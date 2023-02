Daniel Vila, en radio La Red: "Argentina tiene todas las condiciones para ser sede de un Mundial"

"Los estadios es lo más flojo que hay. Si se hace un Mundial van a tener que recibir una fuerte y sostenida remodelación, pero creo que están dadas las condiciones para ser sede", indicó.

daniel-vilajpg.webp Daniel Vila en La Red: "Argentina tiene todas las condiciones para ser sede de un Mundial" (Foto: archivo).

Daniel Vila y su pasión por el fútbol

En otro tramo de la entrevista, Vila se refirió a su regreso a Independiente Rivadavia, el club de sus amores. "En 2013 me fui del fútbol y dije 'no vuelvo nunca más'. Me fui fundamentalmente por la violencia. Tuve un episodio muy desagradable con mi familia, la pasé muy mal", recordó. "El año pasado volví a la cancha y vi a mi club en ruinas en lo institucional e infraestructura. Sentí el compromiso de volver, tratar de recuperarlo y llevarlo a la familia".