio en La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y allí se refirió a un caso que generó fuerte conmoción social en el país: el femicidio de Agostina Vega, quien fue encontrada sin vida el sábado 30 de mayo en un descampado en Córdoba.

El periodista especializado en policiales siguió de cerca la investigación desde el momento en que se denunció su desaparición, ocurrida el 23 de mayo, y analizó en el programa los principales avances del expediente. Con un tono de marcada preocupación, Szeta puso el foco en el desarrollo del operativo de búsqueda y en las circunstancias que rodearon el caso, señalando que aún restan precisiones clave para reconstruir completamente lo sucedido.

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Durante su participación en la mesa junto a Luis Novaresio, Mercedes Ninci y Facundo Macarrón, también hizo referencia a las posibles instancias previas que podrían haber cambiado el desenlace, en relación con la situación judicial de Claudio Barrelier, principal sospechoso en la causa y quien habría estado en prisión por distintas causas. En ese sentido, planteó interrogantes sobre el accionar del sistema y las oportunidades que, según su análisis, podrían haberse evaluado para evitar el desenlace fatal.

El periodista sostuvo una mirada crítica sobre el accionar judicial en la etapa previa del expediente. Planteó que existían elementos suficientes en la denuncia anterior como para haber sostenido la detención del sospechoso por un período más prolongado: “Evitable. Si dejaban preso a Claudio Barrelier, que es el sospechoso del ataque anterior, con todo lo que cuenta la víctima, el hecho de que lo hayan liberado a los 20 días explica por qué él, cuando quiso matar, no pudo y ahora eligió otra víctima y la terminó matando. Hay una confabulación judicial para que esto pase”.

“Se ampara en lo que dice el Código. Tal como estaban denunciados los hechos por aquella víctima, eso configuraba un delito que se llama privación ilegítima de la libertad, con penas de 2 a 6 años de prisión, y les resultaba un poco confuso el relato de la víctima”, remarcó que la decisión de liberarlo a los pocos días de aquella primera acusación resulta clave en la reconstrucción del caso actual, ya que considera que ese antecedente no fue valorado con la gravedad necesaria.

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Qué reveló la abuela de Agostina Vega

El dolor por el crimen de Agostina Vega continúa atravesando con fuerza a toda su familia. En una entrevista con DDM (América TV), Elizabeth Heredia, la abuela de la joven, habló del difícil momento que atraviesan sus seres queridos y relató cómo la tragedia impactó de lleno en la salud física y emocional de cada uno de ellos.

La mujer contó que su esposo, Miguel, debió realizarse estudios médicos a raíz del fuerte estrés que le provocó la situación, especialmente considerando sus antecedentes cardíacos. A su vez, explicó que su hija, madre de Agostina, continúa internada por el profundo impacto psicológico que le generó la pérdida, y que solo dejó la clínica de manera momentánea para poder asistir al sepelio. Ella no está bien. O sea, ella clínicamente está bien, pero psicológicamente está muy mal, expresó con angustia.

Durante la entrevista, ¿también desmintió versiones que circularon en algunos medios y rechazó de forma categórica la hipótesis de un supuesto "ajuste de cuentas". En ese sentido, defendió a su hija y sostuvo que tanto ella como Agostina fueron víctimas de una situación de extrema violencia. Además, cuestionó el tratamiento mediático del caso y el modo en que parte de la opinión pública se expresó sobre lo ocurrido: “Es una carnicería lo que están haciendo con ella... Mi hija y mi nieta eran víctimas. Siempre fueron víctimas y en vez de mirar al asesino, a la persona que le quitó la vida a mi nieta, están juzgándola todo el tiempo”.

En otro tramo de su relato, reconstruyó cómo comenzaron a surgir las primeras sospechas sobre Claudio Barrelier. Según recordó, fue recién el domingo por la tarde cuando un remisero aportó información clave sobre el lugar donde había dejado a Agostina y describió a la persona que la acompañaba. A partir de ese testimonio, la familia comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la joven, descubriendo una situación que todavía hoy les resulta difícil de asimilar.

“Ella le escribió para preguntarle si mi nieta se había contactado de alguna forma con él... y él siempre dijo que no. Le dijo que no mientras la estaba matando a mi nieta, recordó con profunda conmoción. La mujer aseguró que el acusado mantenía contacto con la familia mientras la joven ya estaba desaparecida, generando una sensación de desconcierto aún mayor.

Finalmente, Elizabeth señaló que Barrelier era considerado una persona de confianza dentro del entorno cercano, lo que hace aún más dolorosa la situación para la familia, que nunca imaginó su posible implicancia. También expresó su malestar por la respuesta inicial de las autoridades al momento de la denuncia y aseguró que no se actuó con la rapidez necesaria: “Porque a ella no la escucharon. No, porque no le dieron bola. Ella cuando fue a denunciar no le dieron pelota, o sea, en ese primer momento no le dieron bola”.

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