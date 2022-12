Australia, el próximo rival: buen equipo, jugadores modestos y un viejo conocido de la Argentina

Embed

La evolución de los Socceroos

El seleccionado australiano debe su apodo a la combinación de dos palabras en inglés: soccer (como australianos y norteamericanos llaman al fútbol) y kangaroo (canguro, el animal que es un símbolo de ese país). Durante años fue el patito feo de los deportes australianos. En esas tierras abundan los fanáticos del cricket, un antecedente del beisbol, que se juega con la pelota más cerca del piso y cuyos partidos pueden durar días. También tiene su "fútbol australiano", un híbrido del futbol y el rugby, muy violento. Son una potencia -algo venida a menos- en el hockey.

Pero el deporte rey es el rugby. Los Wallabies jugaron 4 de las nueve finales de la Copa del Mundo. Ganaron 2 veces. En el fútbol -soccer para ellos- siguen evolucionando desde que eran un rival más que débil.

Siempre ganaban la eliminatoria de Oceanía, salvo algún tropiezo con Nueva Zelanda. Pero los repechajes intercontinentales de la FIFA lo relegaban de las fases finales.

Su primera participación fue en Alemania 74. En el debut, Alemania Oriental le ganó por 2 a 0. Luego, los locales los golearon por 4 a 0 y se despidieron con un empate en 0 con Chile. No lograron marcar ningún gol.

De ese modo, tuvieron que esperar 32 años para volver a jugar un Mundial. En ese tiempo, tuvieron un cambio que sería fundamental.

el canguro matilda.jpg El canguro "Matilda" el símbolo de los australianos en el deporte, acompaña a los "socceroos" en Qatar 2022 (Foto: AP)

Australia se muda de continente

Para el mundial de Corea y Japón de 2002 debió jugar un repechaje con Uruguay y perdió. Entonces, como su supremacía en Oceanía era tan grande, pidió y la FIFA le concedió "mudarse" y jugar las eliminatorias en Asia. Y el plan dio resultado. Para el 2006, en Alemania, ganó el derecho -ya como "asiático"- a jugar otro repechaje. De nuevo con Uruguay, Solo que esta vez eliminaron a la Celeste y se clasificaron por segunda vez en su historia a la fase final de los mundiales.

australia elimina a Uruguay.jpg Australia elimina a Uruguay en el repechaje y llega al mundial de 2006 en Alemania (Foto: Gentileza El país.uy)

Segundo mundial y de nuevo en Alemania, aunque esta vez dejó su huella. Pasó a octavos de final y cayó 1 a 0 con Italia -el futuro campeón- por un penal muy discutido. Más allá de los resultados, la semilla para la transformación comenzaba a germinar.

Desde entonces, Australia se clasificó como equipo de "Asia" para todos los mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022).

arquero redmayne.jpg Andrew Redmayne, el arquero que hace piruetas antes de atajar un penal (Foto: FIFA)

Un arquero estrambótico, pero efectivo

Australia tuvo que jugar un repechaje -otro más- para llegar hasta Qatar 2022. En la definición con Perú fue necesario determinar en los penales quién llegaba a la cita mundial de la FIFA. El técnico australiano sacó al arquero titular cuando terminaba el alargue y puso al suplente: Andrew Redmayne.

El barbudo arquero sorprendió a Perú y al mundo. Antes de cada remate de los peruanos saltaba como loco, bailoteaba y se balanceaba sobre la línea. Algo nunca visto. Pero logró su propósito, confundió a Alex Valera y le atajó el penal definitivo. Australia clasificó para el mundial qatarí.

valor del plantel.jpg El jugador mejor valuado económicamente es el arquero Ryan, en 5 millones de euros (Foto: Gentileza Transfermarkt)

Un plantel modesto, un buen equipo

El próximo rival de la Argentina tiene un plantel con jugadores sin un alto perfil internacional. Sus figuras son el arquero Matthew Ryan, que juega en el Copenhague F.C. de Dinamarca, y el volante Aaron Mooy, del Celtic de Escocia. Pero su juego colectivo es muy fuerte y ordenado. Se defienden bien y son rápidos para contragolpear. Es lo mejor que hacen. Con jugadores altos en ataque y en defensa para cabecear.

Pero no solo la calidad de sus jugadores contrasta con la de los argentinos. También su cotización internacional. Todo el plantel de los Socceroos sumado -los 26 jugadores- llega a los 37,40 millones de euros. Es decir, la misma cotización del volante argentino Rodrigo de Paul. Si el Atlético de Madrid del Cholo Simeone lo vendiera en esa suma, podría comprar a todo el plantel australiano.

valor del plantel argentino.jpg La selección argentina, una de las más cotizadas del mundo del fútbol (Foto: Gentileza Transfermarkt)

El seleccionado nacional, con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, está valuado en 645,20 millones de Euros. Es decir, 17 planteles de los australianos.

las figuras de australia y Argentina.jpg Leo Messi y Aaron Mooy, las figuras de Argentina y Australia. (Foto: Archivo)

Un viejo conocido de la Argentina, que evoca a Diego Maradona

En 1993, la selección Argentina, dirigida por Alfio Basile, jugó las Eliminatorias luego de ganar consecutivamente la Copa América en 1991 y 1993. No estaba Diego Maradona, pero parecía no hacer falta. Tenía, además, un récord de 31 partidos sin derrotas. Hasta que se enfrentó como local con Colombia. La selección cafetera humilló a los Basile en el Monumental con un tremendo 5 a 0. No solo se acabó el récord. La Argentina tuvo que ir a buscar la clasificación al Mundial USA 94 al otro lado del mundo: un repechaje con Australia.

Basile no tuvo más remedio que convocar como "salvador" a Maradona. En su regreso a la selección, jugó ambos partidos con los australianos. En una llave que se creía fácil y resultó dificilísima. El 30 de octubre de 1993, empataron 1 a 1 en Sidney con goles de Abel Balbo para la Argentina y Vidmar para los locales. El 17 de noviembre, en River, la Argentina ganó 1 a 0 con un gol de Gabriel Batistuta tras un remate que hizo una parábola extrañísima al desviarse en el pie de su defensor.

arnold vs maradona.jpg Graham Arnold, enfrentó a Maradona en el repechaje que Australia perdió en 1993. Ahora es el DT de los Socceroos (Foto: Archivo)

Ese partido tuvo un condimento que ahora, 29 años después, tiene otro valor. En la alineación australiana jugó un tal Graham Arnold como centrodelantero. El hombre es nada menos que el director técnico que logró la proeza de la clasificación australiana para los octavos de final en Qatar 2022, y quien ahora volverá a enfrentar a la selección albiceleste.

Más allá de los antecedentes, conviene recordar las prudentes palabras de Scaloni. Todo sea para evitar sorpresas como con Arabia Saudita.