Lautaro Martínez volvió al gol con la selección y dijo: "Llego muy bien a este Mundial"

CJvdUAtEE_720x0__1 La Selección cumplió (Reuters).

Lautaro Martínez y la defensa del título

Además, agergó: "Muy feliz de volver a ponerme esta camiseta, volver a jugar, volver a hacer un gol y volver a estar con mis compañeros". El delantero sostuvo que la mentalidad del equipo no ha cambiado respecto a la exigencia profesional.

Martínez asumió que Argentina tiene la jerarquía necesaria para pelear en lo más alto. El delantero entiende que ser los campeones vigentes impone un respeto adicional por parte de los rivales. "Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar", sentenció con firmeza sobre los objetivos del plantel.

"Va a ser duro, pero vamos a darlo todo para poder dejar a Argentina lo más alto posible", concluyó el atacante.