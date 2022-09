Entrevista a Daniel Vila, presidente del Grupo América: "No creo que haya que legislar sobre el odio"

Vila fue entrevistado en el programa Presente Simple, de Radio Nihuil, por Marcelo Sisso y Federico Zalazar y en el comienzo de la nota aprovechó para saludar a un histórico de la LV 6: "Un abrazo grande para el inagotable, incansable y eterno Carlitos Romairone”.

El empresario de medios aseguró que "siempre se ha dicho que la radio tenía posibilidades de desaparecer frente a la existencia de nuevos medios. Sin embargo, ha sobrevivido a la televisión, a la televisión color, a la TV por cable, a la satelital, a las FM. La radio AM siempre existirá, por su capacidad de alcance, por llegar a los rincones más inhóspitos y lejanos de cualquier centro urbano".

"La radio, con el tiempo se ha fortalecido. Tiene la posibilidad de acompañarte en algunos momentos en que otros medios no pueden hacerlo, como por ejemplo cuando manejás. Hoy, por las distancias, pasamos mucho tiempo en el auto y la radio nos acompaña", dijo.

Daniel Vila, presidente de Grupo América, se refirió al rol de los medios de comunicación y a la necesidad de que sean independientes, incluso de las redes sociales.

40 años de Daniel Vila en Radio Nihuil

Con emoción y nostalgia, Daniel Vila recordó cómo llegó a Radio Nihuil. "Guardo los mejores recuerdos de mi vida. El 26 de enero del año que viene voy a cumplir 40 años en esa radio que para mí es muy especial. Primero porque me dio la posibilidad de comenzar en el maravilloso mundo de los medios de comunicación. Pero, además, por un hecho muy personal. A los pocos días de entrar en Nihuil, el 26 de enero de hace 40 años, llegó mi primer hijo: Agustín. Entonces, eso de que siempre un hijo viene con el pan debajo del brazo se dio. Con Agustín vino Nihuil".

Enseguida repasó cómo arribó a la emisora: "Fue un hecho circunstancial. No fue una decisión pensada para entrar en los medios. Estamos hablando del año '83. En aquel momento en Mendoza había sólo 4 radios, no existían las FM, estaban dos canales de televisión y un diario. Eso era toda la comunicación que había en la provincia".

"Hubo un hecho fortuito. Yo trabajaba con mi padre (Alfredo Vila) en la empresa constructora Dalvian y tuvimos que recibir como parte del pago de una deuda, la Radio Nihuil. No era la de hoy. Atravesaba una situación muy complicada en términos de audiencia, en términos económicos, estaba prácticamente quebrada... Ponerla a flote de nuevo fue un trabajo arduo que llevó un tiempo".

"Entré a la radio y me enamoré de los medios de comunicación"

Otro recuerdo al que apeló Vila fue al de los consejos de su padre: "No se puede desconocer el poder de los medios de comunicación. Yo recuerdo a mi padre que me decía: 'Hijo, va a ser muy importante tener una radio porque se viene la democracia -estábamos bajo un gobierno de facto- porque vamos a tener mucho para contar y hablar'. Y tenía razón".

Los discursos de odio

El presidente del Grupo América fue consultado sobre la posibilidad de que se legisle el tema de los discursos de odio en los medios de comunicación, algo que han deslizado algunos sectores políticos del oficialismo.

Vila ya ha expresado públicamente su oposición a los denominados discursos de odio. Sin embargo, aclaró: "No creo que haya que legislar sobre el odio. Me parece que es cruzar un límite muy peligroso que no hay que cruzar. Eso está en la responsabilidad de cada editor de los medios gráficos o electrónicos. Después está el derecho: el derecho civil, el derecho penal... Esos son los ámbitos para poner límites a cualquier exceso".

De inmediato, admitió los excesos y no evitó aludir a un hecho sucedido en Canal América: "Sí, hay excesos en el periodismo. Hay un hecho público y notorio: hace poco más de un mes, yo tomé la decisión personal de no reproducir en nuestros medios los escraches. Sobre todo cuando vienen de una persona individual, sin trascendencia periodística, que toma un teléfono, escracha a otra persona y lo sube a las redes sociales. Si los medios amplificamos eso, no es una actitud responsable de los editores. Es mi opinión".

Y siguió con su análisis de lo que se debe hacer frente a mensajes violentos: "El ámbito natural al que uno debe recurrir cuando tiene una situación personal es a la Justicia. No hay otro ámbito. Legislar sobre los medios es entrar en un terreno peligroso de no saber dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión".

El rol del periodismo

Daniel Vila definió lo que para él es la tarea de un periodista y de los medios: "Ejercer periodismo de manera profesional requiere ser independiente de los gobiernos, independiente de los anunciantes e incluso independiente de la audiencia. Si yo digo o explico algo que a algún sector de la audiencia no le gusta, bueno, lo lamento. Si ese sector de la audiencia no comparte ideológicamente lo que se dice, tendrá otros canales donde sentirse identificado".

"Lo mismo pasa con las redes sociales. El periodismo independiente debe ser también independiente de las redes. El periodista no necesita el aplauso. Lo que necesita es el reconocimiento de su tarea profesional", remarcó.

Las elecciones 2023 y los medios de comunicación

"Hay que ser muy prudentes -aconsejó Vila- cuando uno tiene la responsabilidad de manejar un micrófono o un medio y tiene trascendencia pública lo que hace. No es lo mismo una charla de café en la que yo puedo expresarme de una manera, explicar mis pensamientos o filosofía o afinidad política. La responsabilidad del que está frente a un micrófono, una computadora o una cámara, es otra".

También reflexionó: "Ha llegado un momento en que la sociedad necesita apelar a la responsabilidad de los editores y los comunicadores. Es un momento complicado del país en el que hay mucha bronca, gran disconformidad con la política... pero no hay una sociedad que se pueda manejar sin política. Hay que mejorarla sí, a la política, pero no se la puede eliminar porque es indispensable para el ejercicio de la democracia".