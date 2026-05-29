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La impactante confesión de Maxi López: cuánto pesa y qué hábitos le pidió cambiar la nutricionista

El ex de Wanda Nara, Maxi López, decidió hacer un cambio saludable tras instalarse en el país junto a su actual pareja, y sorprendió con sus respuestas a la médica que intentará ayudarlo a bajar de peso.

29 may 2026, 12:49
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Decidido a hacer un cambio radical en su rutina alimenticia, Maxi López comenzó un plan nutricional con el objetivo de bajar de peso y mejorar sus hábitos. Todo quedó registrado en El Anti 9 (Vestuario Stream), el reality donde el exfutbolista comparte distintos aspectos de su nueva vida en la Argentina junto a su familia.

Así, en el debut del ciclo, el ex de Wanda Nara asistió a una consulta con la nutricionista Delfina Zimerman, quien buscó conocer en detalle cómo se alimenta diariamente antes de diseñarle un esquema acorde a sus necesidades. Durante la charla, hablaron sobre las cantidades que consume, las comidas que más disfruta y los alimentos que debería moderar para alcanzar sus objetivos.

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Uno de los momentos que más llamó la atención tuvo lugar cuando Maxi López contó qué suele desayunar. “Estoy haciendo tres comidas al día. El desayuno me gusta con proteína, más o menos, 12 o 13 huevos”, reveló sin filtros frente a la especialista.

La confesión sorprendió tanto a la profesional que luego, en diálogo con las cámaras del reality, reconoció entre risas: “Cuando me dijo doce huevos, casi me muero. Después me dijo tres... Con tres o cuatro vamos a estar bien”.

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Más adelante, el exjugador profundizó sobre las comidas que más le cuestan dejar de lado y admitió que disfruta especialmente de los sabores intensos y las porciones abundantes. “Los condimentos, la mayonesa, los panchitos son la gloria... y como grandes cantidades”, aseguró. Además, explicó que muchas veces llega con hambriento a la cena, especialmente cuando durante el día consume snacks dulces como facturas, churros, alfajores o bizcochos.

Entre sus platos favoritos, las milanesas ocupan un lugar imposible de negociar. “Están mejores fritas, pero Dani (Christiansson) las hace al horno. Y si me das un liberado, me como seis o siete”, comentó divertido. Ante eso, la nutricionista le remarcó la importancia de controlar las cantidades para equilibrar el plan alimentario.

Hacia el cierre de la consulta, Delfina Zimerman pesó al exfutbolista para calcular las porciones adecuadas según los kilos que pretende bajar. “Si vos hoy estás pesando 110 kilos, vamos a necesitar entre 160 y 190 gramos de proteína por día, podés incorporar pollo y quinoa. Y a la noche vamos a bajar los hidratos de carbono”, le explicó.

Lejos de mostrarse reacio al cambio, Maxi López reconoció que está dispuesto a adaptarse, aunque dejó en claro que algunos alimentos todavía no lo convencen. “Pollo me gusta, la quinoa no me veo, pero lo bueno es que lo sé cocinar todo, hoy los productos los conozco”, cerró.

Maxi López y su nutricionista - captura

Cuál fue la inesperada rutina de domingo de Maxi López y Daniela Christiansson que sorprendió en las redes

Mientras Maxi López continúa mostrando detalles de su nueva vida en la Argentina junto a Daniela Christiansson y los hijos de ambos, Elle y Lando, al tiempo que terminan de acomodarse a esta etapa lejos de Europa, lo cierto es que el exfutbolista dejó ver en sus redes sociales una de las costumbres familiares que comenzaron a implementar durante los fines de semana y que llamó la atención de sus seguidores.

En lugar de dedicar el domingo únicamente al descanso, la pareja eligió comenzar el día con actividad física. Desde un gimnasio con distintas máquinas y elementos de entrenamiento, ambos compartieron imágenes de la rutina que realizaron juntos y dejaron en evidencia que el ejercicio ocupa un lugar importante en esta nueva dinámica familiar.

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"Entrenamiento de domingo", escribió Maxi López junto a una selfie en la que se lo vio acompañado por Daniela Christiansson, ambos vestidos con ropa deportiva y listos para comenzar con la jornada fitness.

Pero eso no fue todo, porque luego el exdelantero mostró una escena aún más íntima y cotidiana de su presente familiar. A través de un video, dejó ver a su hijo Lando mientras permanecía acostado sobre una colchoneta, entretenido cerca de sus padres mientras ellos continuaban con la actividad física.

"Entrenamiento en familia", agregó el exjugador en otra publicación, reflejando cómo integran a sus hijos en este tipo de planes y actividades diarias.

maxi lopez y daniela christiansson

     

 

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