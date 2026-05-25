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25 DE MAYO

De ignorarlo al abrazo: el gesto de Javier Milei con Jorge Macri en el Tedeum

El Presidente saludó con un abrazo al jefe de Gobierno porteño durante el ingreso al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

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Milei abrazó a Jorge Macri en el Tedeum y dejó atrás el desplante que había marcado la relación con el PRO. (Foto: Reutes).

Milei abrazó a Jorge Macri en el Tedeum y dejó atrás el desplante que había marcado la relación con el PRO. (Foto: Reutes).

El presidente Javier Milei sorprendió este domingo al protagonizar un gesto inesperado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. durante el ingreso al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. El abrazo entre ambos dirigentes llamó la atención porque ocurrió apenas un año después del desplante que había tensado públicamente la relación entre la Casa Rosada y el PRO.

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La escena se produjo minutos antes del comienzo de la ceremonia religiosa encabezada por Jorge García Cuerva. Milei llegó acompañado por su hermana, Karina Milei, y varios integrantes del Gabinete nacional. Apenas ingresó a la Catedral Metropolitana, el mandatario se dirigió hacia Jorge Macri y lo saludó con un abrazo ante la mirada de funcionarios, dirigentes y asistentes al acto.

El saludo que no fue el año pasado

La imagen tuvo fuerte repercusión porque contrastó con lo ocurrido durante el Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño y también ignoró a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una escena que rápidamente se viralizó y abrió un nuevo capítulo de tensión política.

Tras aquel episodio, el Presidente había profundizado el conflicto desde redes sociales al compartir publicaciones con la frase “Roma no paga traidores”, en medio de los cruces con el PRO por la campaña electoral porteña y la participación del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí. La situación generó incomodidad dentro del macrismo, especialmente porque pocos días antes Mauricio Macri había mantenido contacto con Milei luego de las elecciones legislativas.

El acto que encabezó Jorge Macri

Antes del Tedeum, Jorge Macri encabezó el tradicional izamiento de la bandera en Plaza de Mayo junto a miembros de su Gabinete, representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades de seguridad. Durante el acto, el jefe de Gobierno porteño destacó la necesidad de alcanzar consensos y convocó a la unidad política y social en una fecha patria.

“Es un día patrio, un gran día para la Patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado”, expresó.

La ceremonia contó con la participación de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, ministros porteños, funcionarios judiciales y legisladores de la Ciudad.

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