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Lautaro Martínez volvió al gol con la selección y dijo: "Llego muy bien a este Mundial"

El delantero argentino del Inter, convirtió el primer tanto del campeón del Mundo y destacó que se preparó muy bien para el Mundial.

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Lautaro convirtió de penal (Reuters).

Lautaro convirtió de penal (Reuters).

En el anteúltimo amistoso antes del Mundial, la Selección argentina le ganó a Honduras 2-0 en Texas y el primer tanto lo marcó Lautaro Martínez, quien volvió a ser titular y a convertir con la albiceleste, dejó un fuerte título tras el partido. “A Qatar no llegué bien, pero me preparé y ahora estoy muy bien”.

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El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, dijo que se preparó muy bien para llegar al mundial: “En Qatar no llegué muy bien, más allá del resultado colectivo que quedó para la historia, pero ahora distinto porque estoy bien”.

Nos preparamos muy bien y tenemos que ir a defender lo que ganamos en Qatar, va a ser duro, pero vamos a dejar a Argentina lo más alto posible. Hacía mucho que no me tocaba estar porque no venía, pero ahora es lindo estar”, comentó.

En lo personal es importante volver a convertir para ganar confianza”, sostuvo Martínez, que volvió a ser titular, a convertir y a estar muy bien para llegar al Mundial 2026.

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La Selecci&oacute;n cumpli&oacute; (Reuters).

La Selección cumplió (Reuters).

Lautaro Martínez y la defensa del título

Además, agergó: "Muy feliz de volver a ponerme esta camiseta, volver a jugar, volver a hacer un gol y volver a estar con mis compañeros". El delantero sostuvo que la mentalidad del equipo no ha cambiado respecto a la exigencia profesional.

Martínez asumió que Argentina tiene la jerarquía necesaria para pelear en lo más alto. El delantero entiende que ser los campeones vigentes impone un respeto adicional por parte de los rivales. "Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar", sentenció con firmeza sobre los objetivos del plantel.

"Va a ser duro, pero vamos a darlo todo para poder dejar a Argentina lo más alto posible", concluyó el atacante.

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