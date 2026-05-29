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Boca y River, del mismo lado del cuadro: así quedó el mapa de la Copa Sudamericana

Con River clasificado de forma directa a octavos y Boca obligado a superar su llave de playoffs ante O'Higgins, el azar determinó que los dos gigantes del fútbol argentino compartan el mismo sector del cuadro eliminatorio.

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Boca y River, del mismo lado del cuadro: así quedó el mapa de la Copa Sudamericana

El segundo certamen más importante a nivel de clubes en el continente ya tiene su fisonomía totalmente definida para la etapa más emocionante del año. Tras el sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana, quedaron definidos los cruces y el mapa de competencia sumó una enorme dosis de expectativa para los fanáticos locales. Con Boca y River del mismo lado, así quedó el cuadro de la Sudamericana luego del evento formal desarrollado en Luque, en la sede de la CONMEBOL.

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Boca quedó afuera de la Libertadores. (Foto: Reuters)
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El destino determinó que los dos clubes más populares de la Argentina compartan la misma llave de proyecciones, lo que abre una ventana histórica para el plano internacional de cara a las instancias decisivas. De avanzar a paso firme en sus respectivas series, los dos equipos más grandes de Argentina quedaron del mismo lado del cuadro y podrían cruzarse en semifinales, paralizando al continente entero antes de la gran definición por el título.

A qué equipo enfrentará Boca si supera los playoffs de la Copa Sudamericana

El conjunto de la Ribera debe resolver primero su llave de reclasificación para poder meterse formalmente en la etapa de los 16 mejores del torneo. Boca, en caso de avanzar ante O'Higgins, se mediría contra Recoleta de Paraguay, club que ya espera asentado en los octavos de final.

Definidos los grupos de la Copa Libertadores, la Sudamericana ya sabía quiénes eran los que bajarían del torneo de primer orden para enfrentar a los segundos de cada una de sus zonas en la instancia de playoffs, por lo que el Xeneize está obligado a revalidar sus credenciales en la cancha.

Quién es el posible rival de River Plate en los octavos de final

Por el lado del conjunto de Núñez, la obtención del liderazgo en su zona durante la fase inicial le otorgó el beneficio de saltearse la etapa de reclasificación y aguardar cómodamente por un rival desgastado por la doble competencia de julio. River, que ganó su grupo, esperará por Caracas de Venezuela o Santa Fe de Colombia, quienes deberán dirimir su respectiva llave de playoffs para saber quién viajará al Estadio Monumental en el mes de agosto.

Cuándo se juegan los playoffs y los octavos de la Copa Sudamericana

El calendario logístico oficializado por las autoridades de la Conmebol estipuló las siguientes ventanas de partidos para los próximos meses:

  • Playoffs (Ida): Los partidos de ida, que serán todos en la cancha de los terceros que bajen de la Copa Libertadores, serán los días 21, 22 y 23 de julio (inmediatamente después de la cita mundialista).

  • Playoffs (Vuelta): Los duelos de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28, 29 y 30 del mismo mes.

  • Octavos de final (Ida): Se disputarán del 11 al 13 de agosto.

  • Octavos de final (Vuelta): Las revanchas definitivas se jugarán entre el 18 y el 20 de agosto.

Cómo quedaron los cruces de los otros equipos argentinos en la Sudamericana

El sorteo en Paraguay también decretó el destino de las otras estructuras nacionales que sueñan con la gloria continental en el segundo semestre del año:

  • Lanús: El granate, campeón vigente de la competición, deberá imponerse ante Cienciano en los playoffs para avanzar a octavos, donde en caso de ganar se mediría ante Botafogo de Brasil.

  • Tigre: El Matador de Victoria tendrá que hacer lo propio ante Nacional de Uruguay para poder jugar ante Montevideo City Torque en la ronda de los 16 mejores del cuadro.

Todos los cruces oficiales de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro principal de competencia para la etapa de agosto quedó diagramado de la siguiente manera:

  • Boca Juniors / O'Higgins vs. Recoleta FC

  • Bolívar / Grêmio vs. São Paulo

  • Santa Fe / Caracas vs. River Plate

  • Independiente Medellín / Vasco da Gama vs. Olimpia

  • Sporting Cristal / Red Bull Bragantino vs. Atlético Mineiro

  • Universidad Católica de Ecuador / Santos vs. Macará

  • Nacional de Montevideo / Tigre vs. Montevideo City Torque

  • Lanús / Cienciano vs. Botafogo

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