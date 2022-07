¡Bomba! Barcelona le abre las puertas a Messi: "Me siento en deuda con él"

Messi relación FC Barcelona.png Lionel Messi y una imagen que podría repetirse: volver a vestir la camiseta de Barcelona.

El mandamás del Barcelona aprovechó una reunión con los directivos de Real Madrid y Juventus en Estados Unidos y no dudó en hablar de Messi y lo que significó su salida del club . Consultado sobre si se sentía "en deuda moral", la respuesta de Laporta fue contundente: "Sí. Moralmente, como presidente del Barça, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con él".

En agosto de 2021, Messi se despidió entre lágrimas del club cuando la dirigencia de Laporta decidió no renovar su contrato por "obstáculos económicos y estructurales" y argumentando el tope de gastos salariales que impone La Liga española.

"Lo di todo por este club, desde el primer día que llegué hasta el último. Nunca imaginé tener que despedirme porque no lo pensaba. Hice todo lo que pude para quedarme y no fue posible. Me hubiera imaginado el Camp Nou lleno y pudiendo despedirme como es debido", fueron las sentidas palabras del 10.