Los fanáticos del fútbol siempre recordarán los históricos partidos entre Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, el tiempo ahora cambió. El fútbol los llevó a Francia y a Inglaterra. Al PSG y al Manchester United. En las últimas horas, trascendió una impactante declaración del portugués que quedará en la historia y ya resuena en todo el mundo.

"Si Messi gana el Balón de Oro de este año (2019), dejo el fútbol". La frase fue difundida por el medio deportivo francés L'Equipe en base a un material que habla sobre la vida y la carrera del portugués.

Messi y sus Balones de Oro. Lionel Messi fue ganador de 7 Balones de Oro. (Foto: Archivo)

Cristiano Ronaldo y la histórica rivalidad con Lionel Messi

Según dio a conocer L'Equipe, en las próximas horas se publicará la biografía del ex Real Madrid y justamente en un diálogo con el periodista Thierry Marchand durante 2019, el jugador manifestó su ambición de ganar el reconocimiento que obtuvo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

“Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito. Me arriesgué viniendo a Turín. Cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística, me arriesgué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018".

Y agregó: "Si Messi gana el Balón de Oro este año, me voy del fútbol”, fue la dura declaración en aquel momento.

Messi vs Cristiano Ronaldo: los Balones de Oro que ganó cada uno

Messi - Ronaldo 3.jpg

El argentino y el portugués fueron los dueños de una era.

¿Cuántos Balones de oro ganó cada uno? La Pulga tiene 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) y CR7 tiene 5 (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).