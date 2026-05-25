La visita del Papa León XIV: Pettovello ya se encuentra en Roma para definir los detalles con el Vaticano

El encuentro se producirá luego de una dura homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires y miembro del Episcopado Argentino, Jorge García Cuerva, quien en el 216° aniversario de la Revolución de Mayo reclamó al gobierno dejar atrás los discursos de "odio" y "polarización" política, para llamar al diálogo y atender especialmente a los más vulnerables.

Cuándo vendría el Papa

Según dejaron trascender fuentes oficiales, luego de una reunión que mantuvieron el jueves de la semana pasada Pettovello y el canciller Pablo Quirno con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina entre las fechas posibles, tal como había anticipado este medio, se habla de la próxima "primavera" como la fecha de la posible visita de León XIV.

En la Casa Rosada mencionan más específicamente el mes de noviembre como la fecha más firme que se analiza para la posible visita papal. Según la agenda que maneja la Casa Rosada, de confirmarse la visita de León XIV, dentro del país, hay tres ciudades que se mencionan como parte de la gira: Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba.

Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023, cambiaron dos cancilleres, pero la principal interlocutora con el Vaticano siguió siendo la ministra de Capital Humano.

Pettovello con el Papa Francisco

Pettovello supo cosechar buena relación con el Papa Francisco a pesar de que el exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, había mantenido diferencias ideológicas con el gobierno de Javier Milei, pero la recibió en varias oportunidades para dialogar sobre las políticas sociales que aplica el gobierno de LLA.

Francisco en sus más de 12 años de pontificado, nunca se decidió a visitar su país de origen, debido a su intención de no quedar enredado en la puja política local.

Hace un año, luego de la muerte de Francisco, apenas asumió León XIV, el nuevo Papa envió un mensaje a América Latina con su intención de terminar de cumplir con la visita que no pudo completar Francisco.

En ese momento, comenzaron a tenderse puentes, como el envío de una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, luego de asistir junto con Karina Milei, Manuel Adorni y Pettovello a la asunción del nuevo Papa en el Vaticano.

De concretarse esta semana un encuentro cara a cara de Pettovello con el Papa, será la segunda vez que la ministra de Capital Humano hable con el actual Papa.

¿Qué dice la Iglesia?

Cancillería recibió a la Conferencia Episcopal Argentina. Foto Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Desde el Episcopado argentino confirmaron a A24.com "el deseo del Papa de visitar América Latina, y sabemos que como él dijo, hay una posibilidad de que sea este año" y que entre uno de los destinos posibles está la Argentina.

Sin embargo, aclararon que "no tenemos ninguna confirmación oficial por parte de la Santa Sede y de la Nunciatura" y que "ellos son los que informan de la visita" oficial del Sumo Pontífice.

En ese marco, desde el Episcopado toman la cuestión con "mucha responsabilidad con la sede vaticana, que no ha comunicado nada, y la posible visita por ahora no tiene otra cuestión que una intención del Papa".

Finalmente, desde la Iglesia Argentina sostuvieron que "hasta que esa confirmación no llegue" desde Roma, "solo podemos hablar de una eventual visita, y por supuesto no preparar nada ni decir nada hasta que se anuncie".