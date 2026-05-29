Boca y River, del mismo lado del cuadro: así quedó el mapa de la Copa Sudamericana

Definidos los grupos de la Copa Libertadores, la Sudamericana ya sabía quiénes eran los que bajarían del torneo de primer orden para enfrentar a los segundos de cada una de sus zonas en la instancia de playoffs, por lo que el Xeneize está obligado a revalidar sus credenciales en la cancha.

Quién es el posible rival de River Plate en los octavos de final

Por el lado del conjunto de Núñez, la obtención del liderazgo en su zona durante la fase inicial le otorgó el beneficio de saltearse la etapa de reclasificación y aguardar cómodamente por un rival desgastado por la doble competencia de julio. River, que ganó su grupo, esperará por Caracas de Venezuela o Santa Fe de Colombia, quienes deberán dirimir su respectiva llave de playoffs para saber quién viajará al Estadio Monumental en el mes de agosto.

Cuándo se juegan los playoffs y los octavos de la Copa Sudamericana

El calendario logístico oficializado por las autoridades de la Conmebol estipuló las siguientes ventanas de partidos para los próximos meses:

Playoffs (Ida): Los partidos de ida, que serán todos en la cancha de los terceros que bajen de la Copa Libertadores, serán los días 21, 22 y 23 de julio (inmediatamente después de la cita mundialista).

Playoffs (Vuelta): Los duelos de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28, 29 y 30 del mismo mes .

Octavos de final (Ida): Se disputarán del 11 al 13 de agosto .

Octavos de final (Vuelta): Las revanchas definitivas se jugarán entre el 18 y el 20 de agosto.

Cómo quedaron los cruces de los otros equipos argentinos en la Sudamericana

El sorteo en Paraguay también decretó el destino de las otras estructuras nacionales que sueñan con la gloria continental en el segundo semestre del año:

Lanús: El granate, campeón vigente de la competición, deberá imponerse ante Cienciano en los playoffs para avanzar a octavos, donde en caso de ganar se mediría ante Botafogo de Brasil.

Tigre: El Matador de Victoria tendrá que hacer lo propio ante Nacional de Uruguay para poder jugar ante Montevideo City Torque en la ronda de los 16 mejores del cuadro.

Todos los cruces oficiales de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro principal de competencia para la etapa de agosto quedó diagramado de la siguiente manera: